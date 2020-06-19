İşte öğretmenlerin 2020 yılı uzaktan eğitim mesleki çalışma programı

Milli Eğitim Bakanlığı Öğretmen Yetiştirme ve Geliştirme Genel Müdürlüğü 18.06.2020 tarih ve 8034230 sayılı yazılarıyla Haziran 2020 Uzaktan Eğitim Mesleki Çalışma Programını açıkladı.

Milli Eğitim Bakanlığı 2023 Eğitim Vizyonu hedefleri doğrultusunda öğretmenlerimizin mesleki ve alan gelişimlerinin desteklenmesi, mesleki bilgi ve becerilerine yönelik yeterliklerinin artırılması, yeni teknolojilerin ve teknolojik ortamların kullanılmasına yönelik becerilerinin geliştirilmesi amacıyla hazırlanan etkinlik ve uygulama temelli yeni mesleki gelişim modeli kapsamında yüz yüze ve uzaktan eğitim programları gerçekleştirilmiştir.

Bu kapsamda eğitim ve öğretim süreçlerinde sürdürülebilir uzaktan eğitim çalışmaları başlatılmış ve Ocak 2020 tarihi itibari ile çevrimiçi/çevrimdışı platformlarla öğretmenlerimizin ve okul yöneticilerimizin mesleki, alan ve bireysel gelişimlerini desteklemek amacıyla ulusal ve uluslararası akredite sertifikalı uzaktan eğitim programları 800 bin civarında öğretmenimizin başvurusuna açılmıştır.

Bu kapsamda 22-30 Haziran 2020 tarihleri arasında gerçekleştirilecek Haziran 2020 mesleki çalışma döneminde Bakanlığa bağlı her derece ve türdeki eğitim kurumlarında görevli yönetici ve öğretmenlerin Milli Eğitim Bakanlığı Okul Öncesi Eğitim ve İlköğretim Kurumları Yönetmeliğin 38 inci, Milli Eğitim Bakanlığı Ortaöğretim Kurumları Yönetmeliğin 87 ve 88 inci, Milli Eğitim Bakanlığı Hayat Boyu Öğrenme Kurumları Yönetmeliğin 52 nci maddeleri kapsamında yapacakları ve daha önce yüz yüze okulda gerçekleştireceği açıklanan mesleki çalışmalar, uzaktan eğitim faaliyetleri ile Ek-1 Mesleki Çalışma Programı çerçevesinde gerçekleştirilecektir.

Haziran 2020 Uzaktan Eğitim Mesleki Çalışma Programını bilgisayarınıza indirmek için tıklayınız.

Ahmet KANDEMİR