20 Haziran 2020'den önemli gündem başlıkları
|20 Haziran 2020 00:01
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1- TBMM Başkanı Mustafa Şentop, Tekirdağ'da ziyaretler yapacak ve yapımı süren Şehir Hastanesinde incelemelerde bulunacak.
- Şentop, Marmara Üniversitesi Recep Tayyip Erdoğan Külliyesi inşaatında inceleme yaparak Marmara Üniversitesi Sağlık Bakanlığı Başıbüyük Hastanesi açılış törenine katılacak.
(Tekirdağ/11.00-13.00/İstanbul17.00)
EKONOMİ
1- Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, Kars Barajı'nın hizmete alınması dolayısıyla düzenlenen törene katılacak.
(Kars/13.30)
DÜNYA DİPLOMASİ
1- Libya hükümeti ile darbeci Halife Hafter milisleri arasında yaşanan çatışmalar izleniyor.
GÜNCEL
1- Milli Eğitim Bakanlığınca 8. sınıf öğrencilerine yönelik Liselere Geçiş Sistemi (LGS) kapsamındaki merkezi sınav iki oturum halinde yapılacak.
(09.30/11.30)
2- Çin'in Vuhan kentinde ortaya çıkan yeni tip koronavirüsün (Kovid-19) dünya genelinde yayılmasına ilişkin gelişmeler ve Türkiye'de alınan tedbirler takip ediliyor.
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