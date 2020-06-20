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20 Haziran 2020'den önemli gündem başlıkları

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 20 Haziran 2020 00:01
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20 Haziran 2020'den önemli gündem başlıkları

1- TBMM Başkanı Mustafa Şentop, Tekirdağ'da ziyaretler yapacak ve yapımı süren Şehir Hastanesinde incelemelerde bulunacak.

- Şentop, Marmara Üniversitesi Recep Tayyip Erdoğan Külliyesi inşaatında inceleme yaparak Marmara Üniversitesi Sağlık Bakanlığı Başıbüyük Hastanesi açılış törenine katılacak.

(Tekirdağ/11.00-13.00/İstanbul17.00)

EKONOMİ

1- Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, Kars Barajı'nın hizmete alınması dolayısıyla düzenlenen törene katılacak.

(Kars/13.30)

DÜNYA DİPLOMASİ

1- Libya hükümeti ile darbeci Halife Hafter milisleri arasında yaşanan çatışmalar izleniyor.

GÜNCEL

1- Milli Eğitim Bakanlığınca 8. sınıf öğrencilerine yönelik Liselere Geçiş Sistemi (LGS) kapsamındaki merkezi sınav iki oturum halinde yapılacak.

(09.30/11.30)

2- Çin'in Vuhan kentinde ortaya çıkan yeni tip koronavirüsün (Kovid-19) dünya genelinde yayılmasına ilişkin gelişmeler ve Türkiye'de alınan tedbirler takip ediliyor.
Anadolu Ajansı
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