MEB'den öğrenci nakil ve geçişlerine dair açıklama

Milli Eğitim Bakanlığı Ortaöğretim Genel Müdürlüğü 15.06.2020 tarih ve 7892440 sayılı yazılarıyla öğrenci nakil ve geçiş işlemleri hakkında açıklamalarda bulundu.

Covid-19 salgınının kontrol altına alınması ve halk sağlığının korunması amacıyla gerekli tedbirler belirlenmiş; bu çerçevede Bakanlığımıza bağlı resmi/özel eğitim kurumlarında uzaktan eğitime geçilmiş ve uzaktan eğitim süresi 19 Haziran 2020 tarihine kadar uzatılmıştır.

Bakanlığımıza bağlı resmi/özel; okul öncesi, ilköğretim ve ortaöğretim kurumlarında kayıtlı olan öğrencilerin Milli Eğitim Bakanlığı Okul Öncesi ve İlköğretim Kurumları Yönetmeliği Yönetmeliğinin 12. maddesi hükümleri ile Milli Eğitim Bakanlığı Ortaöğretim Kurumları Yönetmeliğinin 37 ve 38 inci maddesi hükümleri doğrultusunda yapılmakta olan nakil ve geçiş işlemleri de Covid-19 salgını nedeniyle alınan tedbirlere ek olarak öğrenci hareketliliğinin azaltılması adına ikinci bir talimata kadar tedbiren 31.03.2020 tarihli 6041670 sayılı yazımız ile durdurulmuştur.

Küresel salgının yayılma hızının düşmesi, etkilerinin azalması ve hayatın olağan akışına dönmesi sürecinin de başarıyla tamamlanabilmesi adına, zorunlu atamaya tabi personel çocukları ile sağlık, güvenlik gibi gerekçelerle nakil ve geçiş işlemlerinin açılmasına ihtiyaç duyulmuştur.

Bu nedenle; yazımız ile ikinci bir talimata kadar tedbiren durdurulmuş olan tüm öğrenci nakil ve geçiş işlemlerinin Milli Eğitim Bakanlığı Ortaöğretim Kurumları Yönetmeliğinin 38 inci maddesi hükümlerine göre e-Okul sistemi üzerinde sınıf atlatma işlemlerinin tamamlanmasından sonra açılması gerekmektedir.

Ahmet KANDEMİR