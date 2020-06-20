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Kanıyla saldırganın ismini yazmıştı. Polis o kişiyi buldu

Emniyet teşkilatı, saldırı sonrasında kanıyla kocasının ismini yazan kadının olayının medyada gündem olması sonrasında, saldırganı buldu.
 20 Haziran 2020 00:31
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Kanıyla saldırganın ismini yazmıştı. Polis o kişiyi buldu

Dün medyada şu haber yer almıştı:
"Kendisini terk etmek isteyen eşi Nurtaç Canan'a defalarca kurşun sıkan Ragıp Canan, onu evde ölüme terk etti. Nurtaç Canan acı içinde kıvranarak ölümü beklerken, kanıyla eşinin ismini yere yazdı: "Annem babam hakkınızı helal edin. Beni Ragıp vurdu. Kurtuldum."

Emniyet teşkilatının 20 Haziran 2020 tarihli açıklaması:
04.06.2020 tarihinde İstanbul İli Zeytinburnu İlçesinde ayrılmak istediği eşi tarafından ateşli silahla vurularak yaralanan Nurtaç CANAN'ın eşi, olayı gerçekleştiren R.C. isimli şahıs 19.06.2020 tarihinde İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekiplerimiz tarafından yakalanmış olup hakkında yasal işlem başlatılmıştır.

Türk Polis Teşkilatı olarak kadına karşı şiddet, suç ve suçlularla mücadelemizi her alanda 7/24 çalışma esasına göre sürdürmeye devam edeceğiz.

Kamuoyuna saygıyla duyurulur.
Memurlar.Net
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