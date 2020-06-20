Antikorlar 3 ay içinde kayboluyor
ABD'de yapılan bir araştırma, belirti göstermeyen yeni tip Corona virüs (Covid-19) hastası kişilerin vücutlarının ürettiği antikorların, 3 ay içerisinde kaybolduğunu ortaya koydu.
|20 Haziran 2020 01:11
|Yazdır
Nature Medicine dergisinde yayımlanan araştırma raporunda, hastalığa yakalanıp belirti göstermeyen kişilerin, virüse daha zayıf karşılık verdiği ve yüzde 40'ının vücudunda oluşan antikorların, 2 ila 3 ayda kaybolduğu belirtildi.
Raporda, Covid-19 belirtisi gösteren kişilerin yüzde 13'ünde de antikor seviyesinin aynı sürede tespit edilemeyecek düzeye indiği ifade edildi.
Araştırmanın, 37 kişi gibi az sayıda insan üzerinde yapılmış olmasına dikkati çeken uzmanlar, antikorların "bağışıklık garantisi" gibi görülmemesi ve Covid-19'u atlatanların, tekrar enfekte olma ihtimallerinin bulunduğunu vurguladı.
|YORUMLAR
|Tüm Yorumlar Popüler Yorumlar
|
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
İLGİLİ HABERLER
|Bahar nezlesi ve Kovid-19 belirtileri benzerliği uyarısı
10 Haziran 2020 23:39
|Sigara koronaya yakalanma riskini 14 kat daha arttırıyor
05 Mayıs 2020 22:34
|Sigara virüsün hücreye yapışmasını kolaylaştırıyor
29 Nisan 2020 19:13
|Fahrettin Koca, tedavideki başarının 5 nedenini açıkladı
26 Nisan 2020 23:25
|Bilim Kurulu üyesinden düzenli uyku öngörüsü
15 Nisan 2020 07:12
|Akciğerlerinizi güçlendirin! Günde 4-5 kez tekrarlayın
08 Nisan 2020 23:46
|Akciğer hastalıkları virüsün daha ciddi seyretmesine neden oluyor
31 Mart 2020 12:23
|Kargo paketlerine de dikkat!
26 Mart 2020 07:15
|İngiltere'de koronavirüsü yenen Türk, süreci anlattı
24 Mart 2020 13:47
|Prof. Ceylan, Yavuz Dizdar'ın iddialarını tek tek çürüttü
15 Mart 2020 00:58