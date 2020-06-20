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Antikorlar 3 ay içinde kayboluyor

ABD'de yapılan bir araştırma, belirti göstermeyen yeni tip Corona virüs (Covid-19) hastası kişilerin vücutlarının ürettiği antikorların, 3 ay içerisinde kaybolduğunu ortaya koydu.
 20 Haziran 2020 01:11
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Antikorlar 3 ay içinde kayboluyor

Nature Medicine dergisinde yayımlanan araştırma raporunda, hastalığa yakalanıp belirti göstermeyen kişilerin, virüse daha zayıf karşılık verdiği ve yüzde 40'ının vücudunda oluşan antikorların, 2 ila 3 ayda kaybolduğu belirtildi.

Raporda, Covid-19 belirtisi gösteren kişilerin yüzde 13'ünde de antikor seviyesinin aynı sürede tespit edilemeyecek düzeye indiği ifade edildi.

Araştırmanın, 37 kişi gibi az sayıda insan üzerinde yapılmış olmasına dikkati çeken uzmanlar, antikorların "bağışıklık garantisi" gibi görülmemesi ve Covid-19'u atlatanların, tekrar enfekte olma ihtimallerinin bulunduğunu vurguladı.
Anadolu Ajansı
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