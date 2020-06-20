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Datça açıklarında 4,5 büyüklüğünde deprem meydana geldi

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), Akdeniz'de Datça açıklarında 4,5 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini bildirdi.
 20 Haziran 2020 01:48
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Datça açıklarında 4,5 büyüklüğünde deprem meydana geldi

AFAD'ın Twitter hesabından yapılan paylaşımda, Akdeniz'de Muğla'nın Datça ilçesi açıklarında saat 23.34'te 4,5 büyüklüğünde bir deprem meydana geldiği, gelişmelerin takip edildiği belirtildi.
Anadolu Ajansı
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