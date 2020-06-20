Sağlık Bakanı Koca: Size az stresli, çok başarılı bir sınav diliyorum
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, LGS'ye girecek öğrencilere başarılar dileyerek, "Size az stresli, çok başarılı bir sınav diliyorum. Yarın neler bildiğinizi herkes bilsin" dedi.
|20 Haziran 2020 01:50
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Bakan Koca, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, yarın sınava girecek öğrencilere başarılar diledi. Koca, "Gelecek yılın Lise 1'leri, şimdi saatlerin her saniyesi uzun. Sonra nasıl geçtiğini anlamayacaksınız. Size az stresli, çok başarılı bir sınav diliyorum. Yarın neler bildiğinizi herkes bilsin" ifadelerini kullandı.
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