LGS sınavı kaçta bitecek 20 Haziran 2020 hava durumu nasıl olacak?

LGS sınavı konusunda araştırmalar tüm hızıyla devam ediyor. Öğrenciler sınava sayılı saatler kala sınav saat kaçta sorusuna yanıt aramaya devam ediyor. Milli Eğitim Bakanlığı tarafından gerçekleştirilecek olan LGS sınavı iki oturumda gerçekleştirilecek. İlk oturumda öğrenciler sözel bölümden ikinci oturumda ise sayısal bölüm derslerinden sorulacak olan sorulara yanıt verecek.

İKİ OTURUMDAN OLUŞUYOR

Türkiye saati ile 09:30'da başlayacak ilk oturumun arıdndan ikinci oturum ise 11:30'da başlayacak. 11:30'da başlayacak olan Sayısal alan testinde öğrenciler 40 soru yöneltilecek ve 80 dakika süre tanınacak. LGS sınavı 12:50'de sona erecek.

HANGİ OTURUM NE KADAR SÜRECEK?

Sözel alanda 50 sorudan oluşan birinci oturum 75 dakika, sayısal alanda 40 sorudan oluşan ikinci oturum 80 dakika olarak uygulanacaktır.

Ek süre verilen özel eğitim ihtiyacı olan öğrencilerde;

Yabancı Dil alt testinden muaf olanların birinci oturumdaki toplam süresi 80 dakika,

Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi alt testinden muaf olanların birinci oturumdaki toplam süresi 80 dakika,

Yabancı Dil ve Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi alt testlerinden muaf olanların birinci

oturumdaki toplam süresi 65 dakika olarak uygulanacaktır.

Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi alt testinden muaf olan öğrencilerin birinci oturumdaki toplam süresi 60 dakika olarak uygulanacaktır.

KİTAPÇIKLAR NE ZAMAN VERİLECEK?

Daha önce, sınavdan bir saat sonra öğrencilere dağıtılan soru kitapçıkları, bu yıl coronavirüs tedbirleri kapsamında olası bir kargaşaya olanak verilmemesi için 22 Haziran Pazartesi günü velilere teslim edilecek. Soru kitapçıklarını dağıtan görevliler eldiven kullanacak.

HAVA DURUMU NASIL OLACAK?

Öğrenci ve velilerin en merak ettiği konulardan biri de hava durumu. Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre, Marmara, İç Ege, Batı Akdeniz'in iç kesimleri, Doğu Akdeniz, İç Anadolu, Karadeniz, Doğu Anadolu'nun kuzey ve batısı ile Gaziantep, Kilis ve Adıyaman çevrelerinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

SEL VE SU BASKINLARINA DİKKAT

Yağışların, Marmara'nın doğusu, Doğu Akdeniz'in iç kesimleri, İç Anadolu'nun doğusu, Doğu Karadeniz kıyıları, Amasya ve Tokat çevreleri ile Tekirdağ'ın doğu, Balıkesir'in kuzey ilçelerinde yer yer kuvvetli, Samsun'un doğu ilçeleri ile Ordu ve Giresun çevrelerinde çok kuvvetli ve yer yer şiddetli olması bekleniyor.

Hava sıcaklıklarının iç ve doğu bölgelerde azalacağı, kuzey ve batı kesimlerde mevsim normalleri civarında, iç ve doğu kesimlerde mevsim normalleri altında seyredeceği tahmin ediliyor.

İstanbul başta olmak üzere yurdun büyük bölümü sağanak yağışın etkisi altında olacak. İşte Meteoroloji tarafından yayımlanan hava durumu tahmin raporu.

EDİRNE 16°C, 32°C

Parçalı ve yer yer çok bulutlu

İSTANBUL 19°C, 27°C

Parçalı ve çok bulutlu, doğu kesimleri yerel olmak üzere aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

KIRKLARELİ 15°C, 31°C

Parçalı ve yer yer çok bulutlu

KOCAELİ 19°C, 29°C

Parçalı ve çok bulutlu, yerel olmak üzere aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

DENİZLİ 19°C, 32°C

Parçalı ve çok bulutlu, bu akşam saatlerinde yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

İZMİR 22°C, 33°C

Parçalı ve az bulutlu

KÜTAHYA 13°C, 25°C

Parçalı bulutlu, yarın öğle saatlerinden itibaren yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

MUĞLA 15°C, 33°C

Parçalı ve az bulutlu

AKDENİZ

Parçalı ve yer yer çok bulutlu, Doğu Akdeniz ile bu akşam saatlerinde Göller yöresinin yerel olmak üzere aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların bu akşam saatlerinde Hatay çevrelerinde yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor.

ADANA 20°C, 30°C

Parçalı ve çok bulutlu, yerel olmak üzere aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

ANTALYA 25°C, 36°C

Parçalı ve az bulutlu

HATAY 19°C, 28°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların bu akşam saatlerinde yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor.

ISPARTA 14°C, 27°C

Parçalı ve çok bulutlu, bu akşam saatlerinde yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

İÇ ANADOLU

Parçalı ve çok bulutlu, bu akşam saatlerinde doğu kesimleri ile Konya ve Karaman çevrelerinin, yarın zamanla Karaman hariç bölge genelinin yerel olmak üzere aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

ANKARA 14°C, 25°C

Parçalı ve çok bulutlu, yarın öğle saatlerinden sonra yerel olmak üzere aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

ESKİŞEHİR 15°C, 26°C

Parçalı ve çok bulutlu, yarın zamanla yerel olmak üzere aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

KONYA 15°C, 26°C

Parçalı ve çok bulutlu, bu akşam saatleri ile yarın öğle saatlerinden sonra yerel olmak üzere aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

NİĞDE 12°C, 23°C

Parçalı ve çok bulutlu, bu akşam saatleri ile yarın yerel olmak üzere aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

BATI KARADENİZ

Parçalı ve çok bulutlu, bölge genelinin yerel olmak üzere aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların yarın öğle saatlerinden sonra Düzce, Bolu ve Zonguldak çevrelerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor.

BOLU 13°C, 22°C

Parçalı ve çok bulutlu, yerel olmak üzere aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların yarın öğle saatlerinden sonra yer yer kuvvetli olması bekleniyor.

DÜZCE 17°C, 26°C

Parçalı ve çok bulutlu, yerel olmak üzere aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların yarın öğle saatlerinden sonra yer yer kuvvetli olması bekleniyor.

KASTAMONU 12°C, 22°C

Parçalı ve çok bulutlu, yerel olmak üzere aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

ZONGULDAK 19°C, 25°C

Parçalı ve çok bulutlu, yerel olmak üzere aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların yarın öğle saatlerinden sonra yer yer kuvvetli olması bekleniyor.

ORTA ve DOĞU KARADENİZ

Parçalı ve çok bulutlu, bölge genelinin aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; Ordu, Gümüşhane, Bayburt,Trabzon ve Artvin çevrelerinde yerel olarak kuvvetli (21-50 kg/m²), yarın zamanla Giresun, Rize, Trabzon'un batı ve doğu ilçeleri ve Artvin kıyılarında çok kuvvetli ve yer yer şiddetli (51-100 kg/m²) olması bekleniyor.

ORDU 19°C, 26°C

Çok bulutlu, yer yer kuvvetli olmak üzere aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

SAMSUN 18°C, 26°C

Çok bulutlu, yerel olmak üzere aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

TOKAT 15°C, 26°C

Çok bulutlu, yerel olmak üzere aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

TRABZON 19°C, 25°C

Çok bulutlu, sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; yerel olarak kuvvetli, batı ve doğu ilçelerinde yer yer çok kuvvetli ve şiddetli olması bekleniyor.

DOĞU ANADOLU

Parçalı ve yer yer çok bulutlu, bölgenin gece saatlerinden itibaren batı kesimleri ile yarın bölge genelinin yerel olmak üzere aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların yarın öğle saatlerinden sonra kuzey kesimleri ile Malatya'nın doğu çevreleri, Elazığ ve Bingöl çevrelerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor.

ERZURUM 9°C, 22°C

Parçalı ve çok bulutlu, yarın zamanla yer yer kuvvetli olmak üzere aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

KARS 8°C, 23°C

Parçalı ve çok bulutlu, yarın zamanla yer yer kuvvetli olmak üzere aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

MALATYA 15°C, 27°C

Parçalı ve çok bulutlu, yarın yerel olmak üzere aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların yarın öğle saatlerinden sonra doğu çevrelerinde yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor.

VAN 11°C, 25°C

Parçalı ve çok bulutlu, yarın öğle saatlerinden sonra yerel olmak üzere aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

GÜNEYDOĞU ANADOLU

Parçalı ve az bulutlu, zamanla yer yer çok bulutlu, yarın öğle saatlerinden sonra yerel olmak üzere aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

DİYARBAKIR 16°C, 30°C

Parçalı ve az bulutlu, zamanla çok bulutlu, yarın öğle saatlerinden sonra yerel olmak üzere aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

GAZİANTEP 17°C, 28°C

Parçalı ve az bulutlu, zamanla çok bulutlu, yarın öğle saatlerinden sonra yerel olmak üzere aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

SİİRT 19°C, 29°C

Parçalı ve az bulutlu, zamanla çok bulutlu, yarın öğle saatlerinden sonra yerel olmak üzere aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

ŞANLIURFA 19°C, 32°C

Parçalı ve az bulutlu, zamanla çok bulutlu, yarın öğle saatlerinden sonra yerel olmak üzere aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

LGS'DE HANGİ ÖNLEMLER UYGULANACAK?

Gerek birinci oturum sonunda gerekse sınav bitiminde, tüm öğrenciler aynı anda dışarı çıkarılmayacak. Binanın durumuna göre zaman aralıklarıyla, gerekirse sınıf sınıf olmak üzere sosyal mesafeyi koruyacak şekilde öğrenciler, gerekli önlemler alınarak sınav salonu ve binadan çıkarılacak.

Öğrencilerin, iki sınav oturumu arasındaki 45 dakikalık zaman diliminde okul içinde veya bahçesinde sosyal mesafe kuralına uyacakları şekilde gerekli tedbirler sınav görevlileri tarafından alınacak.

Öğrenciler, okul koridorları ve okul bahçesinde maskelerini çıkaramayacak.

Sınavda verilecek 45 dakikalık arada hava koşulları bahçeye çıkmaya uygun değilse, okulun sınav olmayan koridor, boş derslikler, spor salonu, yemekhane gibi bölümlerinde öğrencilerin arayı sosyal mesafeyi koruyarak geçirmeleri için yedek gözetmenler görev alacak.

Öğrencilerin sağlığı için veliler, okul bahçesine girmeyecek.

SINAVDA ÖĞRENCİLERİN YANLARINDA BULUNDURMASI GEREKEN BELGELER

Kimlik kontrolleri ve salonlara yerleştirmenin zamanında yapılabilmesi için öğrenciler en geç saat 09.00'da sınava girecekleri binada hazır bulunacaktır. Öğrenciler sınava gelirken yanlarında geçerli kimlik belgesi (T.C. kimlik numaralı nüfus cüzdanı veya T.C. kimlik kartı veya geçerlilik süresi devam eden pasaport, yabancı uyruklu öğrenciler için İçişleri Bakanlığı Göç İdaresi Genel Müdürlüğü tarafından verilen resimli, mühürlü kimlik belgesi) ile en az iki adet koyu siyah ve yumuşak kurşun kalem, kalemtıraş ve leke bırakmayan yumuşak silgi bulunduracaktır.

Geçerli kimlik belgesi yanında olmayan öğrenciler sınava alınmayacaktır.