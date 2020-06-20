İçişleri Bakanlığı'ndan Valiliklere 'maske' talimatı

Türkiye'de son 24 saatte 1214 kişiye Kovid-19 tanısı konuldu, 23 kişi hayatını kaybetti, toplam vaka sayısı 185 bin 245, can kaybı 4 bin 905 oldu.

Sağlık Bakanlığının internet sitesinde yer alan ve Bakan Fahrettin Koca'nın da Twitter'dan paylaştığı "Türkiye Günlük Koronavirüs Tablosu"nun güncel verilerine göre bugün 41 bin 316 test yapıldı, 1214 kişiye Kovid-19 tanısı konuldu. Son 24 saatte 23 hasta vefat etti, 1494 kişi iyileşti.

Toplam test sayısı 2 milyon 863 bin 632, vaka sayısı 185 bin 245, vefat sayısı 4 bin 905 olarak kayıtlara geçti. Yoğun bakımdaki hasta sayısı 769, solunum cihazına bağlı hasta sayısı 310, toplam iyileşen hasta sayısı ise 157 bin 516 oldu.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Twitter hesabından son verilere ilişkin yaptığı paylaşımda, şunları kaydetti:

"İstanbul ve Ankara, son bir haftanın en düşük vaka sayısı başarısını gösterdi. Ülke genelinde yeni vaka sayısı azalmaya devam ediyor. İyileşen vaka sayımız dün olduğu gibi bugün de yeni vaka sayısının üstünde. Tedbir, karşılıklı olursa sonuç veriyor."

- Maske takma zorunluluğuna uymayanlara 900 lira ceza kesilecek

İçişleri Bakanlığı, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında maske kullanımı zorunluluğuna ilişkin 81 il valiliğine talimat gönderdi.

Salgının, halk sağlığı açısından oluşturduğu riski yönetebilmek adına kişiler arası mesafe ve kişisel temizlik kurallarına uymanın yanı sıra maske kullanımının da son derece önemli olduğuna işaret edilen talimatta, il/ilçe umumi hıfzıssıhha kurulu kararları doğrultusunda valiliklerce il genelinde ya da belirli alanlarda maske takma zorunluluğunun getirildiği anımsatıldı.

Kontrollü sosyal hayat döneminde vaka sayılarının artmaması için tedbirlerin eksiksiz uygulanmasını ve tüm illerde maske kullanımına yönelik denetimlerin artırılmasını isteyen Bakanlık, denetimlerde dikkat edilecek hususları da gözden geçirerek bazı kararlar aldı.

Buna göre, pazartesiye kadar denetim ve kontrollerde maske kullanım kurallarına aykırı davranan vatandaşlar ve iş yerleri ikaz edilip bilgilendirilecek.

Maske kullanım kurallarına aykırı hareket edenlere 22 Haziran Pazartesi gününden itibaren ülke genelinde uygulama birliği olacak şekilde Umumi Hıfzıssıhha Kanunu'nun 282'nci maddesi uyarınca 900 lira idari para cezası uygulanacak.

- "Kovid-19 önlemleri nedeniyle yıl sonunda pozitif bir ekonomik büyüme için çalışıyoruz"

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, ABD Ticaret Odası, ABD-Türkiye İş Konseyi ve Türkiye Odalar Borsalar Birliği (TOBB) iş birliğinde video konferans yöntemiyle düzenlenen toplantıda değerlendirmelerde bulundu.

Her iki ticaret odasının da Kovid-19'un olumsuz etkileri konusunda iş birliği yaptığını belirten Oktay, "Türkiye- ABD ekonomik iş birliği bu zor zamanlarda gelişmeye devam edecektir ve hatta bu krizden yeni fırsatlar çıkaracaktır." diye konuştu.

Oktay, Kovid-19 salgınının zirvesinde Türkiye'in küresel tedarik ve lojistik zincirinde güvenilir bir merkez olduğunu kanıtladığını belirterek, "Tedarik zincirinin güvenilirliği daha önemli hale geldikçe, Türkiye'nin güçlü üretim altyapısının yanı sıra genç ve vasıflı iş gücünün, üretim kabiliyetlerini çeşitlendirmeyi düşünen ABD'li yatırımcılar için daha cazip hale geleceğini umuyoruz." dedi.

Türkiye'de yaklaşık 2 bin Amerikan şirketinin faaliyet gösterdiğine işaret eden Oktay, Türkiye'nin daha fazlasını karşılamaya hazır olduğunu dile getirdi.

Oktay, gelişmekte olan birçok ülkeyle karşılaştırıldığında Türkiye'nin pazara erişim için geniş fırsatlar sunduğunu vurgulayarak, ülkenin daha güçlü, rekabetçi ve liberal bir iş ortamı oluşturmaya kendini adadığını aktardı.

Türkiye ekonomisinin bu yılın ilk çeyreğinde yüzde 4,5 büyüdüğünü anımsatan Oktay, "Kovid-19 önlemleri nedeniyle ikinci çeyrekte bir daralma beklenmesine rağmen, yıl sonunda pozitif bir ekonomik büyüme için çalışıyoruz." dedi.

- Bakan Çavuşoğlu, İtalyan mevkidaşıyla ortak basın toplantısında konuştu

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, İtalyan mevkidaşı Luigi Di Maio ile Dışişleri Bakanlığındaki görüşmesinden sonra ortak basın toplantısında konuştu.

Türkiye ile İtalya'nın Kovid-19 salgınındaki dayanışmasının dostluğu güçlendirdiğini ifade eden Çavuşoğlu, iki ülke arasında hükümetler arası zirve ve Türk-İtalyan Forumu gibi düzenlenmesi gereken önemli toplantılar bulunduğunu, bunları gerçekleştireceklerini bildirdi.

Çavuşoğlu, iki ülkenin ticaret hacminin 20 milyar avro olduğunu, İtalya'nın Türkiye'nin ihracatında üçüncü, ithalatında beşinci sırada bulunduğunu, 30 milyar avro hedefine çıkılması halinde İtalya'nın birinci ülke olabileceğini kaydetti.

AB'nin demir çelikle ilgili Türkiye ve bazı diğer ülkelerin ihracatında kısıtlamaya gittiğini hatırlatan Çavuşoğlu, "AB ile demir çelik anlaşmamız var. Bu tür kısıtlamaların kaldırılması için Luigi'nin desteğini istedik." diye konuştu.

Çavuşoğlu, Türkiye ile İtalya'nın enerji, turizm, savunma sanayisi gibi alanlarda ortak çalışma ve projelerinin bulunduğunu, bu alanlarda iş birliğini derinleştireceklerini dile getirerek, "AB içinde Türkiye'ye yönelik en güçlü desteği her zaman İtalya'dan gördük. Bundan sonraki süreçte bu desteğin devam edeceğinden şüphemiz yok." ifadesini kullandı.

- MSB'den MSÜ sınavında bazı öğrencilere Kovid-19 bulaştığı iddialarına açıklama

Milli Savunma Bakanlığından (MSB) yapılan açıklamada, bazı yayın organlarında 14 Haziran'da yapılan Milli Savunma Üniversitesi Askeri Öğrenci Aday Belirleme Sınavı'nda, 400 öğrenciye virüs bulaştığına ilişkin iddialar yer aldığı hatırlatıldı.

Söz konusu sınavın bütün aşamalarının planlama ve icrasının, ÖSYM Başkanlığınca yapıldığına işaret edilen açıklamada, MSB ve Milli Savunma Üniversitesinin sınavının planlanması, icrası, personel görevlendirmesi ya da yer tahsis edilmesi gibi konularda herhangi bir dahlinin bulunmadığı vurgulandı.

Açıklamada, "Konuya ilişkin, Sağlık Bakanlığının ilgili birimleri ile yapılan koordinede medyada yer alan iddiaların gerçeği yansıtmadığı, sadece Kocaeli ilinde Kovid-19 hastası bir öğrencinin sınava girdiğinin tespit edildiği, akabinde aynı sınıfta sınava giren 12 öğrenci ve 4 gözetmene test yapıldığı ve tamamının sonuçlarının negatif çıktığı öğrenilmiştir." ifadeleri kullanıldı.

- LGS kapsamında yapılacak merkezi sınav için hazırlıklar tamamlandı

Milli Eğitim Bakanlığından alınan bilgiye göre, Liselere Geçiş Sistemi (LGS) kapsamındaki merkezi sınav öncesi, Kovid-19 tedbirleri kapsamında sınav binaları detaylı olarak temizlendi ve sınıflar dezenfekte edilerek hijyen sağlandı.

Sınav salonlarına öğrenci ve görevliler için tıbbi maske konulurken bina ve salonların girişlerine el antiseptiği yerleştirildi. Öğrencilerin sınav giriş belgeleri de oturacakları sıralara konuldu.

- "Vatandaşlarımızın maske, mesafe ve temizlik kurallarına riayet etmeleri zarurettir"

MHP Genel BaşkanI Devlet Bahçeli, partisinin Merkez Yönetim Kurulu (MYK) toplantısının ardından yaptığı yazılı açıklamada, Kovid-19 salgını sebebiyle sadece Türkiye değil tüm ülkelerde hayatın olağan akışının yavaşladığına, siyasal, sosyal ve ekonomik ilişkilerin bir süreliğine askıya alındığına dikkati çekti.

MHP'nin de insan ve toplum sağlığındaki tehlikeli gelişmeleri dikkate alarak siyasi faaliyetlerini asgariye indirmek durumunda kaldığını aktaran Bahçeli, dünyanın henüz bu salgından kurtulamadığına işaret etti.

Salgının hakim ve havi pek çok düşünce kalıbını etkilemekle kalmayıp insanların hayatı yorumlama biçimini, ayrıca gelecek planlamasını da köklü değişikliklere uğrattığını belirten Bahçeli, "Salgının ortaya çıkardığı şartlara ayak uyduran, yeni normalin ruhuna nüfuz eden, insani tutumların yörüngesindeki kaymaları okuyup anlayabilen, buna uygun donanım ve hazırlık içinde olan toplumların öne çıkıp sivrilecekleri de muhtemel bir vakıadır." değerlendirmesinde bulundu.

Bahçeli, Kovid-19 sebebiyle yaşamını yitiren vatandaşlara Allah'tan rahmet, ailelerine başsağlığı, tedavi görenlere de şifa dileğinde bulunarak "Türkiye salgın döneminde tedbirleri sırasıyla ve kararlılıkla almıştır. Muhtemel ikinci dalganın taarruz ve tasallutuna maruz kalmamak için vatandaşlarımızın maske, mesafe ve temizlik kurallarına riayet etmeleri zarurettir. Bu zaruret bir beka ve gelecek konusudur." çağrısı yaptı.

- İçişleri Bakanlığı: 76 yerleşim yerinde karantina tedbiri uygulanıyor

İçişleri Bakanlığından yapılan açıklada, Kovid-19 salgınıyla mücadele kapsamında il ve ilçelerdeki mülki idare amirleri başkanlığındaki umumi hıfzısıhha kurullarınca, yerleşim yerlerine ilişkin karantina kararlarının alınmaya devam edildiği bildirildi.

Bu kapsamda, saat 13.00 itibarıyla 28 ildeki 2 belde, 28 köy, 40 mahalle ve 6 mezra olmak üzere toplam 76 yerleşim yerinde karantina tedbirleri uygulandığı belirtildi.

Karantina tedbiri uygulanan yerleşim yerindeki toplam nüfusun 48 bin 170 olduğu açıklandı.

Ayrıca 66 ildeki 502 yerleşim yerindeki karantina kararının da kaldırıldığı bilgisine yer verilen açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Ülkemizde koronavirüs salgını sürecinde, bugün itibarıyla 66 ilimizde, 5 ilçe (3 ilçenin tamamı, 2 ilçenin de merkezi), 17 belde, 259 köy, 257 mahalle, 40 mezra olmak üzere toplam 578 yerleşim yerinde 508 bin 678 kişi karantina altına alınmıştır."

- Bakan Koca'dan LGS paylaşımı

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, yarın yapılacak Liselere Geçiş Sistemi (LGS) kapsamındaki merkezi sınava ilişkin Twitter'dan, "Günü, sınav gençlerine bırakıyoruz. Cumartesi biz evdeyiz." paylaşımında bulundu.

Koca, belediye başkanlarına da "Bütün şehirlerimizde, belediye başkanlarımızdan gençler adına istirhamım, belediye otobüslerinin herkes dışarıdaymış gibi tam kadro hizmette olması. Otobüste az olmak, gençlere iyi gelir. Sınava daha iyi odaklanırız." çağrısı yaptı.

- "Sadece salgın döneminde 12 binin üzerinde hesap belirledik"

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Kanal D televizyonunda canlı yayına katılarak gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulundu, soruları yanıtladı. Soylu, sadece salgın döneminde provoke, manipüle edici, milleti endişeye sevk eden 12 binin üzerinde hesap belirlediklerini, bunların önemli bir bölümünün yurt dışında, yüzde 60'ın üzerinde FETÖ, yüzde 20'nin üzerinde de PKK hesapları olduğunu belirtti.

Bir terörle de sanal alemde karşı karşıya kaldıklarını ifade eden Soylu, "Bunun bilinci içinde hareket ediyoruz. Vatandaşımızı nasıl sokaktaki kapkaçtan, terörden, asayiş suçlarından korumak için mücadele ediyorsak aynı şekilde sanal alemde de tüm birimlerimizle, BTK, savcılıklar, hakimlikler dahil olmak üzere ortak mücadeleyi sergiliyoruz." dedi.

Soylu, bu konuda dünyanın birçok ülkesine ders verdiklerini, ABD'de FBI ve CIA nezdinde önemli bir noktaya geldiklerini söyledi.

- Danıştaydan YKS başvurusuna ret

Danıştay 8. Dairesi, Yükseköğretim Kurumları Sınavı'nın (YKS) yapılmasına ilişkin kararın yürütmesinin durdurulması talebini reddetti.

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle YKS'nin 27-28 Haziran'da yapılmaması gerektiği ileri sürülerek sınav tarihinin öne çekilmesine ilişkin karar, yürütmesinin durdurulması istemiyle Danıştaya taşındı.

Danıştay 8. Dairesi, YKS'nin yapılmasına yönelik kararın yürütmesinin durdurulması istemini reddetti.

Yükseköğretim Kurumları Sınavı, planlandığı şekilde 27 ve 28 Haziran'da yapılacak.