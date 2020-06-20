Virüsü hiçe sayıp müzikli eğlence düzenlediler

LOJMAN SATIŞLARI YENİDEN BAŞLADI... 70 BİN TL'YE LOJMAN VAR Çevre ve Şehircilik Bakanlığının kamu konutlarının ekonomiye kazandırılması amacıyla başlatmış olduğu çalışma kapsamında satışa çıkarılan ve koronavirüs nedeniyle ara verilen lojman satışına yeniden başlandı. Toplamda 50 bin konutun satılacağı çalışma kapsamında 10 ilde bu zamana kadar bin 600'den fazla lojmanın satışı gerçekleşirken, temmuz ayında yeni başlayacak ihaleler için ilk ilan ise Ankara için çıkıldı. İl genelinde 405 adet kamu konutu için 70 bin TL'den başlayıp 400 bin TL'ye kadar çıkan çeşitli büyüklüklerde daireler bulunuyor.