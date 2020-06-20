1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü

Virüsü hiçe sayıp müzikli eğlence düzenlediler

Kırıkkale'de, bir meyhanede müzik eşliğinde eğlence yapıldığı ihbarını alan polis, 25 kişiye korona virüs (Covid-19) tedbirlerini ihlal ettikleri gerekçesiyle toplam 78 bin 750 lira idari para cezası uyguladı.
 20 Haziran 2020 06:46
Yazdır

Kırıkkale'de, bir meyhanede müzik eşliğinde eğlence yapıldığı ihbarını alan polis, 25 kişiye korona virüs (Covid-19) tedbirlerini ihlal ettikleri gerekçesiyle toplam 78 bin 750 lira idari para cezası uyguladı.

Kırıkkale'de Yenidoğan Mahallesindeki bir meyhane de toplanan grup, müzik eşliğinde eğlenmeye başladı. İhbar üzerine harekete geçen İl Emniyet Müdürlüğü Ahlak Büro Amirliği ekipleri, söz konusu meyhaneye gece yarısı operasyonu düzenledi. Aralarında kadınlarında bulunduğu 25 kişi, kimlik kontrolü ve idari para cezası uygulanmak üzere emniyete götürüldü. Korona virüs tedbirleri kapsamında aynı odada bulunarak sosyal mesafe kuralı ve salgın tedbirlerine uymadıkları için 1593 Sayılı Umumi Hıfzıssıhha Kanunu'nun 282'nci maddesi gereğince kişi başı 3 bin 150'şer lira olmak üzere toplamda 78 bin 750 lira idari para cezası kesildi.
İhlas Haber Ajansı
Bu haberi oylayabilirsiniz 0 0
YORUMLARTüm Yorumlar Popüler Yorumlar
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
SGK REHBERİ MANŞETLER
İLGİLİ HABERLER
Trafik polisi caddeyi basan suyun tahliyesi için seferber oldu
19 Haziran 2020 23:15		 Suyla kaplı caddede kanoyla gezdi
19 Haziran 2020 22:03
Meteorolojiden o il için 'şiddetli yağış' uyarısı
19 Haziran 2020 21:15		 Bakan Kurum: 2023'te her ilimizde bir millet bahçesi olacak
19 Haziran 2020 20:14
Dört ilde LGS'ye girecek öğrenciler için ulaşım ücretsiz olacak
19 Haziran 2020 19:40		 D-100 göle döndü... O sürücü ısrarla ilerlemeye devam etti
19 Haziran 2020 18:24
Adana'da sağanak hayatı felç etti: Hayata böyle tutundu
19 Haziran 2020 17:53		 Kızını kurdun ağzından aldı: Poşet götürüyor sandık
19 Haziran 2020 17:07
Öğrenciler, 'Korona alarm sistemli kabin' üretti
19 Haziran 2020 16:57		 LCW'nin kurucusu Belediye Başkanı son yolculuğuna uğurlandı
19 Haziran 2020 16:48
123456789101112131415Tümü
EN YENİ FORUM KONULARI
SON HABERLER
1 2 3 4 5 6 7 Tümü
ÖZEL DOSYALAR
Örnek DilekçelerMatbu Formlar2020-2021 zammı2018-2019 zammıMaaş verileriMaaş RobotuResmi Gazete657'nin son haliZam Tazminat2020 TakvimiYaş Hesaplama4/B Esaslar
ANKET
Maskesiz sokağa çıkma yasağı tüm illerde geçerli olmalı mı?
ÇOK OKUNANLAR
Prof. Ateş Kara: Yeni vakalar daha hafif geçiyor
Kanıyla saldırganın ismini yazmıştı. Polis o kişiyi buldu
CTE personelinin tayin sonuçları açıklandı
İstihbarat başkanının emir subayı FETÖ'cü çıktı
İttifak yapmayanlar için baraj düşüyor
Meslekten çıkarma cezalarında 'son savunma yaptırılmaması' iptal nedeni midir?
Meteoroloji uyardı: Çok kuvvetli ve şiddetli yağacak
İçişleri Bakanlığı'ndan Valiliklere 'maske' talimatı
Antikorlar 3 ay içinde kayboluyor
Konutta düşük faiz coşkusu
SGKREHBERİ.COM
SÖZLÜK
kredi kartı 1
öğretmen seminerlerinin online'a çevrilmesi 2
irfan can kahveci 1
yalı çapkını 1
aşkın düşünce 1
kaşıntı 1
gram altın 4
beluga 1
WhatsApp 1
Hamile kadına saldıran trafik magandası 2
SON İLANLAR
Yalova Yebeltaş Geçici 1 İşçi Alacak
Yalova Teşvikiye Belediyesi 8 İşçi Alacak
Yalova Kaytazdere Belediyesi Geçici 1 İşçi Alacak
Yalova Çiftlikköy SYDV Geçici 1 İşçi Alacak
Tokat Pazar Belediyesi Geçici 6 İşçi Alacak
Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi Geçici 31 İşçi Alacak
Sivas Yıldızeli Belediyesi Geçici 3 İşçi Alacak
Mersin Seltaş Geçici 1 İşçi Alacak
Manisa Alaşehir Belediyesi Eski Hükümlü 1 İşçi Alacak
Kırıkkale SYDV Geçici 6 İşçi Alacak
ARŞİV
ÖZEL OKUL İLANLARI
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri veya çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam