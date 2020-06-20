DSÖ uyardı: Salgın yeni ve tehlikeli bir evreye girdi
Dünya Sağlık Örgütü Corona virüs salgınının başından bu yana en yüksek günlük vaka sayısına ulaşıldığını açıkladı. Salgının "Yeni ve tehlikeli bir evreye" girdiği uyarısı yapıldı.
|20 Haziran 2020 06:53
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Açıklamayı örgütün Genel Direktörü Tedros Adhanom Ghebreyesus yaptı. Ghebreyesus, önceki gün, Dünya Sağlık Örgütü'ne 150 bin yeni vaka bildirildiğini açıkladı.
Bunun salgının başından bu yana bildirilen en yüksek günlük vaka sayısı olduğunu söyledi. Salgının en fazla Amerika kıtasını vurduğunu hatırlatan direktör, Güney Asya ve Ortadoğu'da ise yeni vaka sayılarında önemli artış kaydedildiğini belirtti.
Ghebreyesus "Virüs ve salgın hala hızla yayılıyor" ifadelerini kullandı. Kısıtlamaları kaldıran ülkeleri acele etmemeleri konusunda uyardı.
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