1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü

Aynı acı aynı öfke: Türkiye katliamlara sessiz kalmasın

Silopi'de 4 sivilin alçakça katledilmesi, ekmek parası peşinde koşan yakınlarını teröre kurban veren ailelerin yarasını bir kez daha kanattı. Şırnak'tan Diyarbakır'a, Hakkari'den Mardin'e aynı acı ve öfke yükseldi: Teröre de, bu teröre sessiz kalana da lanet olsun...
 20 Haziran 2020 07:46
Yazdır

Şırnak Silopi'de 4 sivilin katledilmesi, ekmek parası peşinde koşan yakınlarını teröre kurban veren ailelerin yarasını bir kez daha kanattı. Şırnak'tan, Diyarbakır'a, Hakkari'den ve Mardin'e kadar aynı acı ve öfke yükseldi: "Teröre de, teröre sessiz kalana da lanet olsun."

ÖFKELERİNİ ANLATTILAR

Sınır içi ve sınır ötesinde ağır darbe yiyen terör örgütü PKK, son 1 yıldır sivillere yönelik saldırıları artırdı. Son olarak Şırnak Silopi'de yol yapım işinde çalışan 4 işçi yola döşenen patlayıcı ile şehit edildi. Bu saldırı, ekmek peşinde koşarken şehit olan sivillerin yakınlarını bir kez daha derinden sarstı. Yeni Şafak'a konuşan şehit yakınları, hem acılarını paylaştı, hem öfkelerini dile getirdi.

ÖLÜYORUM GEL BENİ KURTAR

Silopi Cudi Dağı bölgesinde PKK'lı teröristlerce yola tuzaklanan el yapımı patlayıcının uzaktan kumanda ile infilak ettirilmesi sonucu yaşamını yitiren 4 işçiden Hacı Atilla'nın kardeşi Nihat Atilla, acı haberi bir telefonda öğrendiğini söyledi. "Başkorucu telefonla beni arayıp, patlamanın olduğunu haber verdi" diyen Atila şunları anlattı: "Olayın olduğu sırada Silopi'deydim. Sürekli abimi aradım, abim telefonu açtığında, 'Ölüyorum gel beni kurtar' dedi. Kendini fazla zorlama dedim, tahminen 10 dakika sonra yanındaydım. Sanırın ben onu bulduğumda ölmüştü ama kabullenemedim, ambulansa kadar götürdüm ama onu kurtaramadım."

SAVUNMASIZ, SİLAHSIZ

Abisinin günlük 100 liraya çalıştığını anlatan Atilla, şunları anlattı: "Vandallar, insanlık dışı, yamyamlar. Ne derseniz deyin, bunların hepsini onlara yakıştırabilirsiniz. Güneydoğu'da insanlar dinine imanına bağlı olmasın, mutlu yaşamasın istiyorlar. Onlar yanmış, bizi de yakmak istiyorlar, yakıyorlar da. Bizim nasıl ocağımıza ateş düştüyse, onların ocağına da düşsün. Benim abim akşama kadar çocuklarına helal lokma götürmek için çalışan bir adamdı, savunmasızdı, silahsızdı, kimsenin önüne çıkmadı, kimseye zarar vermedi, katlettiler. Bu insana bunu yaptılar." Şırnak'taki saldırıda Hacı Atilla, Emin Eroğul, Nesim Beştaş ve Osman Tuncay şehit düştü. Emin Eroğul ile Hacı Atilla'nın AK Parti Güçlükönük ilçe başkanı Cüneyt Aktuğ'un da kuzeni olduğu öğrenildi.

PERİŞAN OLDUK

Orman işçisi Burhan Tanrıkulu da geçtiğimiz Nisan ayında terör örgütü PKK'nın Diyarbakır Kulp'ta düzenlediği saldırıda şehit oldu. Burhan Tanrıkulu'nun kuzeni Ömer Çiçek, "Burhan'ın maddi durumu çok iyi değildi, evi kiraydı, bakmak zorunda olduğu 5 çocuğu vardı. Bu yüzden ormana çalışmaya gidiyordu. Çok mazlum, çok iyi bir insandı. Patlayıcı tuzaklayıp patlattılar, tüm bedenler paramparça olmuştu. Biz de Kürdüz, böyle bir vahşet görmedik. Bu zulmü yapanların Allah belasını versin" dedi.

ACIMIZ ÇOK BÜYÜK

Burhan Tanrıkulu'nun diğer kuzeni Nurullah Tanrıkulu ise, "Burhan'ın çalıştığı ormanlık alan PKK'nın çok sık kullandığı bir bölge. Orada mağaraları da var. Zannediyorum orman şirketini 'bizim ormanımıza gelmeyin' şeklinde tehdit etmişler ama şirket işçilere bunu bildirmemiş" diye konuştu. Patlamadan sonra cesetlerin tanınmaz hale geldiğini belirten Tanrıkulu, "Cesetler 300 metre ileri savrulmuş. Ben cenazeyle birlikte Diyarbakır'a gittim. Jandarma ceset parçalarını ayrı ayrı torbalanarak ailelere verdi, böyle defnedebildik. Acımız çok büyük, Allah kimsenin başına vermesin, aile olarak perişan olduk" şeklinde konuştu.

BİZİ YILDIRAMAZLAR

Terör örgütü geçtiğimiz Haziran ayında Hakkari'de de ocaklara ateş düşürdü. Yüksekova ilçesine bağlı Onbaşılar köyü Ağaçlı mezrasındaki yol yapım çalışması sırasında Abdurrahman Bilici ve Mehmet Sait Bilici, PKK saldırısı sonucu hayatını kaybetti.

Yeni Şafak'a konuşan Abdurrahman Bilici'nin kardeşi İsa Bilici, "Bu saldırıları Kürtleri Türkiye'den nefret ettirmek için yapıyorlar. Abimin yarım kalan işinin başına geçtim ve bir yıl içinde yol yapımını bitirdik. Hiç kimse bizi yıldıramaz, biz vatanımızı seviyoruz" dedi. Hainlerin saldırılara devam ettiğini kaydeden Bilici, "Sözün bittiği yerdeyiz. Kürtlerin hakkını savunduklarını iddia ediyorlar ama öyle bir şey yok, tamamen yalan. Türkiye'de yaşayan insanlara ne hakla zarar veriyorlar. Biz kardeşiz birbirimize kenetlenmişiz. Ben sana kardeşim diyeceğim, arkadan seni vuruyorum. Bunların yaptığı buna benziyor" diye konuştu.

OĞLUM YİĞİTTİ

İnşaat Mühendisi Mazlum Gözenoğlu (29) da Mardin Nusaybin'e Dibek Mahallesi kırsalındaki karakol inşaatında katledildi. PKK'lı teröristlerin bu inşaat nedeniyle oğlunu infaz ettiğini belirten Baba Hüseyin Gözenoğlu, "Daha önceki müteahhit işe bir türlü başlayamıyordu. Orası örgüt için çok kritik bir noktaydı. Ancak o karakol vatan millet için gerekliydi. Oğlum yiğit bir çocuktu, 'ben yaparım' diye işe girişti. Elinde kalem, metre, bilgisayar olan, çocuklarının geleceği için çalışan evladımı savunmasız bir şekilde öldürdüler" dedi. PKK'nın ocakları söndürdüğünü söyleyen Gözenoğlu, "Ekmeğini kazanan işçileri katlediyorlar. HDP de insanlar katledilirken dalga geçer gibi Meclis'te demokrasi, barış naraları atıyor. Benim esas öfkem de tepkim de CHP ve diğer sessiz muhalefete. CHP, HDP ve PKK arasında benim için fark yok" diye konuştu.

Aybike Eroğlu
Yeni Şafak
Bu haberi oylayabilirsiniz 0 0
YORUMLARTüm Yorumlar Popüler Yorumlar
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
SGK REHBERİ MANŞETLER
İLGİLİ HABERLER
Bakan Akar: Teröristlerin inlerine, mağaralarına girildi
20 Haziran 2020 09:05		 TSK'nın Haftanin planı: Kontrol et kalıcı yerleş
20 Haziran 2020 08:26
İstihbarat başkanının emir subayı FETÖ'cü çıktı
20 Haziran 2020 07:36		 FETÖ'den gözaltına alınan 150 astsubaydan 56'sı itirafçı oldu
19 Haziran 2020 23:29
Burdur'da FETÖ operasyonunda 3 kişi gözaltına alındı
19 Haziran 2020 22:49		 MSB paylaştı: 4 terörist böyle etkisiz hale getirildi
19 Haziran 2020 21:26
Pence-Kaplan Operasyonu bolgesinde bir asker şehit oldu
19 Haziran 2020 20:48		 Bakan Akar: Teröristler kaçıyor biz kovalıyoruz
19 Haziran 2020 20:21
İzmir'de yakalanan DHKP/C'nin kasası tutuklandı
19 Haziran 2020 18:58		 Muğla'da FETÖ'den gözaltına alınan zanlı tutuklandı
19 Haziran 2020 17:40
123456789101112131415Tümü
EN YENİ FORUM KONULARI
SON HABERLER
1 2 3 4 5 6 7 Tümü
ÖZEL DOSYALAR
Örnek DilekçelerMatbu Formlar2020-2021 zammı2018-2019 zammıMaaş verileriMaaş RobotuResmi Gazete657'nin son haliZam Tazminat2020 TakvimiYaş Hesaplama4/B Esaslar
ANKET
Maskesiz sokağa çıkma yasağı tüm illerde geçerli olmalı mı?
ÇOK OKUNANLAR
Prof. Ateş Kara: Yeni vakalar daha hafif geçiyor
Kanıyla saldırganın ismini yazmıştı. Polis o kişiyi buldu
CTE personelinin tayin sonuçları açıklandı
İstihbarat başkanının emir subayı FETÖ'cü çıktı
İttifak yapmayanlar için baraj düşüyor
Meslekten çıkarma cezalarında 'son savunma yaptırılmaması' iptal nedeni midir?
Meteoroloji uyardı: Çok kuvvetli ve şiddetli yağacak
İçişleri Bakanlığı'ndan Valiliklere 'maske' talimatı
Antikorlar 3 ay içinde kayboluyor
Konutta düşük faiz coşkusu
SGKREHBERİ.COM
SÖZLÜK
Bu görevi iade et kardeşim 1
osmanlı tokadı 1
babalar ve kızları 3
mert hakan yandaş 1
kredi kartı 1
irfan can kahveci 1
sınırlı sokağa çıkma yasağı 3
kaşıntı 1
a101 1
istanbul,ankara ve bursa'da maske zorunluluğu getirilmesi 5
SON İLANLAR
Yalova Yebeltaş Geçici 1 İşçi Alacak
Yalova Teşvikiye Belediyesi 8 İşçi Alacak
Yalova Kaytazdere Belediyesi Geçici 1 İşçi Alacak
Yalova Çiftlikköy SYDV Geçici 1 İşçi Alacak
Tokat Pazar Belediyesi Geçici 6 İşçi Alacak
Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi Geçici 31 İşçi Alacak
Sivas Yıldızeli Belediyesi Geçici 3 İşçi Alacak
Mersin Seltaş Geçici 1 İşçi Alacak
Manisa Alaşehir Belediyesi Eski Hükümlü 1 İşçi Alacak
Kırıkkale SYDV Geçici 6 İşçi Alacak
ARŞİV
ÖZEL OKUL İLANLARI
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri veya çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam