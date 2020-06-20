Meteoroloji uyardı: Çok kuvvetli ve şiddetli yağacak
|20 Haziran 2020 07:01
|Yazdır
Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre; Ülkemiz genelinin parçalı ve çok bulutlu, Marmara'nın doğusu, Doğu Akdeniz, İç Anadolu (Karaman hariç), Karadeniz, Doğu ve Güneydoğu Anadolu ile Kütahya, Uşak ve Afyonkarahisar çevrelerinin yerel olmak üzere aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, Doğu Karadeniz, Doğu Anadolu'nun kuzeyi ile Sakarya'nın doğusu, Bolu, Zonguldak, Düzce, Karabük, Ordu, Trabzon, Elazığ, Bingöl çevreleri ile Malatya'nın doğu ilçelerinde yer yer kuvvetli (21-50 kg/m2), Giresun, Rize, Artvin ile Trabzon'un batı ve doğu çevrelerinde yer yer çok kuvvetli ve şiddetli (51-10 kg/m2) olması bekleniyor.
HAVA SICAKLIĞI: İç ve batı kesimlerde 2 ila 4 derece artacağı, doğu bölgelerde 2 ila 5 azalacağı, diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacağı tahmin ediliyor.
RÜZGAR: Genellikle kuzey ve kuzeybatı, Akdeniz kıyıları ile güneydoğu kesimlerde güney ve güneybatı yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, yağış alan yerlerde yağış anında yer yer kuvvetli olarak eseceği tahmin ediliyor.
UYARILAR
ÇOK KUVVETLİ VE ŞİDDETLİ YAĞIŞ UYARISI : Yağışların; Giresun, Rize, Artvin ile Trabzon'un batı ve doğu çevrelerinde yer yer çok kuvvetli ve şiddetli (51-10 kg/m2) olması beklendiğinden sel, su baskını, yıldırım, yağış anında kuvvetli rüzgar ve yerel dolu yağışı gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.
KUVVETLİ YAĞIŞ UYARISI : Yağışların; Doğu Karadeniz, Doğu Anadolu'nun kuzeyi ile Sakarya'nın doğusu, Zonguldak, Düzce, Karabük, Ordu, Trabzon, Elazığ, Bingöl çevreleri ile Malatya'nın doğu ilçelerinde yer yer kuvvetli (21-50 kg/m²) olması beklendiğinden sel, su baskını, yıldırım, yağış anında kuvvetli rüzgar ve yerel dolu yağışı gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.
|YORUMLAR
|Tüm Yorumlar Popüler Yorumlar
|
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
|Ortamın virüs riskini nasıl anlarsınız?
20 Haziran 2020 08:35
|Vatandaş 'yerli aşı' istiyor
20 Haziran 2020 07:20
|LGS için uygulanacak sokağa çıkma yasağı kaçta başlıyor? Yasak kaçta bitiyor?
20 Haziran 2020 05:36
|LGS sınavı kaçta bitecek 20 Haziran 2020 hava durumu nasıl olacak?
20 Haziran 2020 05:30
|Datça açıklarında 4,5 büyüklüğünde deprem meydana geldi
20 Haziran 2020 01:48
|Prof. Ateş Kara: Yeni vakalar daha hafif geçiyor
20 Haziran 2020 01:10
|Şehit Piyade Uzman Onbaşı Ömer Kahya'nın cenazesi memleketine getirildi
20 Haziran 2020 00:35
|Akar ve TSK komutanları Pençe-Kaplan şehidini uğurladı
19 Haziran 2020 23:08
|Bu ilan Çorum'u karıştırdı: Aslanımız Tacettin kaybolmuştur
19 Haziran 2020 17:56
|Doktor eşini virüsten kaybetti, maskesi çenesi altında gezenlere tepki gösterdi
19 Haziran 2020 17:20