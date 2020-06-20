Ortamın virüs riskini nasıl anlarsınız?

Normalleşmeye başladığımız bugünlerde artan vaka sayıları yeniden endişelerin yükselmesine sebep oldu. Covid-19'dan korunmada maske ve mesafenin yeterli olmadığını, ek tedbirlerin de mutlaka alınması gerektiğini belirten Anadolu Sağlık Merkezi Enfeksiyon Hastalıkları Uzmanı Doç. Dr. Elif Hakko, Amerikan Hastalık Kontrol Merkezinin virüs ile ilgili, özellikle de Covid-19'un nasıl bulaştığıyla ilgili yeni verilerine dikkat çekti. Doç. Dr. Hakko, son bilgilendirmelere göre kişilerin bulundukları ortamın risk değerlendirmesini yaparken dikkat etmeleri gereken şu noktalara işaret etti:

1-Virüsün yüzeylerden bulaşma riski çok düşük, ama yine de sıfır değil. Covid-19 bulaşmış yüzeylere dokunduktan sonra elinizi ağzınıza, burnunuza veya gözlerinize değdirmenizle bu virüse yakalanabilirsiniz. Ancak bunun, virüsün bulaşması için ana yol olmadığı düşünülüyor.

2-Ofis, sinema veya tiyatro salonları gibi kapalı alanlarda bir araya gelinmesi halinde bulaşma riski çok yüksek.

3-Açık havada yapılan faaliyetlerden bulaşma riski çok düşük.

HAPŞIRIKTA 200 MİLYON PARTİKÜL VAR

Amerikan Hastalık Kontrol Merkezinin verilerine göre, virüsün hasta edecek şekilde bulaşması için yaklaşık olarak 1.000 adet virüs içeren zerrecik alınması gerekiyor. Buna göre virüs taşıyan bir kişi nefes alıp verirken dakikada yaklaşık 20 partikül saçıyor. Konuşurken dakikada 200 partikül, öksürünce 200 milyon partikül, hapşırıkla yaklaşık 200 milyon partikül (İyi havalandırılmayan ortamlarda hasta etmeye yetecek kadarı saatlerce havada kalabilir) Yüksek sesle konuşan kişilerle aynı ortamda uzun süre bulunmak virüsü bulaştırabilir.

PARTİ VE KALABALIK DÜĞÜNLERE DİKKAT!

Kimin virüs taşıdığı tam olarak bilinmediği için herkesin taşıyıcı olduğu düşünülmelidir. Maske tek başına koruyucu olmuyor, mutlaka sosyal mesafenin de korunması gerekiyor. Çünkü virüs taşıyan kişinin yaklaşık 2 metreden daha yakınında bulunulması halinde risk artıyor.

DÜŞÜK

Bu süre 45 dakikadan azsa.

Pozitif kişiyle maskeli olarak 4 dakikadan daha az yüz yüze sohbet.

Böyle bir kişinin yürüyerek/koşarak/bisikletle yanınızdan geçmesi.

Mesafenin korunduğu iyi havalandırılan yerlerde kısa süreli maskeli olarak bulunmak.

ORTA

Market alışverişi: Uzamazsa ve hijyen kurallarına uyulursa.

Restoranlar: Açık havada mesafe korunarak ve yüzeylere çok dokunmadan oturmak.

YÜKSEK

Her türlü kapalı alanlar.

Herkese açık hamam, sauna gibi ortak kullanım alanları: Eşyadan/yüzeyden bulaşma riski var.

ÇOK YÜKSEK

İş yerleri/okullar: Sosyal mesafeye dikkat edilse bile.

Partiler/düğünler

İş toplantıları/konferanslar

Spor salonları/konserler/sinemalar

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