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İsmail Küçükkaya ve eski eşi hakkında yeni karar

Ünlü haber sunucusu İsmail Küçükkaya'nın eski eşi Eda Demirci'ye psikolojik ve fiziksel şiddet uyguladığı iddia edilmişti. Taraflar, birbirleri hakkında mahkemeden 2 aylık uzaklaştırma kararı çıkarttı.
 20 Haziran 2020 08:40
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İsmail Küçükkaya ve eski eşi hakkında yeni karar

Hürriyet'ten Fulya Soybaş'ın haberine göre; Samsun'da yaşayan görsel sanatlar öğretmeni Eda Demirci, 2 yıllık evlilikleri boyunca kendisine şiddet uyguladığını iddia ettiği eski eşi, ünlü haberci İsmail Küçükkaya hakkında İstanbul 1. Aile Mahkemesi'nden 2 aylık uzaklaştırma kararı çıkardı. Eda Demirci adına konuşan avukat Ahmet Çetinkaya, İsmail Küçükkaya ve vekillerinin basın organları ve sosyal medya aracılığıyla asılsız ve meslek etiğine aykırı açıklamalar yaptığını belirterek "Taraflar arasında gerçekleştirilen anlaşmalı boşanma protokolü gereği müvekkilimiz Eda Demirci'ye düğün takıları karşılığında yapılan (550 bin TL) ödeme ön plana çıkarılarak deyim yerindeyse şiddete değer biçilmeye çalışılıyor" dedi.

Avukat Çetinkaya, Küçükkaya'nın, eski eşinin basına verdiği demeçlerin ardından bazı yakınları ile iletişime geçtiğini belirterek şöyle devam etti: "Sayın Küçükkaya, eski eşi Demirci'nin yakınlarına şiddet mağduriyetine ilişkin açıklamalarına devam etmemesi için telkinde bulunmuş, müvekkilimiz üzerinde psikolojik baskı kurmaya çalışmıştır. Küçükkaya'yı tüm şiddet mağduru kadınlar nezdinde müvekkilimiz Eda Demirci'den özür dilemeye davet ediyoruz."

İDDİALARI REDDETMİŞTİ

Ünlü haberci Küçükkaya Hürriyet'e konuşmuş, eski eşine uyguladığı iddia edilen fiziksel ve psikolojik şiddet iddialarını kesin bir dille yalanlamıştı. Mahkemenin aldığı 'gizlilik' kararı nedeniyle bugüne kadar bu konu hakkında detaylı bir açıklama yapmadığını belirten Küçükkaya, "Bunlar asılsız iddialar. Ortada bir şiddet olmadığı için haliyle delil de yok. İddia sahibi iddiasını ispat edebilirse verilecek her türlü cezaya razıyım. Bunlar şahsıma yönelik bir karalama" demişti. Küçükkaya da avukatı Kezban Hatemi aracılığıyla eski eşi Eda Demirci için 4 gün önce İstanbul 1. Aile Mahkemesi'nden 2 aylık uzaklaştırma kararı çıkartmıştı.
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