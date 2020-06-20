Konutta düşük faiz coşkusu

Hürriyet'ten Gülistan Alagöz'ün haberine göre; Koronavirüs etkisiyle nisanda konut satışı geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 55.5, mayısta ise 44.6 oranında geriledi. Konut piyasasındaki kara bulutu dağıtan hamle 1 Haziran'da kamu bankalarından geldi. Kredi faizi sıfır konutta 0.64'e, 2. elde 0.74'de çekildi. Ardından Emlak konut GYO '2 yıl ödemesiz' konut kampanyasını duyurunca satış ofisleri hareketlendi.

4-5 KAT ARTIŞ

2020 yılının gayrimenkul sektörü için de büyük bir hareketlilikle başladığını ancak bu hareketliliğin koronavirüse takıldığını belirten Gayrimenkul ve Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı Derneği (GYODER) Başkanı Mehmet Kalyoncu, "Nisan ve mayıs aylarında satışların hız kestiğini talebin bir miktar ertelendiğini gördük. Son haftalarda kamu bankalarımız ve Emlak Konut GYO tarafından başlatılan, markalı konut geliştiricilerimizin de büyük bir özveriyle destek verdiği kampanyalarla birlikte de bu talebin yeniden öne çekildiğini gözlemliyoruz. Pandemi dönemiyle kıyasladığımızda talebin bugünlerde 4'e, 5'e katlandığını; çağrı merkezleri ve satış ofislerinde canlılığın gün geçtikçe arttığını söyleyebiliriz. Sektördeki bu desteklerin ve hareketliliğin bir süre daha devam etmesi durumunda, konut satışlarının yıl sonunda geçtiğimiz yılın üzerine rahatlıkla çıkabileceğini, tarihi rekor olan 2017'deki 1 milyon 409 bin seviyesinin de aşılabileceğini düşünüyoruz" diye konuştu.

ÖZEL BANKALAR KATILMALI

"Kamu bankalarının kredi faizini düşürmesi uyuyan piyasayı uyandırdı" diyen İstanbul İnşaatçılar Derneği (İNDER) Başkanı Nazmi Durbakayım şöyle devam etti: "Adeta ölü toprağı seriliyken haziran ayı itibariyle hareketlilik başladı. Bu canlanmanın sürekli olması için sürece özel bankalar da destek vermeli." Tüketici için önemli fırsatların devrede olduğunu ifade eden Durbakayım, "Bugün 27 bin TL peşinatla Emlak Konut GYO kampanyasından 600 bin liralık ev alıyorsun, 2 yıl ödeme yapmıyorsunuz. Üstelik o evin değeri her geçen gün artıyor. Bu fırsatı görenler harekete geçtiği için 20 gündür satışlarda önemli artış var" şeklinde konuştu.