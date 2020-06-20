1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü

Konutta düşük faiz coşkusu

Ülke genelinde yapılan konut satışında nisan ve mayıs aylarında koronavirüs etkisiyle ciddi düşüş yaşandı. 1 Haziran'da kamu bankaları konut kredi faizini tarihin en düşük seviyesine çekince konutta tablo değişti. Sektör temsilcilerine göre faiz hamlesi koronavirüsü yenecek ve yaşanan kayıplar telafi edilecek.
 20 Haziran 2020 08:51
Yazdır
Konutta düşük faiz coşkusu

Hürriyet'ten Gülistan Alagöz'ün haberine göre; Koronavirüs etkisiyle nisanda konut satışı geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 55.5, mayısta ise 44.6 oranında geriledi. Konut piyasasındaki kara bulutu dağıtan hamle 1 Haziran'da kamu bankalarından geldi. Kredi faizi sıfır konutta 0.64'e, 2. elde 0.74'de çekildi. Ardından Emlak konut GYO '2 yıl ödemesiz' konut kampanyasını duyurunca satış ofisleri hareketlendi.

4-5 KAT ARTIŞ

2020 yılının gayrimenkul sektörü için de büyük bir hareketlilikle başladığını ancak bu hareketliliğin koronavirüse takıldığını belirten Gayrimenkul ve Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı Derneği (GYODER) Başkanı Mehmet Kalyoncu, "Nisan ve mayıs aylarında satışların hız kestiğini talebin bir miktar ertelendiğini gördük. Son haftalarda kamu bankalarımız ve Emlak Konut GYO tarafından başlatılan, markalı konut geliştiricilerimizin de büyük bir özveriyle destek verdiği kampanyalarla birlikte de bu talebin yeniden öne çekildiğini gözlemliyoruz. Pandemi dönemiyle kıyasladığımızda talebin bugünlerde 4'e, 5'e katlandığını; çağrı merkezleri ve satış ofislerinde canlılığın gün geçtikçe arttığını söyleyebiliriz. Sektördeki bu desteklerin ve hareketliliğin bir süre daha devam etmesi durumunda, konut satışlarının yıl sonunda geçtiğimiz yılın üzerine rahatlıkla çıkabileceğini, tarihi rekor olan 2017'deki 1 milyon 409 bin seviyesinin de aşılabileceğini düşünüyoruz" diye konuştu.

ÖZEL BANKALAR KATILMALI

"Kamu bankalarının kredi faizini düşürmesi uyuyan piyasayı uyandırdı" diyen İstanbul İnşaatçılar Derneği (İNDER) Başkanı Nazmi Durbakayım şöyle devam etti: "Adeta ölü toprağı seriliyken haziran ayı itibariyle hareketlilik başladı. Bu canlanmanın sürekli olması için sürece özel bankalar da destek vermeli." Tüketici için önemli fırsatların devrede olduğunu ifade eden Durbakayım, "Bugün 27 bin TL peşinatla Emlak Konut GYO kampanyasından 600 bin liralık ev alıyorsun, 2 yıl ödeme yapmıyorsunuz. Üstelik o evin değeri her geçen gün artıyor. Bu fırsatı görenler harekete geçtiği için 20 gündür satışlarda önemli artış var" şeklinde konuştu.
Bu haberi oylayabilirsiniz 0 0
7 Yorum yapıldı
YORUMLARTüm Yorumlar Popüler Yorumlar
SGK REHBERİ MANŞETLER
İLGİLİ HABERLER
Dövizde gün sonu fiyatları
19 Haziran 2020 17:25		 MB duyurdu: Çin'le swap anlaşması yapıldı
19 Haziran 2020 16:10
Ziraat'ten turistik restoran-kafeterya işletmelerine destek kredisi
19 Haziran 2020 14:57		 Bakan Kurum: Çok yakında 1 milyonuncu konutun anahtarını teslim edeceğiz
19 Haziran 2020 13:00
Faiz indiriminde dünya ikincisi olduk
19 Haziran 2020 11:30		 Lojman satışları yeniden başladı... 70 bin TL'ye lojman var
19 Haziran 2020 11:26
Emlakçılar dışında 'satılık' veya 'kiralık' yazanlara ceza geliyor
18 Haziran 2020 19:35		 Apartman aidatı fiyatları dudak uçuklatıyor
18 Haziran 2020 19:25
Konut fiyatlarında en yüksek artış Antalya'da yaşandı
18 Haziran 2020 12:49		 Dövizde gün sonu fiyatları
17 Haziran 2020 17:20
123456789101112131415Tümü
EN YENİ FORUM KONULARI
SON HABERLER
1 2 3 4 5 6 7 Tümü
ÖZEL DOSYALAR
Örnek DilekçelerMatbu Formlar2020-2021 zammı2018-2019 zammıMaaş verileriMaaş RobotuResmi Gazete657'nin son haliZam Tazminat2020 TakvimiYaş Hesaplama4/B Esaslar
ANKET
Maskesiz sokağa çıkma yasağı tüm illerde geçerli olmalı mı?
ÇOK OKUNANLAR
Prof. Ateş Kara: Yeni vakalar daha hafif geçiyor
Kanıyla saldırganın ismini yazmıştı. Polis o kişiyi buldu
CTE personelinin tayin sonuçları açıklandı
İstihbarat başkanının emir subayı FETÖ'cü çıktı
İttifak yapmayanlar için baraj düşüyor
Meslekten çıkarma cezalarında 'son savunma yaptırılmaması' iptal nedeni midir?
Meteoroloji uyardı: Çok kuvvetli ve şiddetli yağacak
İçişleri Bakanlığı'ndan Valiliklere 'maske' talimatı
Antikorlar 3 ay içinde kayboluyor
Konutta düşük faiz coşkusu
SGKREHBERİ.COM
SÖZLÜK
sınavlar yaklaşkıtça vaka sayılarının düşmesi 3
a101 1
ayasofya 1
gram altın 4
irfan can kahveci 1
aym'nin demirtaş kararı 1
kuru börülce 2
erol bulut 1
öğretmen seminerlerinin online'a çevrilmesi 2
90 lardaki gibi şarkıların yapılamaması 3
SON İLANLAR
Yalova Yebeltaş Geçici 1 İşçi Alacak
Yalova Teşvikiye Belediyesi 8 İşçi Alacak
Yalova Kaytazdere Belediyesi Geçici 1 İşçi Alacak
Yalova Çiftlikköy SYDV Geçici 1 İşçi Alacak
Tokat Pazar Belediyesi Geçici 6 İşçi Alacak
Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi Geçici 31 İşçi Alacak
Sivas Yıldızeli Belediyesi Geçici 3 İşçi Alacak
Mersin Seltaş Geçici 1 İşçi Alacak
Manisa Alaşehir Belediyesi Eski Hükümlü 1 İşçi Alacak
Kırıkkale SYDV Geçici 6 İşçi Alacak
ARŞİV
ÖZEL OKUL İLANLARI
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri veya çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam