1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü

Koronavirüsün iş kazası sayılması için ilk dava açıldı

Corona virüs nedeniyle hayatını kaybeden Genel Cerrah Doktor Salih Cenap Çevli'nin ailesi hastaneye maddi ve manevi tazminat davası açtı. Dava, Covid-19'un iş kazası sayılması talebiyle açılan ilk dava olma özelliğini taşıyor.
 20 Haziran 2020 08:55
Yazdır
Koronavirüsün iş kazası sayılması için ilk dava açıldı

Virüs Genel Cerrah Doktor Salih Cenap Çevli'ye, İstanbul'da özel bir hastanede tedavi ettiği hastasından geçmişti.

Uzman Cerrah, hastalığa yakalanmadan önce sosyal medya üzerinden bir mesaj paylaşmış, yaşadığı güçlükleri anlatarak "Bizi kim koruyacak?" diye sormuştu.

Ailenin avukatı, İstanbul Bakırköy İş Mahkemesi'ne, doktor Çevli'nin yaşamını yitirmesinin iş kazası olduğunun tespiti için dava açtı.

Kazanılması durumunda, davanın emsal teşkil edeceği belirtildi.
Memurlar.Net
Bu haberi oylayabilirsiniz 0 0
2 Yorum yapıldı
YORUMLARTüm Yorumlar Popüler Yorumlar
SGK REHBERİ MANŞETLER
İLGİLİ HABERLER
Kanıyla saldırganın ismini yazmıştı. Polis o kişiyi buldu
20 Haziran 2020 00:31		 Karı koca birbirini bıçakladı. Koca öldü, kadın ağır yaralı
19 Haziran 2020 22:54
'Nurçinler' ve 'Özbeyler' çete üyelerine operasyon: 16 gözaltı
19 Haziran 2020 22:35		 6 yıl sonra ortaya çıkan gerçek! Parmak iziyle yakalandı
19 Haziran 2020 22:29
Katilin adını kanıyla yazmıştı... Bakandan paylaşım
19 Haziran 2020 22:06		 İki aile arazi için birbirine girdi: 1 ölü, 16 yaralı
19 Haziran 2020 21:42
Kovalamacada merdivenden düşen polis yaralandı
19 Haziran 2020 21:01		 Haliç'te ceset bulundu! Sosyal mesafeyi hiçe sayarak izlediler
19 Haziran 2020 19:44
Maske takmayınca ceza yedi, polislere saldırdı
19 Haziran 2020 19:28		 Silahlarla çektikleri videoları paylaşan 20 kişiden 18'i serbest bırakıldı
19 Haziran 2020 18:38
123456789101112131415Tümü
EN YENİ FORUM KONULARI
SON HABERLER
1 2 3 4 5 6 7 Tümü
ÖZEL DOSYALAR
Örnek DilekçelerMatbu Formlar2020-2021 zammı2018-2019 zammıMaaş verileriMaaş RobotuResmi Gazete657'nin son haliZam Tazminat2020 TakvimiYaş Hesaplama4/B Esaslar
ANKET
Maskesiz sokağa çıkma yasağı tüm illerde geçerli olmalı mı?
ÇOK OKUNANLAR
Prof. Ateş Kara: Yeni vakalar daha hafif geçiyor
Kanıyla saldırganın ismini yazmıştı. Polis o kişiyi buldu
CTE personelinin tayin sonuçları açıklandı
İstihbarat başkanının emir subayı FETÖ'cü çıktı
İttifak yapmayanlar için baraj düşüyor
Meslekten çıkarma cezalarında 'son savunma yaptırılmaması' iptal nedeni midir?
Meteoroloji uyardı: Çok kuvvetli ve şiddetli yağacak
İçişleri Bakanlığı'ndan Valiliklere 'maske' talimatı
Antikorlar 3 ay içinde kayboluyor
Konutta düşük faiz coşkusu
SGKREHBERİ.COM
SÖZLÜK
kredi kartı 1
öğretmen seminerlerinin online'a çevrilmesi 2
irfan can kahveci 1
yalı çapkını 1
aşkın düşünce 1
kaşıntı 1
gram altın 4
beluga 1
WhatsApp 1
Hamile kadına saldıran trafik magandası 2
SON İLANLAR
Yalova Yebeltaş Geçici 1 İşçi Alacak
Yalova Teşvikiye Belediyesi 8 İşçi Alacak
Yalova Kaytazdere Belediyesi Geçici 1 İşçi Alacak
Yalova Çiftlikköy SYDV Geçici 1 İşçi Alacak
Tokat Pazar Belediyesi Geçici 6 İşçi Alacak
Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi Geçici 31 İşçi Alacak
Sivas Yıldızeli Belediyesi Geçici 3 İşçi Alacak
Mersin Seltaş Geçici 1 İşçi Alacak
Manisa Alaşehir Belediyesi Eski Hükümlü 1 İşçi Alacak
Kırıkkale SYDV Geçici 6 İşçi Alacak
ARŞİV
ÖZEL OKUL İLANLARI
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri veya çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam