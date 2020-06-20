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Koronavirüsün iş kazası sayılması için ilk dava açıldı
Corona virüs nedeniyle hayatını kaybeden Genel Cerrah Doktor Salih Cenap Çevli'nin ailesi hastaneye maddi ve manevi tazminat davası açtı. Dava, Covid-19'un iş kazası sayılması talebiyle açılan ilk dava olma özelliğini taşıyor.
|20 Haziran 2020 08:55
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Virüs Genel Cerrah Doktor Salih Cenap Çevli'ye, İstanbul'da özel bir hastanede tedavi ettiği hastasından geçmişti.
Uzman Cerrah, hastalığa yakalanmadan önce sosyal medya üzerinden bir mesaj paylaşmış, yaşadığı güçlükleri anlatarak "Bizi kim koruyacak?" diye sormuştu.
Ailenin avukatı, İstanbul Bakırköy İş Mahkemesi'ne, doktor Çevli'nin yaşamını yitirmesinin iş kazası olduğunun tespiti için dava açtı.
Kazanılması durumunda, davanın emsal teşkil edeceği belirtildi.
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