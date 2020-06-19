Başhekim nasıl yazılır? TDK'ye ve Cumhurbaşkanlığı resmi yazışma kılavuzuna göre Başhekim mi ? Baş hekim mi?
Türkçe'de kullanılan bir çok kelime söyleyiş ve yazılış biçimlerindeki farklılıklar nedeniyle yanlış yazılır.
|19 Haziran 2020 09:15
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Türk Dil Kurumu'nun online yazım kılavuzu, çevrimiçi ortamda kelime sorgulama imkanı vermektedir.
Türkçe'de bazı kelimelerin anlamları ve yazılış biçimleri sık sık bu sözlük üzerinde sorgulanmaktadır.
TDK'nın güncel yazım kılavuzunda ve Cumhurbaşkanlığı resmi yazışma kılavuzunda sık sık aranan bu kelimelerden biri de Başhekim kelimesi
BAŞHEKİM NASIL YAZILIR?
Bu kelimenin "başhekim mi, baş hekim mi" olarak yazıldığı sorgulanır.
Bu kelimenin doğru kullanımı Başhekim şeklinde olmalıdır.
Baş hekim (Yanlış kullanım)
Başhekim(Doğru kullanım)
Cumhurbaşkanlığı resmi yazışma kılavuzu için tıklayınız.
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