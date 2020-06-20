1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü

60 yaşında eğitim aşkı, son 20 yılda 7 üniversite bitirdi

Elazığ'da 60 yaşındaki Abdullah Yalınkılıç, 40 yaşında tekrar başladığı okuma hevesiyle 20 yılda 7 üniversite bitirerek gençlere örnek oldu.
 20 Haziran 2020 09:59
Yazdır
60 yaşında eğitim aşkı, son 20 yılda 7 üniversite bitirdi

Elazığ'da 60 yaşındaki Abdullah Yalınkılıç, 40 yaşında tekrar başladığı okuma hevesiyle 20 yılda 7 üniversite bitirerek gençlere örnek oldu.

Elazığ'da ikamet eden ve 'Devlet Hava Meydanları İşletmesinde teknik personel olarak görev yapan 2 çocuk babası Abdullah Yalınkılıç(60), 1978 yılında üniversite sınavına girip kazandı ancak aynı yıl memurluğu kazanması nedeniyle iş hayatını tercih etti. İçinde okuma hevesi kalan Yalınkılıç, 40 yaşında tekrar üniversite sınavına girerek eğitim hayatına tekrar atıldı. 2000 yılından itibaren Halkla İlişkiler, İşletme, Endüstriyel Otomasyon, Elektronik Teknolojisi, Turizm ve Seyahat ile Adalet Bölümlerini bitiren 60 Yaşındaki Abdullah Yalınkılıç, son olarak Tunceli Munzur Üniversitesi, Pertek Sakine Genç Meslek Yüksekokulu Uygulamalı İngilizce ve Çevirmenlik Bölümünü başarıyla tamamladı. 20 yılda 7 üniversite bitiren Yalınkılıç,son nefesine kadar eğitime devam edeceğini ve hedefinin ise Sosyoloji veya Hukuk Fakültesi olduğunu söyledi.

"20 yıl içerisinde 7 diplomaya sahip oldum"

Okuduğu bölümler hakkında bilgiler veren Abdullah Yalınkılıç, "1978 yılında üniversiteyi kazandım. Aynı dönemde hava meydanlarına atamam yapıldı ve orada memur olmayı tercih ettim. Daha sonra içimde kalan eğitim aşkını 2000 yılında tekrardan üniversite sınavına girerek devam ettirdim. 20 yıldır okuyorum. Daha geçen hafta Tunceli Munzur Üniversitesinde 'Uygulamalı İngilizce ve Çevirmenlik' bölümünden mezun oldum. İlk başta Eskişehir Anadolu Üniversitesinde Halkla İlişkiler bölümünü bitirdim. Ondan sonra 'İşletme' lisansını tamamladım. Daha sonra Fırat Üniversitesinde (FÜ) 'Elektronik Teknolojisi' ve yine burada 'Endüstriyel Otomasyon' bölümünü okurken açıköğretim 'Turizm Seyahat' ve 'Adalet' bölümlerini bitirdim. Dolayısıyla 20 yıl içerisinde 7 diplomaya sahip oldum" dedi.

"Her şey sevmekle başlar"

Gençlere önerilerde bulunan ve eğitime olan sevgisini dile getiren Yalınkılıç, "Benim düsturum şudur, 'hiç bilenle bilmeyen bir olur mu'. Bilmek, çok daha önemlidir. Ben bunu yaparken gençlere rol model oldum. Benim de örnek aldığım bir insan var. FÜ Prof. Dr. Bülent Şen'dir. Her şey sevmekle başlar. Bir insan eğer bir işi seviyorsa ondan çok başarılı olur ve sıkılmadan onu yapar. Önce eğitimi sevsinler, öğrenmeyi sevsinler. Öğrenmek bir ihtiyaçtır" diye konuştu.

Hedefinin ise Sosyoloji veya Hukuk Fakültesi okumak olduğunu belirten Yalınkılıç, "Ben eğer şuan eğitime devam edecek olursan ki devam etmeyi düşünüyorum. Ya 'Sosyoloji' okumayı düşünüyorum ya da 'Adalet' bölümü ön lisansını 'Hukuk'a tamamlayıp bu bölümden mezun olmayı hedefliyorum. Yani, ben son nefesime kadar okumayı düşünüyorum. Okumanın insan zihninin gelişmesine çok faydası var"diyerek sözlerini tamamladı.
İhlas Haber Ajansı
Bu haberi oylayabilirsiniz 0 0
2 Yorum yapıldı
YORUMLARTüm Yorumlar Popüler Yorumlar
SGK REHBERİ MANŞETLER
İLGİLİ HABERLER
Yargıtay'dan emsal karar; senette isim olmasa da imza geçerli
20 Haziran 2020 10:46		 Huzurevinden sonra il müdürlüğünde de tespit edildi
20 Haziran 2020 10:44
Kimliğini unutan çocuk tüm çabalara rağmen sınava giremedi
20 Haziran 2020 10:41		 Van Bölge Eğitim ve Araştırma Hastanesinde hastaların ölüm nedenleri araştırılıyor
20 Haziran 2020 10:11
Virüsü hiçe sayıp müzikli eğlence düzenlediler
20 Haziran 2020 06:46		 Trafik polisi caddeyi basan suyun tahliyesi için seferber oldu
19 Haziran 2020 23:15
Suyla kaplı caddede kanoyla gezdi
19 Haziran 2020 22:03		 Meteorolojiden o il için 'şiddetli yağış' uyarısı
19 Haziran 2020 21:15
Bakan Kurum: 2023'te her ilimizde bir millet bahçesi olacak
19 Haziran 2020 20:14		 Dört ilde LGS'ye girecek öğrenciler için ulaşım ücretsiz olacak
19 Haziran 2020 19:40
123456789101112131415Tümü
EN YENİ FORUM KONULARI
SON HABERLER
13:25 - İl Milli Eğitim Müdürlüğü binasında yuva yapan kumru ilgi odağı oldu13:22 - Akhisarspor'da büyük şok! Yılmaz Vural'ın testi pozitif çıktı13:13 - Kırklareli Valisi Bilgin: 12 köpeği katleden şüpheliler tespit edildi13:02 - Pençe-Kaplan Operasyonu'nda komandolar yeni hedefleri ele geçirdi12:55 - Babalar Günü'nde de huzurevlerine ziyaretçi kabul edilmeyecek12:55 - ABD'deki Halkbank davasına bakan başsavcı görevden alındı12:52 - LGS sınavı sona erdi12:52 - Soylu 'Uyuşturucunun belini kırdık' dedi, grafik paylaştı12:49 - WhatsApp'ın çevrimiçi ve son görülme özelliği kapandı mı?12:45 - Bitlis'te 2 terörist etkisiz hale getirildi
12:45 - Jandarma Malatya'da 3 öğrenciye geçici kimlik çıkartarak LGS'ye girmesini sağladı12:43 - Kastamonu'da katliam gibi kaza: 3 ölü, 3 yaralı12:32 - Ankara'dan sonra Tekirdağ Büyükşehir de itfaiyeci alırken genel bölümlere yer vermedi12:29 - LGS'ye giren kardeşini beklerken kaldırımda YKS'ye hazırlandı12:19 - Bakan Çavuşoğlu: HDP belediyelerin birçoğu görevinin başında12:04 - Samsun'daki mahrem yapı operasyonunda 3 kişi adli kontrolle serbest12:02 - İŞKUR'dan sahte web sitelerine karşı uyarı11:59 - Dereye elektrik akımı vererek balık avlayan kişiye 10 bin lira ceza
1 2 3 4 5 6 7 Tümü
ÖZEL DOSYALAR
Örnek DilekçelerMatbu Formlar2020-2021 zammı2018-2019 zammıMaaş verileriMaaş RobotuResmi Gazete657'nin son haliZam Tazminat2020 TakvimiYaş Hesaplama4/B Esaslar
ANKET
Maskesiz sokağa çıkma yasağı tüm illerde geçerli olmalı mı?
ÇOK OKUNANLAR
Bir anlık kimlik unutkanlığı bir yıla bedel oldu
Prof. Ateş Kara: Yeni vakalar daha hafif geçiyor
CTE personelinin tayin sonuçları açıklandı
Kanıyla saldırganın ismini yazmıştı. Polis o kişiyi buldu
Genelge yayımlandı. Maske takmama cezası, 900 TL olarak, Pazartesi'nden itibaren uygulanacak
DSÖ uyardı: Salgın yeni ve tehlikeli bir evreye girdi
Konutta düşük faiz coşkusu
Meteoroloji uyardı: Çok kuvvetli ve şiddetli yağacak
LGS sınavı sona erdi
İstihbarat başkanının emir subayı FETÖ'cü çıktı
SGKREHBERİ.COM
SÖZLÜK
Şarkı hediye etmek 1
a101 1
İnziva 6
Dilli düdük 1
kaşıntı 1
ayasofya 1
mert hakan yandaş 1
kredi kartına çok taksit yapmak 4
beluga 1
yalı çapkını 1
SON İLANLAR
Yalova Yebeltaş Geçici 1 İşçi Alacak
Yalova Teşvikiye Belediyesi 8 İşçi Alacak
Yalova Kaytazdere Belediyesi Geçici 1 İşçi Alacak
Yalova Çiftlikköy SYDV Geçici 1 İşçi Alacak
Tokat Pazar Belediyesi Geçici 6 İşçi Alacak
Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi Geçici 31 İşçi Alacak
Sivas Yıldızeli Belediyesi Geçici 3 İşçi Alacak
Mersin Seltaş Geçici 1 İşçi Alacak
Manisa Alaşehir Belediyesi Eski Hükümlü 1 İşçi Alacak
Kırıkkale SYDV Geçici 6 İşçi Alacak
ARŞİV
ÖZEL OKUL İLANLARI
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri veya çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam