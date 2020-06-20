Kimliğini unutan çocuk tüm çabalara rağmen sınava giremedi
|20 Haziran 2020 10:41
|Yazdır
Bolu'da, LGS sınavına gireceği okula geldiğinde kimliğinin yanında olmadığını fark eden öğrenci, okul müdürünün tüm çabalarına rağmen kimliğine ulaşamayınca sınava giremedi.
Bolu il genelinde bulunan 70 okulda 4 bin 700 öğrenci Liselere Giriş Sınavı (LGS) için sabah saatlerinde sınava girecekleri okullara geldi. Okul yetkilileri ve güvenlik güçleri tarafından okul girişinde karşılanan öğrenciler el dezenfektanları yapılarak ve maske dağıtılarak sınav salonlarına yerleştirildi.
Okul müdürünün çabası yetersiz kaldı
Sınava girmek için 50. Yıl İlköğretim Okulu'na gelen bir öğrenci, içeride yapılan kontrollerde kimliğinin olmadığını farketti. Öğrencinin durumu okul yetkililerine söylemesi üzerine küçük çocuk bir otomobile bindirilerek kimliğini alması için evine gönderildi. Evine giden öğrenci anne ve babasının işe gittikleri için evde olmamaları üzerine tekrar okula döndü. Öğrencinin sınava girmesi için elinden geleni yapan okul müdürü, çocuğun geçici kimlik çıkartması için Nüfus Müdürlüğü'ne gönderdi.
Sınava girebilmesi için son 15 dakika içinde nüfus müdürlüğüne gönderilen öğrenci tüm çabalara rağmen sınava yetişemediği için LGS'ye giremedi.
|YORUMLAR
|Tüm Yorumlar Popüler Yorumlar
|
|Yargıtay'dan emsal karar; senette isim olmasa da imza geçerli
20 Haziran 2020 10:46
|Huzurevinden sonra il müdürlüğünde de tespit edildi
20 Haziran 2020 10:44
|Van Bölge Eğitim ve Araştırma Hastanesinde hastaların ölüm nedenleri araştırılıyor
20 Haziran 2020 10:11
|60 yaşında eğitim aşkı, son 20 yılda 7 üniversite bitirdi
20 Haziran 2020 09:59
|Virüsü hiçe sayıp müzikli eğlence düzenlediler
20 Haziran 2020 06:46
|Trafik polisi caddeyi basan suyun tahliyesi için seferber oldu
19 Haziran 2020 23:15
|Suyla kaplı caddede kanoyla gezdi
19 Haziran 2020 22:03
|Meteorolojiden o il için 'şiddetli yağış' uyarısı
19 Haziran 2020 21:15
|Bakan Kurum: 2023'te her ilimizde bir millet bahçesi olacak
19 Haziran 2020 20:14
|Dört ilde LGS'ye girecek öğrenciler için ulaşım ücretsiz olacak
19 Haziran 2020 19:40