1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü

Varlık barışından yararlanmak için son 10 güne girilecek

Yurt dışındaki para, altın, döviz ve menkul kıymetlerin Türkiye'ye getirilmesine imkan sağlayan varlık barışı uygulamasından yararlanmak için tanınan süre 30 Haziran'da dolacak- Bu tarihe kadar Türkiye'deki banka veya aracı kurumlara bildirimde bulunanlar, söz konusu varlıkları serbestçe tasarruf edebilecek- Varlık barışı uygulamasından yararlanılması halinde, bu varlıklar için vergi incelemesi ve tarhiyatı yapılmayacak
 20 Haziran 2020 11:08
Yazdır
Varlık barışından yararlanmak için son 10 güne girilecek

- Yurt dışındaki para, altın, döviz ve menkul kıymetlerin Türkiye'ye getirilmesine ilişkin varlık barışı imkanından yararlanmak için yarından itibaren son 10 güne girilecek.

AA muhabirinin yaptığı derlemeye göre, varlık barışı uygulamasıyla gerçek ve tüzel kişilerin, yurt dışındaki varlıklarını Türkiye'ye getirerek ekonomiye kazandırmaları mümkün olacak.

Uygulama, gelir ve kurumlar vergisi mükelleflerinin yurt içinde bulunan ancak kanuni defter kayıtlarında yer almayan varlıklarını vergi dairesine beyan ederek kanuni defter kayıtlarına almalarına da imkan tanıyor.

Buna göre, yurt dışında bulunan para, altın, döviz, menkul kıymet ve diğer sermaye piyasası araçlarını, 30 Haziran'a kadar (o gün dahil) Türkiye'deki banka veya aracı kuruma bildiren gerçek ve tüzel kişiler, bunlara yönelik serbestçe tasarruf yapabilecek. 31 Aralık 2019'da dolan bu süre 6 ay uzatılmıştı.

Bu bildirim, yetkili kılınmış vekiller veya kanuni temsilcileri tarafından da yapılabilecek. Ayrıca bu varlıklara ilişkin vergi dairelerine herhangi bir beyanda bulunulmayacak.

Söz konusu varlıkların fiziki olarak Türkiye'ye getirilmesi ya da ülkedeki banka veya aracı kurumlarda açılacak bir hesaba transfer edilmesi gerekecek. Fiziki olarak Türkiye'ye getirilmesi mümkün olmayan menkul kıymet ve diğer sermaye piyasası araçları, aracı kurumlara bildirilecek.

Yurt dışında bulunan ancak kapsama girmeyen taşınmazlar gibi varlıkların 30 Haziran'a kadar kapsamdaki varlıklara dönüştürülerek Türkiye'ye getirilmesi mümkün olacak.

- Yüzde 1 vergi ödenecek

Yurt dışındaki varlıklar, buradaki bankalarda kullanılan kanuni defterlerde kayıtlı kredilerin en geç 30 Haziran'a kadar kapatılmasında kullanılabilecek.

Banka ve aracı kurumlar, kendilerine bildirilen varlıklara ilişkin yüzde 1 oranında hesapladıkları vergiyi, bildirimi izleyen ayın 15'inci günü akşamına kadar bağlı bulundukları vergi dairesine beyan ederek ödeyecek.

Yurt içi varlıklar da yine 30 Haziran'a kadar işletme kayıtlarına dahil edilmeleri ve vergi dairelerine beyanda bulunulması halinde serbestçe tasarruf edilebilecek. Vergi dairelerine beyan edilen yurt içi varlıkların değerleri üzerinden vergi dairelerince yüzde 1 vergi tarh edilecek ve bu, tarhiyatın yapıldığı ayı izleyen ayın sonuna kadar ödenecek.

- Vergi incelemesi olmayacak

Varlık barışı uygulamasından yararlanılması halinde, bu varlıklar vergiye tabi dönem kazancının tespitinde dikkate alınmayacak, vergi incelemesi ve tarhiyatı yapılmayacak.

İşletme kayıtlarına dahil edilen varlıkların kurumlar vergisi mükelleflerince ortaklara dağıtılması durumunda, kar dağıtımına bağlı stopaj yapılmayacak, gerçek ve tüzel kişi ortaklar tarafından elde edilen bu tutarlar vergilendirilmeyecek.

Ayrıca, işletmeye dahil edilen varlıklar kurumlar için dağıtabilir kazancın tespitinde dikkate alınmadan işletmeden çekilebilecek.

Bu varlıklar nedeniyle vergi incelemesi ve vergi tarhiyatı yapılmaması için bunlara ilişkin tarh edilen verginin vadesinde ödenmesi, bildirilen varlıkların, bildirimin yapıldığı tarihten itibaren 3 ay içinde Türkiye'ye getirilmesi ya da ülkedeki banka veya aracı kurumlarda açılacak bir hesaba transfer edilmesi gerekecek.
Anadolu Ajansı
Bu haberi oylayabilirsiniz 0 0
YORUMLARTüm Yorumlar Popüler Yorumlar
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
SGK REHBERİ MANŞETLER
İLGİLİ HABERLER
Türk lirası İdlib'de piyasayı rahatlattı
20 Haziran 2020 11:06		 Bakan Pakdemirli: Türkiye'yi küresel bir yatırım merkezi yapacağız
19 Haziran 2020 13:15
Normalleşme süreci bilet satışlarını ikiye katladı
18 Haziran 2020 19:20		 Ekonomide hızla toparlanıyoruz
18 Haziran 2020 07:26
Türkiye Varlık Fonu, Turkcell'in en büyük hissedarı oluyor
18 Haziran 2020 01:36		 İstanbul açıklarındaki sahipsiz 7 gemi satışa çıkarıldı
17 Haziran 2020 21:38
8 milyon üniversiteliye part-time iş fırsatı
17 Haziran 2020 18:05		 'Su ürünleri sektörümüz yara almadan pandemiyi geçti"'
17 Haziran 2020 09:46
41 yıllık Kargo devi'nin yüzde 80'i devrediliyor
17 Haziran 2020 09:24		 Kurutulunca kilosu 20 TL'den 230 TL'ye çıkıyor
16 Haziran 2020 22:40
123456789101112131415Tümü
EN YENİ FORUM KONULARI
SON HABERLER
13:25 - İl Milli Eğitim Müdürlüğü binasında yuva yapan kumru ilgi odağı oldu13:22 - Akhisarspor'da büyük şok! Yılmaz Vural'ın testi pozitif çıktı13:13 - Kırklareli Valisi Bilgin: 12 köpeği katleden şüpheliler tespit edildi13:02 - Pençe-Kaplan Operasyonu'nda komandolar yeni hedefleri ele geçirdi12:55 - Babalar Günü'nde de huzurevlerine ziyaretçi kabul edilmeyecek12:55 - ABD'deki Halkbank davasına bakan başsavcı görevden alındı12:52 - LGS sınavı sona erdi12:52 - Soylu 'Uyuşturucunun belini kırdık' dedi, grafik paylaştı12:49 - WhatsApp'ın çevrimiçi ve son görülme özelliği kapandı mı?12:45 - Bitlis'te 2 terörist etkisiz hale getirildi
12:45 - Jandarma Malatya'da 3 öğrenciye geçici kimlik çıkartarak LGS'ye girmesini sağladı12:43 - Kastamonu'da katliam gibi kaza: 3 ölü, 3 yaralı12:32 - Ankara'dan sonra Tekirdağ Büyükşehir de itfaiyeci alırken genel bölümlere yer vermedi12:29 - LGS'ye giren kardeşini beklerken kaldırımda YKS'ye hazırlandı12:19 - Bakan Çavuşoğlu: HDP belediyelerin birçoğu görevinin başında12:04 - Samsun'daki mahrem yapı operasyonunda 3 kişi adli kontrolle serbest12:02 - İŞKUR'dan sahte web sitelerine karşı uyarı11:59 - Dereye elektrik akımı vererek balık avlayan kişiye 10 bin lira ceza
1 2 3 4 5 6 7 Tümü
ÖZEL DOSYALAR
Örnek DilekçelerMatbu Formlar2020-2021 zammı2018-2019 zammıMaaş verileriMaaş RobotuResmi Gazete657'nin son haliZam Tazminat2020 TakvimiYaş Hesaplama4/B Esaslar
ANKET
Maskesiz sokağa çıkma yasağı tüm illerde geçerli olmalı mı?
ÇOK OKUNANLAR
Bir anlık kimlik unutkanlığı bir yıla bedel oldu
Prof. Ateş Kara: Yeni vakalar daha hafif geçiyor
CTE personelinin tayin sonuçları açıklandı
Kanıyla saldırganın ismini yazmıştı. Polis o kişiyi buldu
Genelge yayımlandı. Maske takmama cezası, 900 TL olarak, Pazartesi'nden itibaren uygulanacak
DSÖ uyardı: Salgın yeni ve tehlikeli bir evreye girdi
Konutta düşük faiz coşkusu
Meteoroloji uyardı: Çok kuvvetli ve şiddetli yağacak
İstihbarat başkanının emir subayı FETÖ'cü çıktı
LGS sınavı sona erdi
SGKREHBERİ.COM
SÖZLÜK
mert hakan yandaş 1
sınavlar yaklaşkıtça vaka sayılarının düşmesi 3
beluga 1
trabzon 2
sınırlı sokağa çıkma yasağı 3
kredi kartına çok taksit yapmak 4
Şarkı hediye etmek 1
Hamile kadına saldıran trafik magandası 2
aym'nin demirtaş kararı 1
bu yazısı namussuzluktur 1
SON İLANLAR
Yalova Yebeltaş Geçici 1 İşçi Alacak
Yalova Teşvikiye Belediyesi 8 İşçi Alacak
Yalova Kaytazdere Belediyesi Geçici 1 İşçi Alacak
Yalova Çiftlikköy SYDV Geçici 1 İşçi Alacak
Tokat Pazar Belediyesi Geçici 6 İşçi Alacak
Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi Geçici 31 İşçi Alacak
Sivas Yıldızeli Belediyesi Geçici 3 İşçi Alacak
Mersin Seltaş Geçici 1 İşçi Alacak
Manisa Alaşehir Belediyesi Eski Hükümlü 1 İşçi Alacak
Kırıkkale SYDV Geçici 6 İşçi Alacak
ARŞİV
ÖZEL OKUL İLANLARI
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri veya çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam