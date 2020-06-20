İYİ Parti'de ertelenen kongreler yarın yeniden başlıyor
|20 Haziran 2020 11:09
|Yazdır
- İYİ Parti, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri çerçevesinde ertelediği kongrelerine yarın başlıyor.
AA muhabirinin aldığı bilgiye göre, parti, 1 Şubat'ta başlayan ancak Kovid-19 tedbirleri çerçevesinde 16 Mart'ta ara verilen ilçe ve il kongrelerine, yarın Ankara, İzmir, Adana, Sinop, Kütahya, Konya, Niğde, Zonguldak ve Aksaray il kongreleriyle start verilecek.
Aynı gün Antalya'nın Serik, Finike ve Aksu ilçe kongrelerini de yapacak olan parti, ağustos ayı sonuna kadar il ve ilçe kongrelerini tamamlamayı hedefliyor.
- Teşkilata tedbir genelgesi
İYİ Parti ayrıca salgınla mücadele tedbirleri çerçevesinde teşkilatlara kongrelerde maske kullanımı ile mesafeye dikkat edilmesi gereken konularını içeren ve mümkün olması halinde kongrenin açık havada yapılmasını öneren genelge gönderdi.
Genelge kapsamında partinin Adana il teşkilatı, kongresini açık havada yaparken, partinin diğer birçok il ve ilçe teşkilatı ise kongrelerini eski sinema, tiyatro veya kır düğünü yapılan mekanlarda gerçekleştirecek.
Kongrelere, davetli katılımı olmayacak.
- 29 Mayıs'a kadar ertelenmişti
İYİ Parti, şu ana kadar teşkilatı bulunan yaklaşık 900 ilçeden 700'ünde ilçe başkanlarını belirlemişti.
Bu süreçte ilçe kongrelerini tamamlayan bazı illerde büyük kongre için önem taşıyan ve kongre delegelerinin belirlendiği il kongreleri yapılmıştı. İlk il kongresini Muş'ta yapan parti, Çanakkale, Bitlis ve Bingöl il kongrelerini de gerçekleştirmişti.
Başkanlık Divanı tarafından, yeni tip koronavirüsle mücadele kapsamında alınan kararla da ilçe ve il kongreleri 29 Mayıs'a kadar ertelenmişti.
|YORUMLAR
|Tüm Yorumlar Popüler Yorumlar
|
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
|Türkiye'nin yoğun girişimleri sonucu Türk denizciler serbest kaldı
20 Haziran 2020 13:31
|Babalar Günü'nde de huzurevlerine ziyaretçi kabul edilmeyecek
20 Haziran 2020 12:55
|Bakan Çavuşoğlu: HDP belediyelerin birçoğu görevinin başında
20 Haziran 2020 12:19
|Bakan Soylu: 4 binin üzerinde çadır sadece Bingöl'e sevk edildi
20 Haziran 2020 11:48
|Sağlık Bakanı Koca'dan LGS paylaşımı
20 Haziran 2020 08:41
|İttifak yapmayanlar için baraj düşüyor
20 Haziran 2020 07:11
|Bankaların Bilgi Sistemleri ve Elektronik Bankacılık Hizmetleri Hakkında Yönetmelikte Değişiklik
20 Haziran 2020 03:12
|Sağlık Bakanı Koca: Size az stresli, çok başarılı bir sınav diliyorum
20 Haziran 2020 01:50
|Oktay'dan sınava girecek öğrencilere: Aklınıza, kaleminize kuvvet
20 Haziran 2020 01:49
|20 Haziran 2020'den önemli gündem başlıkları
20 Haziran 2020 00:01