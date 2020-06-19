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Doküman nasıl yazılır? TDK'ye ve Cumhurbaşkanlığı resmi yazışma kılavuzuna göre Doküman mı ? Döküman mı?

Türkçe'de kullanılan bir çok kelime söyleyiş ve yazılış biçimlerindeki farklılıklar nedeniyle yanlış yazılır.
 19 Haziran 2020 11:44
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Doküman nasıl yazılır? TDK'ye ve Cumhurbaşkanlığı resmi yazışma kılavuzuna göre Doküman mı ? Döküman mı?

Türk Dil Kurumu'nun online yazım kılavuzu, çevrimiçi ortamda kelime sorgulama imkanı vermektedir.

Türkçe'de bazı kelimelerin anlamları ve yazılış biçimleri sık sık bu sözlük üzerinde sorgulanmaktadır.

TDK'nın güncel yazım kılavuzunda ve Cumhurbaşkanlığı resmi yazışma kılavuzunda sık sık aranan bu kelimelerden biri de Doküman kelimesi

DOKÜMAN NASIL YAZILIR?

Bu kelimenin "doküman mı, döküman mı?" olarak yazıldığı sorgulanır.

Bu kelimenin doğru kullanımı Doküman şeklinde olmalıdır.

Döküman(Yanlış kullanım)

Doküman(Doğru kullanım)

Cumhurbaşkanlığı resmi yazışma kılavuzu için tıklayınız.

Memurlar.Net
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