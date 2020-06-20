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Bir anlık kimlik unutkanlığı bir yıla bedel oldu

Bolu'da, LGS sınavına gireceği okula geldiğinde kimliğinin yanında olmadığını fark eden öğrenci, okul müdürünün tüm çabalarına rağmen kimliğine ulaşamayınca sınava giremedi
 20 Haziran 2020 11:40
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LGS'de sınav gününün gelip çatmasıyla öğrencilerin stresi tavan yaptı. Bugün ise Bolu'da bir çocuk, sınav stresiyle kimliğini evde unutunca olanlar oldu. Durumu yetkililere söyleyen talihsiz çocuk, kimliğini alması için evine gönderildi. Ancak anne ve babası işte olduğu için eve giremeyen çocuk, eli boş bir şekilde okula döndü. Okul müdürünün çabalarına rağmen sınava giremeyen çocuk büyük üzüntü yaşadı.

Bolu il genelinde bulunan 70 okulda 4 bin 700 öğrenci Liselere Giriş Sınavı (LGS) için sabah saatlerinde sınava girecekleri okullara geldi. Okul yetkilileri ve güvenlik güçleri tarafından okul girişinde karşılanan öğrenciler el dezenfektanları yapılarak ve maske dağıtılarak sınav salonlarına yerleştirildi.

OKUL MÜDÜRÜNÜN ÇABASI YETERSİZ KALDI

Sınava girmek için 50. Yıl İlköğretim Okulu'na gelen bir öğrenci, içeride yapılan kontrollerde kimliğinin olmadığını fark etti. Öğrencinin durumu okul yetkililerine söylemesi üzerine küçük çocuk bir otomobile bindirilerek kimliğini alması için evine gönderildi.

ANNE VE BABASI İŞTEYDİ

Evine giden öğrenci anne ve babasının işe gittikleri için evde olmamaları üzerine tekrar okula döndü. Öğrencinin sınava girmesi için elinden geleni yapan okul müdürü, çocuğun geçici kimlik çıkartması için Nüfus Müdürlüğü'ne gönderdi.

SINAVA 15 DAKİKA KALA NÜFUS MÜDÜRLÜĞÜNE GÖNDERİLDİ

Sınava girebilmesi için son 15 dakika içinde nüfus müdürlüğüne gönderilen öğrenci tüm çabalara rağmen sınava yetişemediği için LGS'ye giremedi.
İhlas Haber Ajansı
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