1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü

Bakan Soylu: 4 binin üzerinde çadır sadece Bingöl'e sevk edildi

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu: '(Bingöl'deki deprem) 4 binin üzerinde çadır sadece Bingöl'e sevk edildi. Kızılayımız 30 bin 650 öğün sıcak yemek dağıttı. 1127 ağır hasarlı şu ana kadar tespit edilmiş bağımsız bölüm var. 31 orta hasarlı, 2 bin 674 az hasarlı, 151 yıkık, bağımsız bölüm var. 92 de acil yıkılacak olan bağımsız bölüm var
 20 Haziran 2020 11:48
Yazdır
Bakan Soylu: 4 binin üzerinde çadır sadece Bingöl'e sevk edildi

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, depremden etkilenen köyleri ziyaretinde, "Buraya 4 binin üzerinde çadır sadece Bingöl'e sevk edildi. 30 bin 650 öğün Kızılayımız sıcak yemek dağıttı. 1127 ağır hasarlı şu ana kadar tespit edilmiş bağımsız bölüm var. 31 orta hasarlı, 2 bin 674 az hasarlı, 151 yıkık, bağımsız bölüm var. 92 de acil yıkılacak olan bağımsız bölüm var." dedi.

İncelemelerde bulunmak amacıyla Bingöl'e gelen Bakan Soylu, helikopterle depremden etkilenen köyleri inceledi. Daha sonra Karlıova ilçesi Kaynarpınar köyünde muhtarlarla bir çadırda düzenlenen toplantıda bir araya gelen Soylu, burada yaptığı konuşmada, Bingöl'de yaşanan depremden hemen sonra Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatıyla, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum ve diğer yetkililerle bölgeye geldiklerini anımsattı.

Deprem olur olmaz çadırların sevk edilmeye başlandığını, Kızılayın sıcak yemekleri intikal ettirdiğini belirten Soylu, arama kurtarma ekiplerinin depremin ilk anından itibaren bölgede olduğunu söyledi.

Şimdiye kadar 266 artçı deprem yaşandığını aktaran Soylu, "Bunların biri 5,6'ydı. O sabah biz de şehit korucumuzun cenaze namazını kılmak için bekliyorduk." diye konuştu.

Depremden sonra bütün kurumların koordinasyon halinde çalıştığını vurgulayan Soylu, arama kurtarmadan enkaz kaldırmaya, çadır kurulmasından sıcak yemek dağıtımına kadar her alanda çalışmaların hızlı bir şekilde yürütüldüğünü, Türkiye Afet Müdahale Planı'na uygun olarak çalışmaların yapıldığını bildirdi.

Deprem dolayısıyla 1387 personel ve 244 aracın hemen hizmete dahil olduğunu anlatan Soylu, şu ana kadar 2 bin 844 çadırın kurulduğunu aktardı.

Bakan Soylu, şöyle devam etti:

"4 binin üzerinde çadır sadece Bingöl'e sevk edildi. Seyyar banyolar, seyyar tuvaletler kuruldu ve kurulmaya devam edecek. 44 hayvan telef oldu. Yaklaşık 249 üzerinde ahır yıkıldı. Bununla birlikte burada Kızılayımız 30 bin 650 öğün sıcak yemek dağıttı. Yani 30 bin 650 kişiye yemek dağıtıldı, dağıtılmaya devam edecek. Ayrıca kumanya dağıtıldı. Yine Kızılayımız, Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakıflarımız, AFAD'ımız toplam şu ana kadar 1200 kumanya dağıttı. Sağlık Bakanlığımız, UMKE ekiplerimiz acilen devreye girdiler. Deprem olduktan sonra bunun travmasını yaşayanlar var. Ekiplerimiz sahaya girerler ve hemen taramalara başlarlar. Netice itibarıyla şunu ifade etmem gerekir ki özellikle 1127 ağır hasarlı şu ana kadar tespit edilmiş bağımsız bölüm var. 31 orta hasarlı, 2 bin 674 az hasarlı, 151 de yıkık bağımsız bölüm var. 92 de acil yıkılacak olan bağımsız bölüm var. Şu ana kadar Çevre ve Şehircilik Bakanlığı ekiplerimizin tespit ettiği tablo bu durumda. Elbette bunlara itirazlar olacaktır. Bunları askıya asacağız 'Bu orta, bu ağır, bu az hasarlıdır.' diye. Sizin yaptığınız itirazlara göre tekrar bir değerlendirme söz konusu olacak."

- "Elazığ ve Malatya'da hangi usulü yürüttüysek burada da aynı usulü gerçekleştireceğiz"

Bakan Soylu, hemen AFAD olarak 1 milyon lira acil ödenekten gönderdiklerine dikkati çekerek, "518 ağır ve yıkılmış olan yerlerin sahiplerine biner lira hemen teslim edildi. Yine burada yıkacağımız evinden eşyasını alamayacak olanlara toplam Elazığ ve Malatya köylerinde olduğu gibi 5 bin lira vereceğiz. Evi yıkılanlar, ağır hasarlı olup evden eşyasını alamayacaklarla ilgili, ağır hasarlı olup da eşyasını alanlara da 2 bin 500 lira vereceğiz. Elazığ ve Malatya'da hangi usulü yürüttüysek burada da aynı usulü gerçekleştireceğiz." ifadesini kullandı.

Yıkılan ve acil yıkılacak ve yıkılması gereken evlerin yanına hemen konteyner getireceklerini bildiren Soylu, konuşmasını şöyle sürdürdü:

"Cumhurbaşkanımızın talimatıdır, 'Vatandaşımız mağdur olmayacak.' diyor. Biz bu talimatı yerine getirmek için de diğer noktalarda Elazığ'da 2021 nisan ayına kadar bitireceğimizi söylemiştik. Ama ağustos ayında bir bölümünü, eylül ayında bir bölümünü bitirerek devam edeceğiz. Sizi burada uzun süre bekletecek değiliz. Tespitleri çabuk yapacağız. Sayın Cumhurbaşkanımızın bir talimatı daha var. 'Kırsal dönüşüm' diyor sayın Cumhurbaşkanımız. Çelikten evler ve bu çelikten evlerle birlikte ahırı yıkılanların yanında ahırları da olacak. Buralarda 2003'ten sonra hakikaten Bingöl'de bu konuda çok önemli bir atılım gerçekleşmişse bu depremlerde örneğin şehirler etkilenmedi. Çok az etkilendi. Ama yapı stoku eskisi gibi olsaydı bizim işimiz zordu. Bu sürecin herhangi bir noktasında sizi yalnız bırakacak değiliz. Valimiz, sayın Bakanımız, milletvekilimiz, Kaymakamımız, buradaki bütün arkadaşlarımız sizin emrinize amadeyiz. Hiçbir eksiklik çekmeyin. Deprem Cenabı Allah'tan. Bizim görevimiz en yüksek tedbiri almak bir daha böyle bir şeyle karşılaşmamak. Ama depremi engelleyecek ve depremi durduracak değiliz. Onun için bizim yapmamız gereken, yapı stokumuzu en iyi noktaya taşıyabilecek adımları hep beraber atmak. Böyle bir deprem olduğu zamanda, bir afetle karşılaştığımız zamanda devlet olarak gerekli desteği ve yardımı sonuna kadar gerçekleştirebilmektir. Evlerinize girene, adımınızı atana, huzurunuzu, evinizdeki muhabbeti sağlayana kadar sizinle birlikteyiz. Sizi evinize sokacağız. Ondan sonra rahatlamış olacağız."

Depremde şehit olan güvenlik korucusuna rahmet, yaralılara acil şifalar dileyen Soylu, "Allah yardımcımız olsun. Allah bu belalardan bizi muhafaza etsin. Birlikte el birliğiyle omuz omuza bu zor günleri inşallah hep birlikte aşacağız. Cumhurbaşkanımızın muhabbetlerini, selamlarını ve geçmiş olsun dileklerini iletiyorum." diye konuştu.

Toplantıda AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Cevdet Yılmaz ve Vali Kadir Ekinci de birer konuşma yaptı.

Daha sonra Bakan Soylu, muhtarların sorun ve taleplerini dinledi.

Depremden etkilenen Yedisu ilçesinin Dinarbey ve Elmalı köylerinde de incelemelerde bulunan Soylu, depremzedelerle bir araya geldi.

Bakan Soylu'ya, İçişleri Bakan Yardımcısı İsmail Çataklı, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Vali Kadir Ekinci, AK Parti Bingöl Milletvekili Feyzi Berdibek de eşlik etti.
Anadolu Ajansı
Bu haberi oylayabilirsiniz 0 0
YORUMLARTüm Yorumlar Popüler Yorumlar
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
SGK REHBERİ MANŞETLER
İLGİLİ HABERLER
Türkiye'nin yoğun girişimleri sonucu Türk denizciler serbest kaldı
20 Haziran 2020 13:31		 Babalar Günü'nde de huzurevlerine ziyaretçi kabul edilmeyecek
20 Haziran 2020 12:55
Bakan Çavuşoğlu: HDP belediyelerin birçoğu görevinin başında
20 Haziran 2020 12:19		 İYİ Parti'de ertelenen kongreler yarın yeniden başlıyor
20 Haziran 2020 11:09
Sağlık Bakanı Koca'dan LGS paylaşımı
20 Haziran 2020 08:41		 İttifak yapmayanlar için baraj düşüyor
20 Haziran 2020 07:11
Bankaların Bilgi Sistemleri ve Elektronik Bankacılık Hizmetleri Hakkında Yönetmelikte Değişiklik
20 Haziran 2020 03:12		 Sağlık Bakanı Koca: Size az stresli, çok başarılı bir sınav diliyorum
20 Haziran 2020 01:50
Oktay'dan sınava girecek öğrencilere: Aklınıza, kaleminize kuvvet
20 Haziran 2020 01:49		 20 Haziran 2020'den önemli gündem başlıkları
20 Haziran 2020 00:01
123456789101112131415Tümü
EN YENİ FORUM KONULARI
SON HABERLER
13:25 - İl Milli Eğitim Müdürlüğü binasında yuva yapan kumru ilgi odağı oldu13:22 - Akhisarspor'da büyük şok! Yılmaz Vural'ın testi pozitif çıktı13:13 - Kırklareli Valisi Bilgin: 12 köpeği katleden şüpheliler tespit edildi13:02 - Pençe-Kaplan Operasyonu'nda komandolar yeni hedefleri ele geçirdi12:55 - Babalar Günü'nde de huzurevlerine ziyaretçi kabul edilmeyecek12:55 - ABD'deki Halkbank davasına bakan başsavcı görevden alındı12:52 - LGS sınavı sona erdi12:52 - Soylu 'Uyuşturucunun belini kırdık' dedi, grafik paylaştı12:49 - WhatsApp'ın çevrimiçi ve son görülme özelliği kapandı mı?12:45 - Bitlis'te 2 terörist etkisiz hale getirildi
12:45 - Jandarma Malatya'da 3 öğrenciye geçici kimlik çıkartarak LGS'ye girmesini sağladı12:43 - Kastamonu'da katliam gibi kaza: 3 ölü, 3 yaralı12:32 - Ankara'dan sonra Tekirdağ Büyükşehir de itfaiyeci alırken genel bölümlere yer vermedi12:29 - LGS'ye giren kardeşini beklerken kaldırımda YKS'ye hazırlandı12:19 - Bakan Çavuşoğlu: HDP belediyelerin birçoğu görevinin başında12:04 - Samsun'daki mahrem yapı operasyonunda 3 kişi adli kontrolle serbest12:02 - İŞKUR'dan sahte web sitelerine karşı uyarı11:59 - Dereye elektrik akımı vererek balık avlayan kişiye 10 bin lira ceza
1 2 3 4 5 6 7 Tümü
ÖZEL DOSYALAR
Örnek DilekçelerMatbu Formlar2020-2021 zammı2018-2019 zammıMaaş verileriMaaş RobotuResmi Gazete657'nin son haliZam Tazminat2020 TakvimiYaş Hesaplama4/B Esaslar
ANKET
Maskesiz sokağa çıkma yasağı tüm illerde geçerli olmalı mı?
ÇOK OKUNANLAR
Bir anlık kimlik unutkanlığı bir yıla bedel oldu
Prof. Ateş Kara: Yeni vakalar daha hafif geçiyor
CTE personelinin tayin sonuçları açıklandı
Kanıyla saldırganın ismini yazmıştı. Polis o kişiyi buldu
Genelge yayımlandı. Maske takmama cezası, 900 TL olarak, Pazartesi'nden itibaren uygulanacak
DSÖ uyardı: Salgın yeni ve tehlikeli bir evreye girdi
Konutta düşük faiz coşkusu
Meteoroloji uyardı: Çok kuvvetli ve şiddetli yağacak
İstihbarat başkanının emir subayı FETÖ'cü çıktı
LGS sınavı sona erdi
SGKREHBERİ.COM
SÖZLÜK
İnziva 6
Dilli düdük 1
babalar ve kızları 1
kuru börülce 2
sınırlı sokağa çıkma yasağı 3
Şarkı hediye etmek 1
90 lardaki gibi şarkıların yapılamaması 3
sınavlar yaklaşkıtça vaka sayılarının düşmesi 3
WhatsApp 1
yalı çapkını 1
SON İLANLAR
Yalova Yebeltaş Geçici 1 İşçi Alacak
Yalova Teşvikiye Belediyesi 8 İşçi Alacak
Yalova Kaytazdere Belediyesi Geçici 1 İşçi Alacak
Yalova Çiftlikköy SYDV Geçici 1 İşçi Alacak
Tokat Pazar Belediyesi Geçici 6 İşçi Alacak
Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi Geçici 31 İşçi Alacak
Sivas Yıldızeli Belediyesi Geçici 3 İşçi Alacak
Mersin Seltaş Geçici 1 İşçi Alacak
Manisa Alaşehir Belediyesi Eski Hükümlü 1 İşçi Alacak
Kırıkkale SYDV Geçici 6 İşçi Alacak
ARŞİV
ÖZEL OKUL İLANLARI
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri veya çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam