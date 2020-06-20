Bakan Çavuşoğlu: HDP belediyelerin birçoğu görevinin başında
|20 Haziran 2020 12:19
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Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu: "HDP belediyelerin birçoğu görevinin başında. Niye bazıları görevden alındı? Çünkü hazineden vatandaşlar için gelen parayı teröristleri desteklemek için kullandılar. Bunu hangi ülke tolere edebilir ki? Bunun bir ayrımına varmak lazım. İnsanların seçtiği politikacılar ile bu gücü teröristleri desteklemek için kötüye kullananları birbirinden ayırmamız lazım"
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu: "Almanya'da bazı politikacılar var. Aşırı solcu ideolojileri olan. Benim hiçbir ideoloji ile problemim yok. Sağ olsun, sol olsun. Ama ırkçılığa karşıyım. Bu politikacılar PKK'yı destekliyor. PKK'yı terörist sıfatından çıkartmaya çalışıyorlar. Bu adil mi? Objektif bir yaklaşım mı? Türkiye'de sonuçta hukuk sistem var, avukatlar var. Bu kararlar bu hukuk sistemi çerçevesinde alınıyor"
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