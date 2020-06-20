Bitlis'te 2 terörist etkisiz hale getirildi
İçişleri Bakanlığı, Bitlis'in Tatvan ilçesi kırsalında Jandarma Özel Harekat (JÖH) birliklerince düzenlenen hava destekli operasyonda 2 teröristin etkisiz hale getirildiğini bildirdi.
|20 Haziran 2020 12:45
|Yazdır
İçişleri Bakanlığı, Bitlis'in Tatvan ilçesi kırsalında Jandarma Özel Harekat (JÖH) birliklerince düzenlenen hava destekli operasyonda 2 teröristin etkisiz hale getirildiğini bildirdi.
Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, iç güvenlik operasyonları kapsamında, İl Jandarma Komutanlığına bağlı JÖH birliklerince Tatvan kırsalında hava destekli faaliyet yürütüldü.
Operasyonda, 2 terörist silahlarıyla etkisiz hale getirildi.
Bölgedeki operasyonlar sürüyor.
|YORUMLAR
|Tüm Yorumlar Popüler Yorumlar
|
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
İLGİLİ HABERLER
|Pençe-Kaplan Operasyonu'nda komandolar yeni hedefleri ele geçirdi
20 Haziran 2020 13:02
|Samsun'daki mahrem yapı operasyonunda 3 kişi adli kontrolle serbest
20 Haziran 2020 12:04
|Faruk Güllü'ye FETÖ'den verilen hapis cezasının gerekçesi açıklandı
20 Haziran 2020 11:20
|Bakan Akar: Teröristlerin inlerine, mağaralarına girildi
20 Haziran 2020 09:05
|TSK'nın Haftanin planı: Kontrol et kalıcı yerleş
20 Haziran 2020 08:26
|Aynı acı aynı öfke: Türkiye katliamlara sessiz kalmasın
20 Haziran 2020 07:46
|İstihbarat başkanının emir subayı FETÖ'cü çıktı
20 Haziran 2020 07:36
|FETÖ'den gözaltına alınan 150 astsubaydan 56'sı itirafçı oldu
19 Haziran 2020 23:29
|Burdur'da FETÖ operasyonunda 3 kişi gözaltına alındı
19 Haziran 2020 22:49
|MSB paylaştı: 4 terörist böyle etkisiz hale getirildi
19 Haziran 2020 21:26