Jandarma Malatya'da 3 öğrenciye geçici kimlik çıkartarak LGS'ye girmesini sağladı
Malatya'da kimliğini kaybeden ve Liseye Geçiş Sistemi (LGS) sınavına giremeyen 3 öğrenci, geçici kimlik çıkartılarak sınava yetiştirildi
|20 Haziran 2020 12:45
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Malatya'da kimliğini kaybeden ve Liseye Geçiş Sistemi (LGS) sınavına giremeyen 3 öğrenci, geçici kimlik çıkartılarak sınava yetiştirildi.
Battalgazi ilçesi Hacıhaliloğlu Mahallesi'nde LGS'ye girmek için sınav merkezine giden 3 öğrenci, kimlikleri olmadıkları için sınav merkezine alınmadı.
İl Jandarma Komutanlığı ekiplerine kimliklerini bulamadıklarını beyan eden öğrencilere, jandarma yardım etti. Nüfus Müdürlüğü yetkilileriyle görüşen jandarma ekipleri, sınava girecek 3 öğrenciyi müdürlüğe götürerek, geçici kimlik çıkarılmasına yardımcı oldu.
Jandarma ekipleri, geçici kimlik çıkartılan 3 öğrenciyi daha sonra sınava girecekleri okula götürerek sınava yetiştirdi.
Öğrenciler, jandarma personeline teşekkür etti.
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