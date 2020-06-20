İl Milli Eğitim Müdürlüğü binasında yuva yapan kumru ilgi odağı oldu
|20 Haziran 2020 13:25
|Yazdır
Bingöl İl Milli Eğitim Müdürlüğü hizmet binasının içinde yuva yapan kumru ilgi odağı oldu.
İl Milli Eğitim Müdürlüğü hizmet binasının açık penceresinden yaklaşık bir ay önce içeri giren kumru, Maarif Müfettişler Başkanı Galip Gengörü'nün odasının giriş kapının üstüne yuva yaptı.
Gengörü, AA muhabirine yaptığı açıklamada, kuşa sahip çıktıklarını ve sonuna kadar da bakacaklarını söyledi.
Kumruyu sevdiklerini ifade eden Gengörü, şöyle konuştu:
"İş yerime geldiğimde koridorda bir kuş olduğunu, arkadaşlarımın da kovmaya çalıştığını ve gitmediğini fark ettim. Kuşun burada bir yuvası olduğunu düşündüm. Sonra odamın hemen üstünde bir yuva olduğunu gördüm. İlk etapta bizden korkup kaçan kuş, daha sonra bize alışmaya başladı. Ona sahip çıkmaya başladık. Yuvanın yanında bulunan dolabın üzerine yemi bırakıyorum, kuş da yemini yiyip kuluçkaya yatmaya devam ediyor. Bizim kadrolu kuşumuz oldu."
|YORUMLAR
|Tüm Yorumlar Popüler Yorumlar
|
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
|Üniversite öğrencisi Gülistan'dan 168 gündür haber yok
20 Haziran 2020 16:45
|LGS'ye gireceği okulu karıştıran Merve'yi sınava polis yetiştirdi
20 Haziran 2020 16:21
|Marmara Bölgesi'nde sıcaklıkların artması bekleniyor
20 Haziran 2020 16:02
|Meteoroloji'den 4 il için sağanak ve dolu uyarısı
20 Haziran 2020 15:49
|Bu sınavın ilk kazananı Talha Bayır'ın 'Babası'
20 Haziran 2020 15:19
|Tavandan akan sular yüzünden metrobüste şemsiye açtılar
20 Haziran 2020 14:00
|İstanbul'da yangın nedenlerinde 'sigara' ilk sırada
20 Haziran 2020 13:33
|LGS sınavı sona erdi
20 Haziran 2020 12:52
|LGS'ye giren kardeşini beklerken kaldırımda YKS'ye hazırlandı
20 Haziran 2020 12:29
|Bir anlık kimlik unutkanlığı bir yıla bedel oldu
20 Haziran 2020 11:40