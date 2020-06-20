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Akhisarspor'da 11 kişide koronavirüs tespit edildi

TFF 1.Lig ekiplerinden Akhisarspor'da teknik direktör Yılmaz Vural, teknik heyetten bir yardımcı, 6 futbolcu ve 2 de kulüp personelinin corona virüs test sonuçlarının pozitif olduğu öğrenildi.
 20 Haziran 2020 13:22
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Akhisarspor'da 11 kişide koronavirüs tespit edildi

TFF 1'inci Lig'de 93 günlük aranın ardından yarın Altay deplasmanıyla sahalara dönmeye hazırlanan Akhisarspor, korona virüs şokuyla sarsıldı.

Daha önce antrenman döneminde takıma yapılan iki testin sonuçlarının da negatif çıktığı yeşil-siyahlılarda, dün yaptırılan testlerde 67 yaşındaki teknik direktör Yılmaz Vural, 3 futbolcu ve 7 kulüp personelinin testinin pozitif olduğu öğrenildi.

Büyük şok yaşayan Akhisar, Futbol Federasyonu'yla temasa geçerek yeniden test yaptırdı.

Maçın ertelenme ihtimali var

Test sonuçları yine pozitif çıkarsa TFF'nin, Bornova Stadı'nda yarın saat 20.00'de oynanması gereken maçı erteleme ihtimalinin bulunduğu öğrenildi.

Akhisar'da tüm takımın evlerinde 14 gün karantinaya alınma ihtimali de var.

Kaynak: Fanatik
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