1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü

Türkiye'nin yoğun girişimleri sonucu Türk denizciler serbest kaldı

Eritre'de 3 aydır alıkonulan Türk denizciler Türkiye'nin yoğun girişimleri sonucu serbest kaldı
 20 Haziran 2020 13:31
Yazdır
Türkiye'nin yoğun girişimleri sonucu Türk denizciler serbest kaldı

Tekneyle dünya turu yaparken Eritre'de gözaltına alınan ve yaklaşık 3 aydır bu ülkede alıkonulan 3 Türk denizci Türkiye'nin girişimleriyle serbest kaldı.

Diplomatik kaynaklardan alınan bilgiye göre, Türk denizciler Selim Ekmekçioğlu, İbrahim Iğnak ve Erman Lütfü Atamer, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatı ve Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'nun girişimleri sonucunda serbest bırakıldı.

Teknenin kaptanı Ekmekçioğlu'nun Türkiye'de bulunan eşi Şeyda Ekmekçioğlu, AA muhabirine yaptığı açıklamada, eşinin kendisini aradığını ve serbest bırakıldıklarını haber verdiğini söyledi.

Türk denizcilerin tekneyle Cibuti'ye doğru yol aldıklarını, sağlık durumlarının genel olarak iyi olduğunu belirten Şeyda Ekmekçioğlu, "Eşimle 25 Nisan'dan beri ilk kez bugün öğleden önce konuştum. Sesi gayet iyi geliyordu. Durumlarının çok iyi olduğunu söyledi. Eritre'de kendilerine çok iyi davranıldığını anlattı." dedi.

Ekmekçioğlu, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'nun da kendisini aradığını aktararak eşi ve diğer iki Türk denizcinin serbest bırakılmalarındaki çabaları nedeniyle Bakan Çavuşoğlu başta olmak üzere Türkiye'nin Eritre Büyükelçisi Aykut Kumbaroğlu ve tüm yetkililere teşekkürlerini iletti.

Ekmekçioğlu, Türk denizcilerin 3-4 gün sonra Cibuti'ye ulaşmalarını beklediklerini söyledi.

- Dünya turu yapıyordu

Selim Ekmekçioğlu, emekli olduktan sonra Eylül 2017'de "Murat Reis" isimli katamaran yelkenli teknesiyle Türkiye'den denize açılarak dünya turuna başlamıştı. Ekmekçioğlu, Atlas Okyanusu, Büyük Okyanus ve Hint Okyanusu'nu geçtikten sonra mart ayında Sri Lanka'da kendisine katılan Iğnak ve Atamer ile yola devam etmişti.

Maldivlerden Cibuti'ye mart sonunda ulaşan Türk denizciler, burada Kovid-19 salgını nedeniyle limana yanaştırılmayınca Türkiye'nin Cibuti Büyükelçisi Levent Şahinkaya'nın da yardımlarıyla erzak, su, tüpgaz takviyesi yapmıştı. Büyükelçi Şahinkaya'nın, motorun bir parçasının da tamir edilmesine yardımcı olmasıyla, denizciler Süveyş Kanalı'ndan geçerek Türkiye'ye gitmek için yeniden denize açılmıştı.

Şeyda Ekmekçioğlu'nun verdiği bilgiye göre, yoldayken salgın sebebiyle kanal kapatılınca Türk denizciler kanalın açılmasını Cibuti'de beklemeye karar verdi ve geri dönmek üzere yol almaya başladı.

Ancak Türk denizciler Eritre açıklarına geldiklerinde yakıtları ve gıdaları azalınca karaya yanaşmaya karar verdiler. Erirte'de karaya yaklaştıklarında askerler tekneye çıktı ve denizcilere gözaltında olduklarını söyledi.

Birkaç gün bu şekilde bekletilen Türk denizcilerden Selim Ekmekçioğlu, 25 Nisan'da uydu telefonundan gizlice eşini aradı ve durumunu aktardı. Eşinden en son 25 Nisan'da haber alan Şeyda Ekmekçioğlu, Türkiye'nin Eritre Büyükelçiliğine ulaşarak durumu anlattı ve denizcilerin serbest kalması için Türk makamlarının çabaları başladı.

Anadolu Ajansı
Bu haberi oylayabilirsiniz 0 0
1 Yorum yapıldı
YORUMLARTüm Yorumlar Popüler Yorumlar
SGK REHBERİ MANŞETLER
İLGİLİ HABERLER
Bakan Soylu: 28 evladımızın sınav evrakı helikopterle götürüldü
20 Haziran 2020 16:54		 Bakan Akar'dan 'Fransız gemisine taciz' iddialarına yanıt
20 Haziran 2020 16:42
Diyarbakır Valisi, kentteki vaka sayısını açıkladı
20 Haziran 2020 16:07		 TBMM Başkanı Şentop'tan adaylık açıklaması
20 Haziran 2020 15:58
CHP üyesi kadına iftirada bulunan şüpheli gözaltına alındı
20 Haziran 2020 15:46		 Bakan Akar ve TSK komuta kademesi Namaz Dağı'nda
20 Haziran 2020 15:45
Türkiye'nin terörle mücadelesi Arap ülkelerini rahatsız etti
20 Haziran 2020 15:10		 Şentop: Yassıada teklifi salı günü Meclis Genel Kuruluna gelecek
20 Haziran 2020 14:57
Erdoğan: En büyük 10 ekonomiye hiç olmadığı kadar yakınız
20 Haziran 2020 14:31		 'Kars topraklarının yarısının sulanacağı şekilde tedbir aldık'
20 Haziran 2020 13:56
123456789101112131415Tümü
EN YENİ FORUM KONULARI
SON HABERLER
16:54 - Bakan Soylu: 28 evladımızın sınav evrakı helikopterle götürüldü16:50 - Tıkanan rögarı eliyle açan polis konuştu16:47 - Kaza yapan kadın psikiyatristin cüzdanını çaldılar16:45 - Üniversite öğrencisi Gülistan'dan 168 gündür haber yok16:42 - Bakan Akar'dan 'Fransız gemisine taciz' iddialarına yanıt16:35 - 'Sosyal mesafeli' termal oteller müşteri almaya başladı16:32 - Hastane koridorunda bisiklet süren doktora soruşturma16:30 - Sınava geç kalan öğrencilere makam aracını tahsis etti16:21 - LGS'ye gireceği okulu karıştıran Merve'yi sınava polis yetiştirdi16:19 - Sağlıkçılar Kovid-19 ile inanç ve azimle mücadele ediyor
16:17 - 12 ülkede ücretler Türk teknolojisiyle toplanıyor16:07 - Diyarbakır Valisi, kentteki vaka sayısını açıkladı16:05 - CHP'li belediye evin önündeki 60 yıllık tuvaleti mühürledi16:02 - Marmara Bölgesi'nde sıcaklıkların artması bekleniyor15:58 - TBMM Başkanı Şentop'tan adaylık açıklaması15:54 - EGM'den Bekçilere yönelik çirkin iddialara suç duyurusu15:49 - Meteoroloji'den 4 il için sağanak ve dolu uyarısı15:46 - CHP üyesi kadına iftirada bulunan şüpheli gözaltına alındı
1 2 3 4 5 6 7 Tümü
ÖZEL DOSYALAR
Örnek DilekçelerMatbu Formlar2020-2021 zammı2018-2019 zammıMaaş verileriMaaş RobotuResmi Gazete657'nin son haliZam Tazminat2020 TakvimiYaş Hesaplama4/B Esaslar
ANKET
Maskesiz sokağa çıkma yasağı tüm illerde geçerli olmalı mı?
ÇOK OKUNANLAR
LGS soru ve cevap anahtarı yayımlandı
Bir anlık kimlik unutkanlığı bir yıla bedel oldu
Prof. Ateş Kara: Yeni vakalar daha hafif geçiyor
CTE personelinin tayin sonuçları açıklandı
Genelge yayımlandı. Maske takmama cezası, 900 TL olarak, Pazartesi'nden itibaren uygulanacak
İstihbarat Başkanının emir astsubayı, FETÖ'den gözaltına alındı
Kanıyla saldırganın ismini yazmıştı. Polis o kişiyi buldu
DSÖ uyardı: Salgın yeni ve tehlikeli bir evreye girdi
Çalıntı aracı 7 yıl otoparkta unutturan polislere hapis cezası
LGS sınavı sona erdi
SGKREHBERİ.COM
SÖZLÜK
WhatsApp 1
Bu görevi iade et kardeşim 1
kaşıntı 1
maskesiz dolaşmanın cezası 3
Hamile kadına saldıran trafik magandası 1
lgs 2020 1
İnziva 3
çikolata 1
erol bulut 1
bu yazısı namussuzluktur 1
SON İLANLAR
Yalova Yebeltaş Geçici 1 İşçi Alacak
Yalova Teşvikiye Belediyesi 8 İşçi Alacak
Yalova Kaytazdere Belediyesi Geçici 1 İşçi Alacak
Yalova Çiftlikköy SYDV Geçici 1 İşçi Alacak
Tokat Pazar Belediyesi Geçici 6 İşçi Alacak
Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi Geçici 31 İşçi Alacak
Sivas Yıldızeli Belediyesi Geçici 3 İşçi Alacak
Mersin Seltaş Geçici 1 İşçi Alacak
Manisa Alaşehir Belediyesi Eski Hükümlü 1 İşçi Alacak
Kırıkkale SYDV Geçici 6 İşçi Alacak
ARŞİV
ÖZEL OKUL İLANLARI
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri veya çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam