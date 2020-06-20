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Bakan Selçuk: Merkezi sınav huzur ve güvenle tamamlandı

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk: Merkezi sınav huzur ve güvenle tamamlandı. Aldığımız tedbirlere uyarak öğretmenlerinin yönlendirmelerine göre hareket eden ve sosyal mesafesini bizim uyarılarımıza gerek kalmaksızın koruyan tüm çocuklarımıza sorumlu ve bilinçli davranışlarından dolayı şükranlarımı sunuyorum"
 20 Haziran 2020 13:54
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Bakan Selçuk: Merkezi sınav huzur ve güvenle tamamlandı

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, Liselere Geçiş Sistemi (LGS) kapsamında gerçekleştirilen merkezi sınavın huzur ve güvenle tamamlandığını bildirdi.

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle bu yıl öğrencilerin, öğretmenlerin ve tüm toplumun sağlığını korumak için önceki sınavlardan farklı önlemler hayata geçirildiği, sınav tarihinden salon sayısına, dezenfekte işlemlerinden maskeye kadar her konunun Sağlık Bakanlığı Bilim Kurulunun görüşleri alınıp, titizlikle incelendiği ve sınav günü uyulacak kuralların belirlendiği vurgulandı.

Geçen yıl yapılan merkezi sınavda 3 bin 873 binada 59 bin 568 salonun kullanıldığı, bu yıl sosyal mesafeyi koruyabilmek için 18 bin 139 binada ve 111 bin 918 salonda sınav gerçekleştirildiği belirtilen açıklamada, salon sayısındaki artışa paralel olarak sınavda görev alan öğretmenlerin sayısının da arttığı kaydedildi.

2019 LGS'de 148 bin 946 öğretmen görev alırken, bu yıl 353 bin 158 öğretmenin görevde bulunduğuna değinilen açıklamada, şu bilgilere yer verildi:

"Diğer sınavlardan farklı olarak 17 bin 990 rehber öğretmenimiz de sınav alanlarında öğrencilerimizin yanlarında oldu. İki oturum arasındaki 45 dakikalık arada rehber öğretmenlerimiz velilerin öğrencilerle arasındaki iletişimi sağladı. Ayrıca evde veya hastanede eğitim hizmeti alan tüm öğrenciler ile süregelen hastalığı, zihinsel yetersizliği, bedensel yetersizliği, otizm spektrum bozukluğu, ruhsal ve duygusal bozukluğu, işitme yetersizliği veya görme yetersizliği olan öğrencilerimize sınav tedbir hizmeti uygulandı. Bu öğrencilerden evde veya hastanede eğitim hizmeti almaya devam edenlerle, doktor raporu ile evde veya hastanede sınav hizmeti alması önerilenlere evde ya da hastanede sınav tedbiri uygulandı.

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk da LGS kapsamındaki merkezi sınava ilişkin, şunları kaydetti:

"Merkezi sınav, huzur ve güvenle tamamlandı. Aldığımız tedbirlere uyarak öğretmenlerinin yönlendirmelerine göre hareket eden ve sosyal mesafesini bizim uyarılarımıza gerek kalmaksızın koruyan tüm çocuklarımıza sorumlu ve bilinçli davranışlarından dolayı şükranlarımı sunuyorum. Okul binalarında aldığımız önlemlere saygı göstererek binaların dışında herhangi bir kalabalık oluşmaması için çaba harcayan, sorumlu, bilinçli, çözümcü ve bizimle iş birliği içerisinde olduğunu hissettiren tüm velilerimize de selamlarımı, sevgilerimi sunuyorum. Sınavın sağlıklı bir şekilde tamamlanmasında önemli katkı sunan İçişleri Bakanlığımıza ve Sağlık Bakanlığımıza, sürecin koordinasyonunu başından itibaren başarılı bir şekilde yürüten Bakan Yardımcım Mahmut Özer'e, sürece büyük emek veren Ölçme, Değerlendirme ve Sınav Hizmetleri Genel Müdürü Sadri Şensoy ve çalışma arkadaşlarına, sürecin zorluğu nedeniyle aylardır destek veren ve sahada yer alan Bakanlığımızın tüm bürokratlarına, çalışma arkadaşlarıma, 81 ilde süreci başarılı ile yöneten tüm il müdürlerimize, okul müdürlerimize, öğretmenlerimize ve tüm paydaşlarımıza şükranlarımı sunuyorum. Ayrıca, sokağa çıkmayarak çocuklarımız için evde kalan tüm vatandaşlarımıza ve destek sunan herkese içtenlikle teşekkür ederim."

Sınav kitapçıkları 22 Haziran Pazartesi gününden itibaren okullardan alınabilecek. Sonuçlar ise 16 Temmuz'da açıklanacak.
Anadolu Ajansı
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