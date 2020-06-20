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'Kars topraklarının yarısının sulanacağı şekilde tedbir aldık'

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, "Kars'ın en azından topraklarının yarısının sulanacağı şekilde tedbirlerimizi aldık. Kars'ın derdiyle dertleneceğimin buradan sözünü veriyorum." dedi
 20 Haziran 2020 13:56
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'Kars topraklarının yarısının sulanacağı şekilde tedbir aldık'

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, "Kars'ın en azından topraklarının yarısının sulanacağı şekilde tedbirlerimizi aldık. Kars'ın derdiyle dertleneceğimin buradan sözünü veriyorum." dedi.

Kars Barajı Açılış Töreni'ne katılmak üzere Kars'a gelen Bakan Pakdemirli'yi, Kars Harakani Havalimanı'nda Vali Türker Öksüz, AK Parti Kars milletvekilleri Ahmet Arslan, Yunus Kılıç ve il protokolü karşıladı.

Buradan beraberindekilerle Devlet Su İşleri (DSİ) 24. Bölge Müdürlüğüne geçen Pakdemirli, "DSİ 24. Bölge Müdürlüğü Toprak ve Su Kaynakları Gelişim Planı Toplantısı"na katıldı.

Pakdemirli, toplantıda yaptığı konuşmada, Kars'a yapılan yatırımların kente verilen önemin göstergesi olduğunu söyledi.

Kars'a çok önem verdiklerini belirten Pakdemirli, "Aslında doğu illerine verdiğimiz önem farklı. Bu bölgedeki projelere önem veriyoruz. Bu bölgeler ile batı arasındaki farkın azalması konusunda hükumetimiz tarafından önemli yatırımlar yapıldı. Bakü-Tiflis-Kars Demir Yolu, bizim için çok önemli. İpek Yolu, doğu ile batı arasında köprü olacak. Kars bu açıdan önemli bir ilimiz. Kış turizminde merkez olmaya aday. Sarıkamış parlatılmayı bekliyor." diye konuştu.

Pakdemirli, Kars Barajı açılışına Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın telekonferansla bağlanacağını belirterek, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın kente ayrı bir önem verdiğini aktardı.

Barajların önemine işaret eden Pakdemirli, "Barajı bir baraj olarak görmemek lazım. Bir defa hayat, su olarak görmek lazım. Bununla birlikte yeni yaşam alanları, yeni mesire alanları görmek lazım. Kars'ın en azından topraklarının yarısının sulanacağı şekilde tedbirlerimizi aldık. Kars'ın derdiyle dertleneceğimin buradan sözünü veriyorum." değerlendirmesini yaptı.
Anadolu Ajansı
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