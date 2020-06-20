Tavandan akan sular yüzünden metrobüste şemsiye açtılar
|20 Haziran 2020 14:00
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Bazı metrobüslerin tavanından içeriye sular aktı, yolcular çareyi şemsiye açmakta buldu.
İstanbul'da dün aralıklarla etkili olan sağanakta metrobüslerden bazılarının tavanından içeriye su aktı.
Metrobüs içinde akan sudan şemsiye ile korunarak yolculuk yapanlar kameraya yansıdı.
YOLCULAR SULARDAN KORUNMAK İÇİN ŞEMSİYE AÇTI
Dün aniden bastıran sağanakta metrobüste ilginç görüntüler oluştu.
Metrobüs tavanından damlayan yağmur vatandaşların üzerine aktı.
Bazı yolcular sulardan korunmak içinde şemsiye açtı.
KAMERA OLAN BİTENİ KAYDETTİ
Yaşanan bu anlar ise bir başka yolcu tarafından cep telefonu kamerasıyla görüntülendi. Görüntülerde koltukta oturan bir çift ile ayakta yolculuk eden bir başka yolcunun şemsiye açtığı görülüyor.İşte metrobüsteki o anlardan kareler;
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