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Tavandan akan sular yüzünden metrobüste şemsiye açtılar

Günlerdir yapılan uyarıların ardından dün bastıran sağanak yağış İstanbul'da metrobüsleri de vurdu.
 20 Haziran 2020 14:00
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Bazı metrobüslerin tavanından içeriye sular aktı, yolcular çareyi şemsiye açmakta buldu.

İstanbul'da dün aralıklarla etkili olan sağanakta metrobüslerden bazılarının tavanından içeriye su aktı.

Metrobüs içinde akan sudan şemsiye ile korunarak yolculuk yapanlar kameraya yansıdı.

YOLCULAR SULARDAN KORUNMAK İÇİN ŞEMSİYE AÇTI

Dün aniden bastıran sağanakta metrobüste ilginç görüntüler oluştu.

Metrobüs tavanından damlayan yağmur vatandaşların üzerine aktı.

Bazı yolcular sulardan korunmak içinde şemsiye açtı.

KAMERA OLAN BİTENİ KAYDETTİ

Yaşanan bu anlar ise bir başka yolcu tarafından cep telefonu kamerasıyla görüntülendi. Görüntülerde koltukta oturan bir çift ile ayakta yolculuk eden bir başka yolcunun şemsiye açtığı görülüyor.İşte metrobüsteki o anlardan kareler;
DHA
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