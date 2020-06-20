1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü

Jandarma yaşlı kadının sırtındaki ot dolu sepeti alarak evine kadar taşıdı

 20 Haziran 2020 14:50
Yazdır

Artvin'in Yusufeli ilçesinde jandarma, ot dolu sepeti sırtında taşıyan yaşlı kadına yardım etti.

Altıparmak köyünde rutin devriye faaliyetlerini yürüten jandarma ekipleri, bahçesinden biçtiği otları yüklediği sepetini sırtında taşıyarak evine doğru yürüyen 76 yaşındaki Fatma Zehra Karahan ile karşılaştı.

Ekipte görevli jandarma, Karahan'dan aldığı sepeti sırtına takarak kadının aynı bölgedeki evine kadar taşıdı. Karahan, jandarmalara yardımı için teşekkür etti.

Öte yandan, trafik polisleri Hasanağa Mahallesi'nde el arabasıyla bahçesine yük taşırken zorlandığını fark ettikleri 65 yaşındaki Mehmet Demirci'ye yardım etti.

Bir trafik polisi, el arabasını Demirci'nin bahçesine kadar ulaştırdı.
Anadolu Ajansı
Bu haberi oylayabilirsiniz 0 0
YORUMLARTüm Yorumlar Popüler Yorumlar
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
SGK REHBERİ MANŞETLER
İLGİLİ HABERLER
Nevşehir'de LGS sınavına girecek öğrencilere 27 ton karpuz dağıtılacak
19 Haziran 2020 13:22		 19 Haziran 2020'den önemli gündem başlıkları
19 Haziran 2020 00:03
6 bin lira ücret karşılığında çoban bulamıyorlar
13 Haziran 2020 22:57		 Bahriye subayından 'duygulandıran' fedakarlık
13 Haziran 2020 14:02
Annesinin yeterince doyuramadığı geyik yavrusunu biberonla besliyor
12 Haziran 2020 12:17		 Şırnak'ın Silopi ve Elazığ kırsalında 4 terörist etkisiz hale getirildi
09 Haziran 2020 08:54
Emekli polis memuru 37 yıldır mahalle camisinin bakımını yapıyor
02 Haziran 2020 11:10		 MSB: Sızma girişiminde bulunan 6 terörist etkisiz hale getirildi
02 Haziran 2020 09:38
Kars'ta kaybolan engelli genç 300 kişilik arama kurtarma ekibince bulundu
01 Haziran 2020 10:32		 Başsavcılık yalanladı: 'Rapçi Rota' gözaltına alınmadı
31 Mayıs 2020 16:38
123456789101112131415Tümü
EN YENİ FORUM KONULARI
SON HABERLER
16:54 - Bakan Soylu: 28 evladımızın sınav evrakı helikopterle götürüldü16:50 - Tıkanan rögarı eliyle açan polis konuştu16:47 - Kaza yapan kadın psikiyatristin cüzdanını çaldılar16:45 - Üniversite öğrencisi Gülistan'dan 168 gündür haber yok16:42 - Bakan Akar'dan 'Fransız gemisine taciz' iddialarına yanıt16:35 - 'Sosyal mesafeli' termal oteller müşteri almaya başladı16:32 - Hastane koridorunda bisiklet süren doktora soruşturma16:30 - Sınava geç kalan öğrencilere makam aracını tahsis etti16:21 - LGS'ye gireceği okulu karıştıran Merve'yi sınava polis yetiştirdi16:19 - Sağlıkçılar Kovid-19 ile inanç ve azimle mücadele ediyor
16:17 - 12 ülkede ücretler Türk teknolojisiyle toplanıyor16:07 - Diyarbakır Valisi, kentteki vaka sayısını açıkladı16:05 - CHP'li belediye evin önündeki 60 yıllık tuvaleti mühürledi16:02 - Marmara Bölgesi'nde sıcaklıkların artması bekleniyor15:58 - TBMM Başkanı Şentop'tan adaylık açıklaması15:54 - EGM'den Bekçilere yönelik çirkin iddialara suç duyurusu15:49 - Meteoroloji'den 4 il için sağanak ve dolu uyarısı15:46 - CHP üyesi kadına iftirada bulunan şüpheli gözaltına alındı
1 2 3 4 5 6 7 Tümü
ÖZEL DOSYALAR
Örnek DilekçelerMatbu Formlar2020-2021 zammı2018-2019 zammıMaaş verileriMaaş RobotuResmi Gazete657'nin son haliZam Tazminat2020 TakvimiYaş Hesaplama4/B Esaslar
ANKET
Maskesiz sokağa çıkma yasağı tüm illerde geçerli olmalı mı?
ÇOK OKUNANLAR
LGS soru ve cevap anahtarı yayımlandı
Bir anlık kimlik unutkanlığı bir yıla bedel oldu
Prof. Ateş Kara: Yeni vakalar daha hafif geçiyor
CTE personelinin tayin sonuçları açıklandı
Genelge yayımlandı. Maske takmama cezası, 900 TL olarak, Pazartesi'nden itibaren uygulanacak
İstihbarat Başkanının emir astsubayı, FETÖ'den gözaltına alındı
Kanıyla saldırganın ismini yazmıştı. Polis o kişiyi buldu
DSÖ uyardı: Salgın yeni ve tehlikeli bir evreye girdi
Çalıntı aracı 7 yıl otoparkta unutturan polislere hapis cezası
LGS sınavı sona erdi
SGKREHBERİ.COM
SÖZLÜK
bu yazısı namussuzluktur 1
maskesiz dolaşmanın cezası 3
90 lardaki gibi şarkıların yapılamaması 3
WhatsApp 1
trabzon 2
kuru börülce 2
yalı çapkını 1
aym'nin demirtaş kararı 1
kredi kartına çok taksit yapmak 1
irfan can kahveci 1
SON İLANLAR
Yalova Yebeltaş Geçici 1 İşçi Alacak
Yalova Teşvikiye Belediyesi 8 İşçi Alacak
Yalova Kaytazdere Belediyesi Geçici 1 İşçi Alacak
Yalova Çiftlikköy SYDV Geçici 1 İşçi Alacak
Tokat Pazar Belediyesi Geçici 6 İşçi Alacak
Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi Geçici 31 İşçi Alacak
Sivas Yıldızeli Belediyesi Geçici 3 İşçi Alacak
Mersin Seltaş Geçici 1 İşçi Alacak
Manisa Alaşehir Belediyesi Eski Hükümlü 1 İşçi Alacak
Kırıkkale SYDV Geçici 6 İşçi Alacak
ARŞİV
ÖZEL OKUL İLANLARI
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri veya çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam