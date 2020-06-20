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Erdoğan: En büyük 10 ekonomiye hiç olmadığı kadar yakınız

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan: Kapsamlı destek paketleriyle ekonomiye can suyu veriyoruz. Bu süreçten de hızlı bir şekilde çıkacağız. Eski büyüme oranlarımıza ulaşacağız. Yılın 2. yarısında ekonomide çok büyük bir ivme bekliyoruz. Kaliteli ve dinamik beşeri sermayemiz, stratejik konumumuz ve güçlü altyapımızla Türkiye'yi dünyayı en büyük 10 ekonomisi arasına sokmaya hiç olmadığımız kadar yakınız
 20 Haziran 2020 14:31
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Erdoğan: En büyük 10 ekonomiye hiç olmadığı kadar yakınız

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, videokonferansla katıldığı Kars Barajı Açılış Töreni'nde konuştu. Erdoğan'ın açıklamalarından öne çıkan satırbaşları şöyle:

- Barajlar silsilesine yeni bir halka daha eklemenin mutluluğu içindeyiz. Kısa bir süre önce Ilısu Barajı'nı açtık. Bu barajla tüm bölgeye hizmet edeceğiz. Ardından Yusufeli Barajı'nın gövde betonunun dörtte üçünün tamamlanması sürecine tanıklık ettik.

- Hükümete geldiğimizde 276 baraj vardı. Bugün ise son 18 yıldaki 588. barajı ülkemize kazandırıyoruz. Aynı şekilde sulama tesislerini de iki katından fazlaya taşıdık.

- Yaklaşık 10 yıllık bir inşaat mazisi olan Kars barajımızda su tutulmaya başlamıştır. İnşa bedeli 330 milyon lira olan baraj, yapılan yatırımı iki katıyla geri ödemiştir. Şehrin atık sularının Kars Çayı'na dökülmesini engelleyecek projeyi de hayata geçirerek çevre kirliliğinin önüne geçeceğiz.

"SALGIN OLMASA 1.5 PUAN DAHA FAZLA BÜYÜYEBİLİRDİK"

- Salgın sonrası yeniden şekillenecek küresel siyasi ve ekonomik düzende hedeflediğimiz yere ulaşmamızda altyapı hayati bir öneme sahip.

- İmar ve inşa yolunda attığımız her adımda engellemelerle karşılaştık. Yaptığımız her iş muhalefet tarafından ya yargıya taşındı ya da mesnetsiz iddialarla linçe tabi tutuldu. Biz büyüdükçe ülkemize saldırılar arttı. Çok çalıştık, 2019'un son çeyreğinde yüzde 6'lık büyümeye ulaştık. 2020'nin ilk çeyreğinde salgına rağmen yüzde 4.5 büyüme elde ettik. Salgın olmasa 1.5 daha fazla büyüyebilirdik.

- Her saldırıdan daha fazla tecrübe ve güç elde ederek çıkmayı başardık. Salgın sürecinde vatandaşlarımızın sağlığı yayında ekonomimizin sağlığına da önem verdik. Salgına rağmen yatırım cephesinde de sevindirici gelişmeler yaşanıyor. Borsamız yeniden 115 bin bandına dayandı. Konut ve otomobil sektöründe hareketlilik hız kazandı. İhracatçılarımız yoğun bir gayret içinde.

"EN BÜYÜK 10 EKONOMİ ARASINDA OLMAYA HİÇ OLMADIĞI KADAR YAKINIZ"

- Merkez Bankası döviz rezervimizi yeniden 93 milyar doların üstüne çıkardık. Takas anlaşmalarıyla Türk Lirasını dünya çapında itibarlı bir para haline getiriyoruz.

- Kapsamlı destek paketleriyle ekonomiye can suyu veriyoruz. Bu süreçten de hızlı bir şekilde çıkacağız. Eski büyüme oranlarımıza ulaşacağızç Yılın 2. yarısında ekonomide çok büyük bir ivme bekliyoruz. Kaliteli ve dinamik beşeri sermayemiz, stratejik konumumuz ve güçlü altyapımızla Türkiye'yi dünyayı en büyük 10 ekonomisi arasına sokmaya hiç olmadığımız kadar yakınız.

- Son günlerdeki rakamlar salgında mevzi kaybetmeye başladığımızı gösteriyor. Maske, mesafe ve hijyeni; temizlik, maske ve mesafe olarak söylüyorum. Yani baş harfleri ile "TAMAM". Bunları elden bırakmayalım.
Memurlar.Net
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