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OYAK'tan üyelerine özel araç kampanyası

OYAK üyelerine özel olarak Renault marka araçlarda indirimli kampanya uyguladı
 20 Haziran 2020 14:45
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OYAK'tan üyelerine özel araç kampanyası

OYAK üyelerine özel olarak 20 Haziran 2020 tarihi itibariyle indirimli araç kampanyası başlattı.

Kampanya kapsamında,
- Yeni Clio'nun Joy 1.0 SCe, TCe-X, Joy 1.5 Nlue, Touch 1.0 ve 1.5, Icon 1.0, .13 ve 1.5 araçları yüzde 11.8'e varan indirimle
- Clio Joy 0.9 TCe ve Touch 0.9 TCe araçları yüzde 12,7 indirimle
- Megan Sedan Joy 1.3 TCe, 1.3 TCe EDC, Joy 1.5 Blue, Touch 1.3 TCe, 1.5 Blue, Icon 1.3 TCe EDS ve 1.5 Blue araçları yüzde 12'den yüzde 18'e varan indirimle,
- Kadraj Touch Roof 1.3 TCe araçları ise %10 indirimle satışa sunulacak

Memurlar.Net
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