OYAK'tan üyelerine özel araç kampanyası
OYAK üyelerine özel olarak Renault marka araçlarda indirimli kampanya uyguladı
|20 Haziran 2020 14:45
|Yazdır
OYAK üyelerine özel olarak 20 Haziran 2020 tarihi itibariyle indirimli araç kampanyası başlattı.
Kampanya kapsamında,
- Yeni Clio'nun Joy 1.0 SCe, TCe-X, Joy 1.5 Nlue, Touch 1.0 ve 1.5, Icon 1.0, .13 ve 1.5 araçları yüzde 11.8'e varan indirimle
- Clio Joy 0.9 TCe ve Touch 0.9 TCe araçları yüzde 12,7 indirimle
- Megan Sedan Joy 1.3 TCe, 1.3 TCe EDC, Joy 1.5 Blue, Touch 1.3 TCe, 1.5 Blue, Icon 1.3 TCe EDS ve 1.5 Blue araçları yüzde 12'den yüzde 18'e varan indirimle,
- Kadraj Touch Roof 1.3 TCe araçları ise %10 indirimle satışa sunulacak
2 Yorum yapıldı
|YORUMLAR
|Tüm Yorumlar Popüler Yorumlar
|
İLGİLİ HABERLER
|Çarklar döndü işçi alacaklar
20 Haziran 2020 09:00
|Toplu ulaşım esnafından İBB'nin '5 bin yeni taksi' projesine alternatif öneriler
19 Haziran 2020 12:36
|e-Ticarette 'güven damgası' sayısı artıyor
19 Haziran 2020 10:45
|Geçen yıl 6 liraya satılan soğan 50 kuruşa kadar düştü
19 Haziran 2020 09:55
|İkinci el otomobillerde EFT dolandırıcılığına dikkat
18 Haziran 2020 11:53
|Varlık Fonu'nun Turkcell'de hisse alımı için konuşulan fiyat belli oldu
17 Haziran 2020 11:13
|Tavan fiyat uygulaması, otobüs bilet fiyatlarını düşürdü
16 Haziran 2020 13:02
|Sosyal mesafe, çadır ve bisiklet satışlarını artırdı
16 Haziran 2020 12:27
|Beyaz eşyacılar muradına erecek!
16 Haziran 2020 07:43
|Türkiye'nin ilk ve tek 'deniz otomobili' üreticisi
14 Haziran 2020 11:12