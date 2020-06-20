Şentop: Yassıada teklifi salı günü Meclis Genel Kuruluna gelecek
|20 Haziran 2020 14:57
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TBMM Başkanı Şentop, Tekirdağ programı kapsamında Sanayi ve Ticaret Odası (TSO) Başkanı Cengiz Günay'ı ziyaret etti.
Ardından TSO Meclisi ve oda üyeleriyle bir araya gelen Şentop, burada yaptığı konuşmada, "Yassıada teklifi salı günü Meclis Genel Kuruluna gelecek. Teklif ile yaralar sarılmış olacak." diye konuştu.
TBMM Başkanlık seçimine de değinen Şentop, "Seçim süreci bu kez biraz daha hızlı ilerledi ve adaylığımız ilan edildi." ifadelerini kullandı.
Şentop, adaylığıyla ilgili hem Türkiye genelinden hem de memleketi Tekirdağ'dan kendisine gösterilen ilgiden duyduğu memnuniyeti dile getirdi.
Tekirdağ Esnaf Sanatkarlar Odaları Birliği Başkanı Sami Kayın ve birliğin ilçe başkanlarıyla da bir araya gelen Şentop, salgın nedeniyle dünyada olduğu gibi Türkiye'de çalışan ve üreten kesimin sıkıntılar yaşadığını söyledi.
Şentop, Türkiye'nin bu mücadelede birçok ülkeye kıyasla başarılı olduğunu vurgulayarak, vakaların artması ve tedbirlere dikkat edilmemesi durumunda yeniden kısıtlamalara gidilebileceği uyarısında bulundu.
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