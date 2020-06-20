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Düne göre, bugün yeni vaka sayısı yükseldi

Sağlık Bakanlığı 20 Haziran 2020 tarihli verileri açıkladı. Türkiye'de son 24 saatte 1248 kişiye Kovid-19 tanısı konuldu, 22 kişi hayatını kaybetti, toplam vaka sayısı 186 bin 493, can kaybı 4 bin 927 oldu.
 20 Haziran 2020 20:24
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Düne göre, bugün yeni vaka sayısı yükseldi

Sağlık Bakanlığı 20 Haziran 2020 tarihli verileri açıkladı.

Türkiye'de son 24 saatte 1248 kişiye Kovid-19 tanısı konuldu, 22 kişi hayatını kaybetti, toplam vaka sayısı 186 bin 493, can kaybı 4 bin 927 oldu.

Son 24 saatte 1312 kişinin daha iyileşmesiyle Kovid-19 tedavisi tamamlananların sayısı 158 bin 828 oldu.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca yaptığı açıklamada; 'Son günlerde vaka sayılarımızın arttığı illerden bazılarında yoğun bakım hasta sayıları: Diyarbakır'da 30, Kayseri'de 41, Batman'da 22, Bursa'da 46. İyileşen hasta sayımız bugün de yeni vaka sayımızın üstünde. Tedbirlerle aradaki farkı giderek açmalıyız. ' dedi.

Memurlar.Net
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