LGS nedeniyle sokağa çıkma kısıtlaması sona erdi
|20 Haziran 2020 15:07
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Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınının gölgesinde gerçekleşecek ve milyonlarca öğrencinin katılacağı LGS nedeniyle bugün saat 09:00-15:00 arasında sokağa çıkma kısıtlaması uygulandı
Şehirler arası toplu ulaşım araçlarından (uçak, otobüs, tren, vapur, feribot) biletleme yapmış olanlar sokağa çıkma kısıtlamasına tabi olmadı. Toplu taşıma kullanan öğrencilerin bir yakını, özel araçla gelen öğrencilerin sürücü dahil iki yakını da kısıtlama kapsamında değildi.
Kısıtlama saatlerinde ekmek üretiminin yapıldığı fırın, unlu mamul ruhsatlı iş yerleri ile bu iş yerlerinin sadece ekmek satan bayileri, market, bakkal, manav, kasap, kuruyemişçi ile tatlı üretiminin yapıldığı-satıldığı iş yerleri açık kaldı. Kamu ve özel sağlık kurum ve kuruluşları, eczaneler, veteriner klinikleri ve hayvan hastaneleri de hizmet vermeye devam etti.
Engelli kişiler hariç diğer vatandaşlar araç kullanmamak şartı ile evine en yakın market, bakkal ve fırınlara giderek ihtiyaçlarını karşıladı. Gazete, radyo ve televizyon kuruluşları ile gazete basım matbaaları da faaliyetlerine devam etti.
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