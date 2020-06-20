Bu sınavın ilk kazananı Talha Bayır'ın 'Babası'
|20 Haziran 2020 15:19
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Bursa'da ayağı kırık oğlunu LGS sınavına gireceği okulun önüne kadar sırtında taşıyan baba, sınavdaki en büyük puanı kazanmayı hak etti. Sınavın başlamasına dakikalar kala babasının sırtında okula gelen ayağı alçılı genç sınav salonuna da seke seke giderek salondaki yerini aldı.
Bursa'da Liselere Geçiş Sistemi (LGS) kapsamında yapılan sınavın iki oturumu da tamamlandı. İznik ilçesinde sınava giren Talha Bayır'ın (14) sınavdan günler öncesinde, sol ayağı kırıldı. Kırık nedeniyle Talha Bayır'ın bacağının bir bölümü alçıya alındı. Yürümekte güçlük çeken Talha'yı, babası Rahmi Bayır, sırtında taşıyarak okula getirdi. Okul kapısında oğlunu sırtından indiren baba Rahmi Bayır soluklanırken ayağı alçılı Talha Bayır ise seke seke sınavın yapılacağı salonun yolunu tuttu.
Sosyal mesafe ve maske kuralına uyarak, sınıflara alınan öğrenciler, sözel ve sayısal sınavlarından oluşan 2 oturumu da tamamladı. Sınavların bitmesinin ardından öğrenciler, okullardan çıkarak, evlerinin yolunu tuttu. Rahmi Bayır sınav çıkışında da oğlunu sırtına alarak, eve götürdü.
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