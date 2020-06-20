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Osmanlı'nın kuruluşundaki göç yolu turizme kazandırılıyor

Orman Genel Müdürlüğü'nce (OGM), Kütahya'da Osmanlı'nın kuruluş dönemindeki Söğüt'ten Domaniç'e giden 86 kilometrelik tarihi göç yolunun, Lidya ve Frigya yolu gibi Türkiye'ye kazandırılması için çalışmalara başlanıldığı bildirildi.
 20 Haziran 2020 15:28
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Osmanlı'nın kuruluşundaki göç yolu turizme kazandırılıyor

OGM'den yapılan yazılı açıklamada, "Osmanlı Devleti'nin kurucusu Osman Gazi'nin babaannesi, Ertuğrul Gazi'nin annesi olan ve 'Devlet Ana' diye tanınan 'Hayme Ana'nın Çarşamba köyündeki kabri başında başlayarak, Domaniç'ten Söğüt'e giden 86 kilometrelik tarihi göç yolunun, Lidya ve Frigya yolu gibi Türkiye'ye kazandırılması için çalışmalara başlandı.

Geçmişte Kayı Boyu'nun her yıl Domaniç'ten Söğüt'e yaptığı göç ve Osmanlı'nın ayak izlerinin bulunduğu güzergah üzerinde oluşturulan 'Domaniç Göç Yolu Ekoturizm Projesi', Hayme Ana Türbesi, Ebe Çamlığı, Mızık Çamı Tabiat Anıtı, Karagöl ve Kızılsaray Yaylası, Ilıcaksu Tarihi Kavak Ağacı, Tarihi Bercin Kule ve Evinin yanı sıra, Domaniç'in eşsiz doğasını ve saklı kalmış orman güzelliklerini görme fırsatı sunuyor" denildi.

'PANO VE LEVHALARI YERLEŞTİRİLMEYE BAŞLANDI'

Açıklamada, "Kütahya Orman Bölge Müdürlüğü tarafından güzergah boyunca yürüyüş ve bisiklet parkurlarının planlandığı Domaniç Göç Yolu Ekoturizm Proje alanına, profesyonel gurupların yanı sıra, vatandaşların da hoşça vakit geçirebileceği dinlenme alanları ile bilgilendirme pano ve levhaları yerleştirilmeye başlandı.

Bununla birlikte, proje kapsamında bölgenin doğal, kültürel ve tarihi zenginlikleri hakkındaki bilgilerin, bölgeyi ziyaret edenlere daha iyi aktarılabilmesi için yöreden seçilecek gönüllülere alan kılavuzluğu eğitimleri teorik ve uygulamalı olarak konunun profesyonelleri tarafından verilecek" ifadeleri kullanıldı.
DHA
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