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Online alışverişte kıyaslama yüzde 12 tasarruf sağlıyor

Online alışveriş sitelerindeki "fiyat, kampanya ve teslimat sürelerini" baz alan bir araştırma, satın alma kararı öncesi yapılacak uygun kıyaslamaların, "yılda ortalama yüzde 12 tasarruf" sağladığını ortaya koydu.
 20 Haziran 2020 15:30
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Online alışverişte kıyaslama yüzde 12 tasarruf sağlıyor

Dünyayı etkisi altına alan Covid-19'un etkisiyle online alışveriş pazarı tüm dünyada olduğu gibi Türkiye'de de büyümeye devam ediyor. Türkiye Bilişim Sanayicileri Derneği'nin (TUBISAD) 2019'daki "Türkiye'de e-Ticaret 201 Büyüklüğü" raporuna göre 2018 yılında online Market alışveriş hacmi, yıllık bazda yüzde 30 büyümeyle 2.8 milyar lira düzeyine yükseldi.

Online market alışverişi uygulamalarının sunduğu ürün fiyat, kampanya ve teslimat sürelerini tek bir platformda kıyaslayan "deliveri" uygulaması kurucu ortaklarından Çiğdem Öztabak, e-ticaretteki büyümenin aynı hızda sürmesi durumunda, 2022 yılında bu büyüklüğün 8.0 milyar liraya çıkmasını beklediklerini söyledi.

Tüm dünyayı etkisi altına alan Covid-19'un etkisiyle internet üzerinden yapılan alışverişler büyük oranda arttı. Birçok kişi, giyim ihtiyaçlarının yanı sıra temel ihtiyaçlarını da online market alışveriş uygulamalarıyla karşılıyor.

Ancak, bunu yaparken uygun fiyatlı ürünleri satın alabileceği uygulamaları tercih ediyor. Online market alışverişi hizmeti kullanıcılarının ihtiyaçlarına özel olarak geliştirilen "deliveri" uygulaması, yakın bölgede hizmet veren online market alışverişi servislerini fiyat ve getirme hızı açısından tek defada kıyaslamaya olanak tanıyor.

Deliveri kurucu ortaklarından Çiğdem Öztabak, "Günümüzde dijitalleşme her sektör için bir gereklilik haline geldi. Özellikle pandemi sürecinde dijitalleşmeye yatırım yapmış olan firmalar bir adım öne çıktı. Karantina sebebiyle sokağa çıkamadığımız günlerde temel ihtiyaçlarımıza hızlı, güvenli bir şekilde ve doğru fiyatla ulaşmak istiyoruz. Bu nedenle bulaşma riskini de azaltan kapıya hızlı teslim servisleri daha çok tercih edilir olmaya başladı" dedi ve ekledi:

"Uygun ve doğru fiyattan market alışverişi yapabilmek için, tüketicilerin eskisine göre çok daha seçici olacağını tahmin ediyoruz. Kullanıcılara yaptıkları alışverişlerinde yılda yüzde 12 kazançlı çıkmalarına olanak sağlıyoruz."

Öztabak sözlerini şöyle sürdürdü:

"Nielsen'in raporuna göre ülkemizde insanların yüzde 70'i online alışveriş yapıyor ve alışveriş yapanların yüzde 71'i daha uygun fiyatlara ulaşmak için online alışveriş yaptığını belirtiyor.

"Fiyat duyarlılığımız giderek artıyor, çünkü doğru fiyattan satın alım yapmak kendimizi iyi de hissettiriyor. Ayrıca pandemi döneminde yapılan harcamalarda sepet büyüklükleri de yüksek artış gösterdi.

"Bunun da müşteri davranışlarında kalıcı bir değişikliğe sebep olacağını düşünüyoruz. Yani uygun ve doğru fiyattan market alışverişi yapabilmek için tüketicilerin eskisine göre çok daha seçici olacağını tahmin ediyoruz.

"Varoluş nedenlerimizden biri olarak kullanıcılara yaptıkları alışverişlerinde yılda yüzde 12 oranında kazançlı çıkmalarına imkan sağlıyoruz."
DHA
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