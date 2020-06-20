1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü

Bakan Akar ve TSK komuta kademesi Namaz Dağı'nda

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar ve TSK komuta kademesi, 1995 rakımlı Namaz Dağı'na çıkarak terörle mücadele kapsamında alınan tedbirleri inceledi
 20 Haziran 2020 15:45
Yazdır
Bakan Akar ve TSK komuta kademesi Namaz Dağı'nda

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar ve TSK komuta kademesi, 1995 rakımlı Namaz Dağı'na çıkarak terörle mücadele kapsamında alınan tedbirleri inceledi.

Akar, beraberinde Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Güler, Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Ümit Dündar, Hava Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Hasan Küçükakyüz ve Deniz Kuvvetleri Komutanı Oramiral Adnan Özbal ile Şırnak'taki incelemeleri kapsamında helikopterle Namaz Dağı'na da gitti.

Cudi ve Gabar'ın arasında kalan, teröristle mücadele operasyonlarında önemli bir yere sahip Namaz Dağı bölgesindeki jandarma komando taburunda incelemelerde bulunan Akar, jandarma birliklerini terörle mücadeledeki başarılarından dolayı tebrik etti.

Akar ve Komutanlar temaslarının ardından bölgeden ayrıldı.
Anadolu Ajansı
Bu haberi oylayabilirsiniz 0 0
YORUMLARTüm Yorumlar Popüler Yorumlar
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
SGK REHBERİ MANŞETLER
İLGİLİ HABERLER
Bakan Soylu: 28 evladımızın sınav evrakı helikopterle götürüldü
20 Haziran 2020 16:54		 Bakan Akar'dan 'Fransız gemisine taciz' iddialarına yanıt
20 Haziran 2020 16:42
Diyarbakır Valisi, kentteki vaka sayısını açıkladı
20 Haziran 2020 16:07		 TBMM Başkanı Şentop'tan adaylık açıklaması
20 Haziran 2020 15:58
CHP üyesi kadına iftirada bulunan şüpheli gözaltına alındı
20 Haziran 2020 15:46		 Türkiye'nin terörle mücadelesi Arap ülkelerini rahatsız etti
20 Haziran 2020 15:10
Şentop: Yassıada teklifi salı günü Meclis Genel Kuruluna gelecek
20 Haziran 2020 14:57		 Erdoğan: En büyük 10 ekonomiye hiç olmadığı kadar yakınız
20 Haziran 2020 14:31
'Kars topraklarının yarısının sulanacağı şekilde tedbir aldık'
20 Haziran 2020 13:56		 Türkiye'nin yoğun girişimleri sonucu Türk denizciler serbest kaldı
20 Haziran 2020 13:31
123456789101112131415Tümü
EN YENİ FORUM KONULARI
SON HABERLER
16:54 - Bakan Soylu: 28 evladımızın sınav evrakı helikopterle götürüldü16:50 - Tıkanan rögarı eliyle açan polis konuştu16:47 - Kaza yapan kadın psikiyatristin cüzdanını çaldılar16:45 - Üniversite öğrencisi Gülistan'dan 168 gündür haber yok16:42 - Bakan Akar'dan 'Fransız gemisine taciz' iddialarına yanıt16:35 - 'Sosyal mesafeli' termal oteller müşteri almaya başladı16:32 - Hastane koridorunda bisiklet süren doktora soruşturma16:30 - Sınava geç kalan öğrencilere makam aracını tahsis etti16:21 - LGS'ye gireceği okulu karıştıran Merve'yi sınava polis yetiştirdi16:19 - Sağlıkçılar Kovid-19 ile inanç ve azimle mücadele ediyor
16:17 - 12 ülkede ücretler Türk teknolojisiyle toplanıyor16:07 - Diyarbakır Valisi, kentteki vaka sayısını açıkladı16:05 - CHP'li belediye evin önündeki 60 yıllık tuvaleti mühürledi16:02 - Marmara Bölgesi'nde sıcaklıkların artması bekleniyor15:58 - TBMM Başkanı Şentop'tan adaylık açıklaması15:54 - EGM'den Bekçilere yönelik çirkin iddialara suç duyurusu15:49 - Meteoroloji'den 4 il için sağanak ve dolu uyarısı15:46 - CHP üyesi kadına iftirada bulunan şüpheli gözaltına alındı
1 2 3 4 5 6 7 Tümü
ÖZEL DOSYALAR
Örnek DilekçelerMatbu Formlar2020-2021 zammı2018-2019 zammıMaaş verileriMaaş RobotuResmi Gazete657'nin son haliZam Tazminat2020 TakvimiYaş Hesaplama4/B Esaslar
ANKET
Maskesiz sokağa çıkma yasağı tüm illerde geçerli olmalı mı?
ÇOK OKUNANLAR
LGS soru ve cevap anahtarı yayımlandı
Bir anlık kimlik unutkanlığı bir yıla bedel oldu
Prof. Ateş Kara: Yeni vakalar daha hafif geçiyor
CTE personelinin tayin sonuçları açıklandı
Genelge yayımlandı. Maske takmama cezası, 900 TL olarak, Pazartesi'nden itibaren uygulanacak
İstihbarat Başkanının emir astsubayı, FETÖ'den gözaltına alındı
Kanıyla saldırganın ismini yazmıştı. Polis o kişiyi buldu
DSÖ uyardı: Salgın yeni ve tehlikeli bir evreye girdi
Çalıntı aracı 7 yıl otoparkta unutturan polislere hapis cezası
LGS sınavı sona erdi
SGKREHBERİ.COM
SÖZLÜK
irfan can kahveci 1
kuru börülce 2
aym'nin demirtaş kararı 1
kredi kartına çok taksit yapmak 1
trabzon 2
maskesiz dolaşmanın cezası 3
sınavlar yaklaşkıtça vaka sayılarının düşmesi 3
a101 1
İnziva 3
erol bulut 1
SON İLANLAR
Yalova Yebeltaş Geçici 1 İşçi Alacak
Yalova Teşvikiye Belediyesi 8 İşçi Alacak
Yalova Kaytazdere Belediyesi Geçici 1 İşçi Alacak
Yalova Çiftlikköy SYDV Geçici 1 İşçi Alacak
Tokat Pazar Belediyesi Geçici 6 İşçi Alacak
Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi Geçici 31 İşçi Alacak
Sivas Yıldızeli Belediyesi Geçici 3 İşçi Alacak
Mersin Seltaş Geçici 1 İşçi Alacak
Manisa Alaşehir Belediyesi Eski Hükümlü 1 İşçi Alacak
Kırıkkale SYDV Geçici 6 İşçi Alacak
ARŞİV
ÖZEL OKUL İLANLARI
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri veya çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam