CHP üyesi kadına iftirada bulunan şüpheli gözaltına alındı
Mersin Valiliği, CHP üyesi kadına iftirada bulunduğu iddia edilen şüphelinin gözaltına alındığını bildirdi.
|20 Haziran 2020 15:46
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Mersin Valiliği, CHP üyesi kadına iftirada bulunduğu iddia edilen şüphelinin gözaltına alındığını bildirdi.
Valilikten yapılan açıklamada, CHP Mersin Milletvekili Alpay Antmen'in, parti üyesi bir kadına iftira atıldığına yönelik sosyal medya hesabında yaptığı paylaşım üzerine soruşturma başlatıldığı bildirildi.
Açıklamada, "CHP Milletvekili Alpay Antmen'in bahsettiği kadın üyelerine iftira ettiği iddia edilen M.D, Erdemli Cumhuriyet Başsavcılığı talimatıyla emniyet birimlerimizce gözaltına alınmış olup yasal işlemler devam etmektedir." ifadesi kullanıldı.
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