Meteoroloji'den 4 il için sağanak ve dolu uyarısı
Karadeniz Bölgesi'ndeki illerden Kastamonu, Samsun, Amasya ve Tokat için sağanak ile dolu uyarısında bulunuldu.
|20 Haziran 2020 15:49
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Karadeniz Bölgesi'ndeki illerden Kastamonu, Samsun, Amasya ve Tokat için sağanak ile dolu uyarısında bulunuldu.
Meteoroloji 10. Bölge Müdürlüğünden yapılan açıklamada, bugün Kastamonu ve Samsun'un iç kesimleri ile Amasya ve Tokat çevrelerinde yerel olarak kuvvetli yağış ile dolunun etkili olacağı belirtildi.
Açıklamada, sel, yıldırım, yağış anında kuvvetli rüzgar ve doluya karşı vatandaşların dikkatli ve tedbirli davranması istendi.
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