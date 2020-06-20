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EGM'den Bekçilere yönelik çirkin iddialara suç duyurusu

Emniyet Genel Müdürlüğü, "Bekçiler bekar veya yalnız yaşayan kadınların evlerini gözetleme yetkisini sahip oldu" iddialarına suç duyurusunda bulunulduğunu açıkladı.
 20 Haziran 2020 15:54
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EGM'den Bekçilere yönelik çirkin iddialara suç duyurusu

Emniyet Genel Müdürlüğü, "Bekçiler bekar veya yalnız yaşayan kadınların evlerini gözetleme yetkisini sahip oldu" iddialarına suç duyurusunda bulunulduğunu açıkladı.

Emniyet Genel müdürlüğünden yapılan açıklamada, 19 Haziran 2020 tarihinde bir haber sitesinde başlığıyla "İstanbul Barosu'na üye Av. Cesim Parlak'ın" son yasal düzenleme ile bekçilere, bekar veya yalnız yaşayan kadınların evlerini gözetleme yetkisinin verildiği şeklinde Çarşı ve Mahalle Bekçilerimizin çalışma usül ve esaslarıyla bağdaşmayan, kamuoyunu yanıltmaya yönelik iddialarına yer verildiği vurgulanarak, "Teşkilatımızı karalamaya yönelik gerçek dışı iddiaların yer aldığı haber sitesi yetkilileri ve bu iddiaları dile getiren avukat hakkında, teşkilatımız ve görevlilerimiz aleyhine ağır, rencide edici ve halkımızın güvenlik kuvvetlerine duyduğu güveni sarsmaya yönelik asılsız, mesnetsiz, yalan ve iftiralar içeren ithamlarda bulunmalarından dolayı adli makamlara suç duyurusunda bulunulmuştur.

Polis teşkilatımıza yardımcı kuvvet olan bekçilerimize yönelik yürütülen sistematik karalama kampanyasına rağmen bekçilerimiz vatandaşlarımızın huzur ve güvenin temini için kesintisiz görev yapmaya devam edecektir" denildi.
İhlas Haber Ajansı
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