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TBMM Başkanı Şentop'tan adaylık açıklaması

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı Mustafa Şentop, TBMM Başkanlığına adaylığı konusunda, "Cumhurbaşkanımızın takdir ve tensipleri, arkadaşlarımızın destekleri, MHP lideri Devlet Bahçeli'nin destek ifadesiyle beraber inşallah bu süreci başarılı ve olumlu bir şekilde tamamlamayı ümit ediyoruz." dedi.
 20 Haziran 2020 15:58
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Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı Mustafa Şentop, TBMM Başkanlığına adaylığı konusunda, "Cumhurbaşkanımızın takdir ve tensipleri, arkadaşlarımızın destekleri, MHP lideri Devlet Bahçeli'nin destek ifadesiyle beraber inşallah bu süreci başarılı ve olumlu bir şekilde tamamlamayı ümit ediyoruz." dedi.

Şentop, yapımı süren Tekirdağ Şehir Hastanesi inşaatında incelemelerde bulundu.

Ardından İl Sağlık Müdürü Cengiz Becerir'den çalışmalar hakkında bilgi alan Şentop, gazetecilere yaptığı açıklamada, hastanenin haziranda bitirilmesinin planlandığını ancak salgın nedeniyle çalışmaların yavaşladığını söyledi.

"İnşallah hastane 15 Eylül'de devreye alınacak. Tekirdağ'ımız için büyük bir ihtiyaç." diyen Şentop, şöyle devam etti:

"3 farklı binada hastane hizmeti verilecek. Bu hastanelerin bir araya getirilmesi hem de modernizasyonu, yeni cihazların getirilmesi, şu anda bulunmayan birimlerin açılması suretiyle, 480'di şimdi 566 yataklı hastane olarak 15 Eylül'den itibaren Tekirdağlı vatandaşlara hizmet verecek. Biz de bu çalışmaları görmek için ziyaret ettik. Çalışmalar iyi gidiyor. Bir aksaklık olmayacak. İnşallah 15 Eylül'de devreye alacağız."

Mustafa Şentop, TBMM Başkanlığı adaylığına ilişkin, "Resmi süreç henüz başlamadı. 2 Temmuz itibarıyla resmi takvim başlayacak. Cumhurbaşkanımızın takdir ve tensipleri, arkadaşlarımızın destekleri, MHP lideri Devlet Bahçeli'nin destek ifadesiyle beraber inşallah bu süreci başarılı ve olumlu bir şekilde tamamlamayı ümit ediyoruz." değerlendirmesini yaptı.
Anadolu Ajansı
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