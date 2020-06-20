Sınava geç kalan öğrencilere makam aracını tahsis etti
|20 Haziran 2020 16:30
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Nazilli Belediye Başkanı Kürşat Engin Özcan, Liselere Geçiş Sistemi (LGS) kapsamında Zafer Ortaokulu'nda merkezi sınava girecek olan ve sınava geç kalan 2 öğrenciye makam aracını tahsis etti.
Nazilli Belediye Başkanı Kürşat Engin Özcan, makam aracı ile Evranlı Mezarlığı mevkiinden geçmekte olduğu esnada koşarak sınava yetişmeye çalışan 2 kız öğrenciye makam aracını tahsis etti. Öğrencilerin Liselere Geçiş Sistemi (LGS) kapsamında Zafer Ortaokulu'nda merkezi sınava gireceklerini, kimliklerini unuttukları ve eve geri döndükleri için geç kaldıklarını öğrenen Başkan Özcan, beraberindeki kişilerle birlikte araçtan inerek makam aracı ile öğrencileri sınava yetiştirdi.
Saat 09.20 sularında öğrencilerle karşılaştığını belirten Başkan Özcan, "Belediyemizce İstiklal Mahallemizde gerçekleştirilen yol çalışmalarını incelemek üzere Evranlı Mezarlığı'nın bulunduğu alandan geçerken ışıklarda kızlarımızla karşılaştım. Yüzlerindeki telaştan sınava geç kaldıklarını anladım. Bu nedenle makam aracını öğrencilerimize tahsis ettik. Sınavlarına yetiştiler ve ben onlardan daha çok mutlu oldum. Onların geleceği adına attığımız en küçük bir adım bile yaşamlarını derinden etkileyecektir diye düşünüyorum" ifadelerini kullandı.
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