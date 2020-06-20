1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü

'Sosyal mesafeli' termal oteller müşteri almaya başladı

Termal turizmin başkenti Afyonkarahisar'da yeni tip koronavirüs önlemleri kapsamında kapalı olan oteller, normalleşme süreciyle "sosyal mesafe" gözeterek yeniden müşteri almaya başladı.
 20 Haziran 2020 16:35
Yazdır
'Sosyal mesafeli' termal oteller müşteri almaya başladı

Yaklaşık 3 aydır kapalı kalan termal oteller, yapılan yeni düzenlemeye ve Turizm Bakanlığının yayımladığı genelgelere uyarak müşteri kabul ediyor.

Sandıklı Hüdai Kaplıcaları Sağlık Turizmi Derneği Başkanı (SANHÜSADER) Ahmet Yılmaz Yavuz, tedbirlerin otel girişinden itibaren başladığını belirterek, otellerin bahçe girişinde ateş ölçümü, maske denetimi ve el dezenfektanı ile başlayan tedbirlerin, otelin içerisinde de devam ettiğini söyledi.

"Koronavirüs hayatımızda birçok şeyi değiştirdi"

Hayatta birçok şeyin Kovid-19 nedeniyle değiştiğine işaret eden Yavuz, "En çok öğrettiği şey ise sosyal mesafe oldu. Bölgedeki termal otellerin tamamı 3 aydır kapalı." dedi.

Eski Afyonkarahisar Valisi Mustafa Tutulmaz'ın destekleri ile "güvenlik turizm sertifikası" ve "Sağlık Turizm Sertifikası" alınması konusunda Afyonkarahisar'daki tüm oteller ile birlikte toplantı yapıldığını aktaran Yavuz, şunları kaydetti:

"Afyonkarahisar'daki tüm turizm işletmelerinin, misafirlerine daha iyi hizmet verebilmek ve güvenli bir ortamda ağırlayabilmek adına bu sertifikaları alması kararını aldık. Bu sertifikayı alan bölgemiz otellerinden bir tanesi de biziz. Sertifikalar için gerekli denetimlerimizi geçirdik. Genelgede yazan 14 kural ile alakalı tüm işaretlerimizi otel içerisinde yaptık ve dün itibarıyla da misafirlerimizi ağırlamaya başladık."

"Afyonkarahisar'da 26 bin yatak kapasitesi var"

Bölgedeki otellerin tamamının 1 Temmuz'a kadar eksiklerini gidererek misafirlerini otellerde ağırlamaya başlayacağını belirten Yavuz, Afyonkarahisar'daki termal otellerin toplam 26 bin yatak kapasitesine sahip olduğunu söyledi.

Afyonkarahisar genelinde 5 yıldızlı otel sayısının 8 olduğunu anımsatan Yavuz, "Şu anda bu otellerin tamamı boş durumda. Ciddi bir istihdam sağladığımızı düşünüyoruz. İnşallah hayırlısı ile sağlıklı bir ortamda misafirlerimize hizmet vermeye devam edeceğiz." diye konuştu.

Yavuz, "Otelimize gelen misafirleri ve personelimiz de dahil, maske, sosyal mesafe ve hijyen konusunda duyarlı olmaya davet ediyoruz. Bizim ve misafirlerin sağlığı çok önemli. Otelimizin personeline, uzaktan eğitim, toplu olarak sosyal mesafe kuralları çerçevesinde verildi." ifadesini kullandı.

Misafirlerle yiyecek içecek noktaları arasına mesafelerin konulduğuna dikkati çeken Yavuz, şu bilgileri verdi:

"Normal olarak 1,5 metre mesafe kuralını uygulayacağız. Bunun yanında yiyecek ve içeceklerin önlerine cam bölmeler yaptırdık. Gelen misafirler açık büfe mantığı ile kendisi yemeğini almayacak. İçerideki görevli tarafından yemekler müşterilere verilecek. Kaşık, çatal ve bıçak eskiden masaların üzerindeydi şimdi steril bir ambalaj içerisinde müşterilere verilecek."
Anadolu Ajansı
Bu haberi oylayabilirsiniz 0 0
YORUMLARTüm Yorumlar Popüler Yorumlar
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
SGK REHBERİ MANŞETLER
İLGİLİ HABERLER
12 ülkede ücretler Türk teknolojisiyle toplanıyor
20 Haziran 2020 16:17		 Online alışverişte kıyaslama yüzde 12 tasarruf sağlıyor
20 Haziran 2020 15:30
Varlık barışından yararlanmak için son 10 güne girilecek
20 Haziran 2020 11:08		 Türk lirası İdlib'de piyasayı rahatlattı
20 Haziran 2020 11:06
Bakan Pakdemirli: Türkiye'yi küresel bir yatırım merkezi yapacağız
19 Haziran 2020 13:15		 Normalleşme süreci bilet satışlarını ikiye katladı
18 Haziran 2020 19:20
Ekonomide hızla toparlanıyoruz
18 Haziran 2020 07:26		 Türkiye Varlık Fonu, Turkcell'in en büyük hissedarı oluyor
18 Haziran 2020 01:36
İstanbul açıklarındaki sahipsiz 7 gemi satışa çıkarıldı
17 Haziran 2020 21:38		 8 milyon üniversiteliye part-time iş fırsatı
17 Haziran 2020 18:05
123456789101112131415Tümü
EN YENİ FORUM KONULARI
SON HABERLER
16:54 - Bakan Soylu: 28 evladımızın sınav evrakı helikopterle götürüldü16:50 - Tıkanan rögarı eliyle açan polis konuştu16:47 - Kaza yapan kadın psikiyatristin cüzdanını çaldılar16:45 - Üniversite öğrencisi Gülistan'dan 168 gündür haber yok16:42 - Bakan Akar'dan 'Fransız gemisine taciz' iddialarına yanıt16:35 - 'Sosyal mesafeli' termal oteller müşteri almaya başladı16:32 - Hastane koridorunda bisiklet süren doktora soruşturma16:30 - Sınava geç kalan öğrencilere makam aracını tahsis etti16:21 - LGS'ye gireceği okulu karıştıran Merve'yi sınava polis yetiştirdi16:19 - Sağlıkçılar Kovid-19 ile inanç ve azimle mücadele ediyor
16:17 - 12 ülkede ücretler Türk teknolojisiyle toplanıyor16:07 - Diyarbakır Valisi, kentteki vaka sayısını açıkladı16:05 - CHP'li belediye evin önündeki 60 yıllık tuvaleti mühürledi16:02 - Marmara Bölgesi'nde sıcaklıkların artması bekleniyor15:58 - TBMM Başkanı Şentop'tan adaylık açıklaması15:54 - EGM'den Bekçilere yönelik çirkin iddialara suç duyurusu15:49 - Meteoroloji'den 4 il için sağanak ve dolu uyarısı15:46 - CHP üyesi kadına iftirada bulunan şüpheli gözaltına alındı
1 2 3 4 5 6 7 Tümü
ÖZEL DOSYALAR
Örnek DilekçelerMatbu Formlar2020-2021 zammı2018-2019 zammıMaaş verileriMaaş RobotuResmi Gazete657'nin son haliZam Tazminat2020 TakvimiYaş Hesaplama4/B Esaslar
ANKET
Maskesiz sokağa çıkma yasağı tüm illerde geçerli olmalı mı?
ÇOK OKUNANLAR
LGS soru ve cevap anahtarı yayımlandı
Bir anlık kimlik unutkanlığı bir yıla bedel oldu
Prof. Ateş Kara: Yeni vakalar daha hafif geçiyor
CTE personelinin tayin sonuçları açıklandı
Genelge yayımlandı. Maske takmama cezası, 900 TL olarak, Pazartesi'nden itibaren uygulanacak
İstihbarat Başkanının emir astsubayı, FETÖ'den gözaltına alındı
Kanıyla saldırganın ismini yazmıştı. Polis o kişiyi buldu
DSÖ uyardı: Salgın yeni ve tehlikeli bir evreye girdi
Çalıntı aracı 7 yıl otoparkta unutturan polislere hapis cezası
LGS sınavı sona erdi
SGKREHBERİ.COM
SÖZLÜK
kuru börülce 2
irfan can kahveci 1
çikolata 1
kaşıntı 1
sınavlar yaklaşkıtça vaka sayılarının düşmesi 3
kredi kartına çok taksit yapmak 1
maskesiz dolaşmanın cezası 3
şehriye çorbası 1
yalı çapkını 1
İnziva 3
SON İLANLAR
Yalova Yebeltaş Geçici 1 İşçi Alacak
Yalova Teşvikiye Belediyesi 8 İşçi Alacak
Yalova Kaytazdere Belediyesi Geçici 1 İşçi Alacak
Yalova Çiftlikköy SYDV Geçici 1 İşçi Alacak
Tokat Pazar Belediyesi Geçici 6 İşçi Alacak
Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi Geçici 31 İşçi Alacak
Sivas Yıldızeli Belediyesi Geçici 3 İşçi Alacak
Mersin Seltaş Geçici 1 İşçi Alacak
Manisa Alaşehir Belediyesi Eski Hükümlü 1 İşçi Alacak
Kırıkkale SYDV Geçici 6 İşçi Alacak
ARŞİV
ÖZEL OKUL İLANLARI
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri veya çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam